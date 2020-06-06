Геннадий Онищенко: За поправки в Конституцию я уже голосовал - трижды, в Госдуме. Теперь отдам свой голос - как гражданин

- Геннадий Григорьевич, вы же будете участвовать в голосовании по поправкам? И, если да, то почему?

- Я уже трижды голосовал за эти поправки. В первом, втором и третьем чтениях. В рамках принятия специального Закона на сей счёт.

А теперь - как я могу не участвовать в заключительном - общенародном - голосовании, где будет определяться отношение к этому Закону со стороны граждан Российской Федерации? Вам ответ понятен?

- Да, понятен.

- И он не будет истолкован…

- Нет-нет, очень хороший ответ. Считаете ли вы, что внесение поправок в Конституцию сегодня - это важно?

- Понимаете, слово «важно» здесь не подходит. По той причине, что это литературный оборот.

Что касается смыслового, государственного подхода, - с того дня, как была принята нынешняя Конституция (в октябре 1993-го. - А.Г.), прошло очень много времени. Принципиально изменилась экономика, принципиально изменилось государство - с точки зрения политики экономической, отношения к собственности, отношения к гражданскому обществу.

То есть, мы, по существу, прошли период - как бы сказать - «перерождения», в каком-то смысле, всего общества.

И вот эти поправки - просто, будем так говорить, будничное изменение или инсталляция в главном Законе страны тех изменений, которые произошли в обществе.

- А какие из поправок вы считаете наиболее актуальными? Правильно ли мы их сформулировали?

- Понимаете, прежде всего - о смысле поправок. Потому что формулировки – это уже вопрос техники.

Вы знаете, что у нас есть представительная власть, исполнительная, судебная. И вот «перераспределение» функций между представительной властью и исполнительной выражается в том, что резко повышается роль первой. И предполагаемое утверждение председателя правительства, всего состава Кабинета министров - с принятием поправок - станет прерогативой Государственной Думы. И это, с одной стороны, большой шаг вперед, с другой - в таком государстве, как наше, - смелый шаг. И, безусловно, он будет реализован, я уверен, что поддержку всему этому мы на общенародном голосовании окажем.

Так, второе, что мне, конечно же, импонирует, - это вопросы, связанные с семьей, с ее традиционным укладом.

В законодательстве прописывается, что такое семья – это ответ вот на те вызовы, которые стыдливо называются гендерными, а на самом деле они вторгаются в саму природу человека. И делают из него не ту гармонию, которая сложилась в результате его эволюции, а вот эти привнесения со всякого рода «измами»…

А потом, конечно же, самое главное – социальный блок, который защищает права на труд, который еще раз подчеркивает конституционное право человека на получение достойного здравоохранения, образования.

Поэтому здесь, мне кажется, мы, приняв этот закон, уже сделаем те сложившиеся в обществе системные изменения нормой права, нормой Конституции.

И что еще – но это уже на уровне эмоций... Ну, обычно в Конституции были такие, знаете, крупные мазки – право на труд, там - право… А здесь появляется очень конкретные уточнения. И они уже делают этот закон более понятным, не дают права двусмысленного толкования, или правоприменения, как это называют юристы, а четко и ясно прописывают и дают понимание каждому гражданину, имеет он юридическое образование или он не имеет вообще никакого образования… То есть, Конституция становится документом прямого регулирования.

- И еще такой вопрос. В Москве будет электронное голосование. Наряду с традиционным... Как вам это?

- Да. По этому поводу шло очень много споров, много возражала оппозиция, приводились аргументы за и против...

Ну, давайте обсудим конкретную ситуацию. Когда это у нас будет с вами?

- 1-го числа. И можно заранее за семь дней до этого, начиная с 25-го июня, голосовать.

- 1 июля будет голосование. Насколько я помню, июль – это, практически, середина лета… Половина Москвы живет где? За пределами МКАДа… Посмотрим, проверим… Москва – это один из самых активных городов, здесь результат этого голосования будет репрезентативен, его можно будет потом использовать для всей территории страны... Потому что у нас еще предстоят выборы единого дня голосования - уже в сентябре.