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Геннадий Корниенко покинул пост главы ФСИН
02 октября 2019, 04:39 • 86 • Политика
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко указом президента РФ Владимира Путина будет освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе. Об этом 1 октября сообщает РБК со ссылкой на проект указа президента.
Увольнение Корниенко подтвердили и в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
«Вчера ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе. Он ушел с должности», — цитирует представителя ОНК «Интерфакс».
При этом, по данным РБК, помимо Корниенко в отставку отправят ряд высших должностных лиц.
Корниенко является генерал-полковником, кандидатом юридических наук. Служил сначала в КГБ СССР, затем в ФСБ.
В 2001 году был назначен заместителем директора Федеральной службы охраны Российской Федерации, через год занял пост главы Государственной фельдъегерской службы. Директором ФСИН являлся с 26 июня 2012 года.
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