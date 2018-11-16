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Геннадий Онищенко: В думскую столовую вообще не хожу. Я же главсанврач страны, хоть и бывший!

16 ноября 2018, 01:09  •  9 • В России

- ...Геннадий Григорьевич, там же у вас-то в Охотном ряду такие страсти кипят вокруг меню, которое обнародовал ваш коллега Хинштейн. И спикер Володин вон уже сделал заявление. А мы с вами молчим...

(Онищенко молчит, только дышит в трубку.)

Геннадий Онищенко: «В думскую столовую вообще не хожу. Я же бывший главный санитарный врач России!»

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- А вы в думскую столовую не ходите, что ли?

- А вы меня сейчас, как всегда, записываете, что ли?

- Да, как всегда... Для эфира Радио "Комсомольская правда".

- Нет, не хожу я в думскую столовую.

- Я за все время, пока мы с вами общались, видел, как вы яблоко ели, когда вышли из Думы и сели в машину. И потом скушали перец чили. (Пять штук.) И после мы с вами ели фруктовые салаты. А в думскую столовую почему не ходите?

- Это долго объяснять.

- Дорого или вредно?

- Действительно, я не ходил в столовую ни до того, поскольку по роду своей деятельности часто бывал в этом учреждении за 25 лет, что существует Дума в этом здании, ни тем более сейчас… Ни разу не был.

- А как же - в полпятого утра приезжаете на работу и уезжаете в десять вечера и в буфет не ходите? Я в думский буфет хоть иногда хожу.

- Нет, и в буфет не хожу, и в столовую не хожу. Но вот эту акцию по опубликованию меню я сегодня утром, просматривая новостные сайты, видел. Чем же вас она так взволновала?

- Я просто о вас сразу стал беспокоиться. Где Онищенко ходит столоваться, куда - харчиться?

- Я в силу своих профессиональных познаний…

- Вот! Как санитарный врач!

- …никогда общепитом не пользовался.

- Вообще? Почему? Брезгуете?

- Я после "Роспотребнадзора" был переведен на работу в аппарат правительства и был помощником премьера. За те годы, которые там провел, ни разу в "белодомовской" столовой также не был. Перейдя в Думу, продолжил эту свою традицию.

- Ну, почему же? Вы брезгуете? Или - как бывший главный санитарный врач - считаете, что там могут отравить?

- Я вам очень доходчиво объяснил. Но я так понимаю, что вас интересует не мое отношение к общественному питанию, а сам факт вот этого ажиотажа.

- Я-то иногда там ем. Вдруг это опасно?

- Это не опасно. Если бы это было опасно, это бы давно проявилось.

- Дорого для вас или чего?

- Я думской столовой не пользуюсь. И на данный момент убежден, что никогда не воспользуюсь.

Что касается самого этого факта (акции Хинштейна. - А.Г.), была сделана попытка, - отвечая на блуждающие по интернет-пространству версии, слухи о том, что думские обитатели почти бесплатно питаются... Так вот - это попытка показать, что цены в этой столовой ничуть не отличаются (от общенародных) ни в какую сторону.

- А чего же вы кушаете? Вы сейчас не голодный?

- Это бесцеремонная попытка вторгнуться в мою личную жизнь. Я чувствую, что вы и это все записываете. - Да!

- Но это мало кого интересует.

Если уж вдаваться в личные воспоминания, я в "Белом доме" работал два периода. Сначала - в отделе здравоохранения Совета министров Российской Федерации, СССР еще когда был. На советские деньги я тогда, будучи отцом троих детей, (там зарплата была выше, чем перед этим - на должности главного врача Центральной санэпидстанции) - там я всего на рубль в день питался.

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- Сейчас у вас восемь внуков. Может, вы и теперь снова экономите?

- Тогда цены были, действительно... Разнились очень. В московском кафе в то время если питаться – шашлык уже стоил два рубля. А я в Доме правительства целый день - на рубль: завтракал, обедал и ужинал. (На 18 копеек завтракал, на 60 обедал и на 20 вечером, уходя с работы, ужинал.) И был сыт.

- И ещё две копейки оставались.

- Вот... Тогда в этих столовых были дотации. Были свои подсобные хозяйства и так далее. Сейчас эти столовые питаются с общих источников получения сырья. Стартовые цены те же самые. И каких-то дотаций в думских столовых нет.

- Мне Жириновский рассказывал, что он из дома с собой носит лапшичку, гречку с курочкой. Может, вы тоже - так? Или - нет? У вас к вечеру голос всегда слабенький. Вдруг вы голодаете?

- По моему физическому состоянию вы вряд ли скажете, что я голодаю. Я решаю этот вопрос.

- В ресторан «Пушкин» не ездите, как некоторые депутаты?

- С цыганами, с личным столом – ну как же… (наконец, смеётся) Конечно, я не езжу. Я как питаюсь – завтракаю утром дома. У меня есть возможность в течение дня воспользоваться чаями, которые в изобилии употребляю. А затем ужинаю дома. У меня все в этом плане нормально.

А что касается этой акции... Мой коллега-депутат не учел, что оппонентам, которые затевали эту провокацию, не важно было, какой будет ответ. Главное – сам факт ответа, вокруг которого они разовьют очередную абсолютно не соответствующую реальности версию. Но при этом так смоделируют, что депутатский корпус вынужден будет находиться в позиции постоянно оправдывающегося...

- Спасибо! И все же - сходите, покушайте! Приятного аппетита!

- Ладно...

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