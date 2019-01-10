Геннадий Зюганов: Анатолий Лукьянов был вторым человеком в государстве - после президента СССР Горбачева, и должен быть похоронен достойно. Мы уже создали комиссию и обратились в госорганы

- Анатолий Иванович Лукьянов тяжело болел последние годы, уходил из жизни тяжело. Пять лет назад ему сделали операцию. Наркоз оказался чрезмерным...

Геннадий Зюганов: "Анатолий Лукьянов был вторым человеком в государстве" 00:00 00:00

Мы с Лукьяновым регулярно общались. Он человек мне давно знакомый, заслуженный. В Думе 10 лет работал: мы его в первый созыв пригласили.

После событий августа 1991 года (а Лукьянов тогда поддержал ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению. - А.Г.) он в «Матросской тишине» долго отсидел, мы его потом - после амнистии - встречали...

Я Анатолия Ивановича хорошо знал с советских времен. Он работал в аппарате ЦК КПСС. Был последним председателем Верховного Совета СССР. То есть, практически, второй человек в Союзе.

В семье военных родился. Отец Лукьянова погиб на фронте, а он с 1943 года был рабочим оборонного завода. А в 1948-м школу с золотой медалью окончил. Потом юрфак МГУ, аспирантура.

Анатолий Иванович был интеллектуал, образованный, грамотный специалист, прошедший почти все ступеньки государственного управления. Последние годы преподавал на юрфаке в МГУ, написал великолепный учебник, сочинял хорошие стихи.

И в Думе работал в очень сложное время, когда надо было защищать права трудящихся. Его народ поддерживал на малой родине, в Смоленске, во время выборов.

Анатолий Иванович прожил боевую настоящую жизнь. Дочь Елена у него юрист, профессиональный человек. И супруга Людмила Дмитриевна – ученый.

Он читал лекции, выступал. У нас в партии возглавлял кадровую комиссию, в президиум входил.

Пока был более-менее в состоянии, он очень активно трудился.

Анатолий Иванович Лукьянов был вторым человеком в государстве - после президента СССР Горбачева, и должен быть похоронен достойно. Мы уже создали комиссию и обратились в госорганы по этому поводу в госорганы...