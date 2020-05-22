Геннадий Зюганов - о предложении Жириновского «продать мумию Ленина»: Сейчас свара ни к чему

- Алло, Геннадий Андреевич! Вот смотрите - что Владимир Жириновский написал в твиттере:

"Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад".

- Не хочу Жириновского комментировать. От его предложения дурно пахнет. Очень дурно...

- Это комментарий или нет?

- Ну, я не хочу. Ну его. Понимаешь, сейчас и свара ни к чему. Мы попали в такой капкан…

Ты не читаешь, зайди на сайт, хоть прочитай мой манифест, который всем разослан и который сейчас обсуждается во всех организациях.

- То есть, сейчас не время такими делами… Снова - с Мавзолеем, да? Дискуссию...

- Сейчас требуется максимальная консолидация и - поиск выхода. Мы попали в капкан тяжелый. У нас в бюджете дыра будет пять триллионов.

- Понял. Ладно...

- Давай.

Геннадий Зюганов - о предложении Жириновского «продать мумию Ленина»: «Я не хочу комментировать это предложение. От него дурно пахнет. Мы - с коронавирусом - попали в капкан. Сейчас, наоборот, нужна консолидация»

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