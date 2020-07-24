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Геннадий Онищенко - по телефону с Донбасса: Более двух тысяч выпускников донецких вузов получили дипломы российского образца
24 июля 2020, 17:30 • 102 • В России
В пятницу, 24 июля, в Донецк прибыл академик РАН Геннадий Онищенко, который, кстати, уже более года является президентом Землячества донбассовцев в Москве. (Прежде на этом общественном посту был Иосиф Кобзон.) Несколько часов назад мне удалось связаться с Геннадием Григорьевичем по телефону...
- ...Алло! Здравствуйте! Как проходит ваш визит в борющийся Донбасс?
- Донбасс не борется. Донбасс развивается и идет своим путем. Борьба – это для слабых.
- Так вы же сами, Геннадий Григорьевич, спортивной борьбой занимались, когда учились в Донецком университете!
- Я занимался вообще-то тяжелой атлетикой.
- Скажите, вам уже удалось вручить дипломы российского образца выпускникам донецких вузов?
- Да, документы об окончании вручены в торжественной обстановке. Был глава ДНР Денис Пушилин, были заместитель председателя правительства республики, который курирует образование и науку, ректоры вузов.
А, самое главное, наша гордость – отличники медицинского университета, классического и строительного.
И, конечно же, не обошлось без университета торговли.
- Сколько всего дипломов вручено?
- Порядка 200 дипломов - красных - мы вручили только отличникам. А так, всего, более 2-х тысяч выпускников получают в этом году дипломы с Гербом России на обложке.
Это - не только знак, оценка знаний, полученных молодыми людьми республики, но и - акт признания учителей, профессоров, которые дают современное образование.
- Я вас поздравляю с этим событием, Геннадий Григорьевич.
- А я - вас.
- Скажите, как эти ребята, 2 тысячи человек, восприняли сам факт вручения российских дипломов?
- Ну, как? С чувством удовлетворения, что сделано большое дело, и что у них есть основательный фундамент для вступления в настоящую большую жизнь.
- Как обстановка в Донецке, не стреляют сегодня?
- Нет, слава Богу, я этого не слышал, но - обстановка напряженная.
- С кем вы ещё встречались?
- Кроме руководства ДНР - со службой, которая занимается борьбой с COVID - обсудили проблемы, планы по созданию эпидемиологической службы, чтобы была - по российскому образцу. Ну, много ещё чего...
- Как там обстановка с COVID?
- Нормальная.
- Слава Богу!
- А вообще - можно поздравить и Россию, и Донбасс с вручением 2 тысяч дипломов с Гербом России. С большим шагом вперёд по линии интеграции образования - то есть, с успешным развитием в самом главном направлении. Считаю, Донбасс стал ещё ближе к России.
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