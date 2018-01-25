Геннадий Онищенко: Прежде чем жениться, лучше - подлечиться!

Что такое здоровый образ жизни?

Понятие это, оказывается, не выдуманное, а - вычисленное, когда человек выполняет минимум 4 условия. И они были перечислены в четверг, 25 января, в утреннем эфире Радио «Комсомольская правда».

Первое условие – вы не курите. Второе – потребляете не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Третье – занимаетесь умеренной и высокой активностью не менее 30 минут в день. Например, ходьбой в интенсивном темпе. Четвертое условие – нормальное или низкое потребление соли, то есть, не более 5 граммов в сутки.

Обо всем об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине, профессор, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.

- Что бы вы добавили в этот список? - с таким вопросом я обратился к академику Академии медицинских наук, первому заму главы Комитета Госдумы по науке и образованию Геннадию Онищенко.

Получилось целое интервью...

Геннадий Онищенко - о слагаемых здорового образа жизни 00:00 00:00

- Во-первых, - предложил Геннадий Григорьевич, - давайте дадим этому комментарий...

- Давайте!

- На самом деле, здоровый образ жизни – это, конечно же, более широкое и более емкое понятие, нежели чем эти четыре примитивных принципа.

- Так... Ну, тогда давайте добавим.

- Конечно, это, прежде всего, - здоровые родители. Со здоровым генофондом. И, кстати, в народной практике, в нашей национальной практике это всегда присутствовало.

- То есть...

- Это подбор пар, у которых - здоровый генофонд, нет признаков вырождения.

- А если кто-то из партнеров не совсем здоров?

- Надо лечиться. Наше здравоохранение, медицинская наука сейчас развиты настолько, что можно справиться со множеством заболеваний.

- Хотелось бы, чтобы это было именно так...

- Я бы добавил еще несколько слагаемых здоровья...

И в самое начало поставил бы, конечно же, здоровый климат в семье.

Очень важное слагаемое - грудное вскармливание ребенка. К сожалению, мы здесь тоже многое утратили. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы хотя бы до полугода ребенка кормили грудью хотя бы 45% наших молодых мам. Это тоже элементы здорового образа жизни.

Конечно же, в приоритетах, - здоровая среда обитания.

- А здесь что имеется ввиду?

- Это жилье - удобное, комфортное.

- Далеко не у всех оно есть....

- Это здоровое питание детей.

Надо с самого детства прививать ребенку и физические навыки.

Здесь же - вопросы, связанные со школьным образованием: как соблюдать режим, где нужно дозировать нагрузку, в том числе, физическую активность.

А еще - вовремя делать все необходимые прививки.

И, конечно же, - мы должны продолжать борьбу с вредными привычками. Я имею ввиду не только алкоголь и курение. Сейчас к вредной привычке можно отнести и образ жизни...

- Мы не об этом разве говорим?

- А дети, уткнувшиеся - с момента самосознания! - в эти айпады, которые лишают тебя всего? Я имею ввиду и взрослых тоже.

- О! Вот у меня сейчас как раз вот эта зависимость, кстати, появилась новая.

- Конечно. Она есть. Психологическая и так далее.

- Лечиться надо?

- Разумеется! Это очень и очень важно!

И для каждого возраста – должны быть свои параметры, индикативные показатели. Для людей активного образа жизни – это и режим жизни, это и высыпаться надо, и физическая активность. И не 30 минут ходьбы. Для молодых людей – это не менее часа в сутки.

Для более старшего поколения, здесь уже должна быть дифференциация. И чем выше возраст, тем больше нужно уделять этому внимания.

И следите обязательно не только за количеством соли, которую вы потребляете, но и - за сахаром в вашем организме.

Да и избыточное питание - оно тоже ни к чему!

Но запомните: у каждого человека, независимо от возраста, должна быть своя индивидуальная программа здоровья, скажем так, - которую нужно знать и саморегулировать. Конечно же, советуясь при этом с врачами.

Вот это и есть - здоровый образ жизни.

И, конечно же, медицинская профилактика – то есть, регулярные обследования. Надо мерить у себя давление, периодически проходить медосмотры по всем основным параметрам. Профилактика всякого рода осложнений...

Договорились?

- Хорошо! Буду стараться...