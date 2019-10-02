Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ПАСЕ. Гимн тупорылых
Путин на заседании ЕАЭС
Варшавское восстание – польское политиканство снова торжествует
«Атака для импичмента»: почему в США снова обсуждают расследование Мюллера
Главная / Политика

Геннадий Корниенко покинул пост главы ФСИН

02 октября 2019, 04:39  •  86 • Политика
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко указом президента РФ Владимира Путина будет освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе. Об этом 1 октября сообщает РБК со ссылкой на проект указа президента.
Увольнение Корниенко подтвердили и в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
«Вчера ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе. Он ушел с должности», — цитирует представителя ОНК «Интерфакс».
При этом, по данным РБК, помимо Корниенко в отставку отправят ряд высших должностных лиц.
Корниенко является генерал-полковником, кандидатом юридических наук. Служил сначала в КГБ СССР, затем в ФСБ.
В 2001 году был назначен заместителем директора Федеральной службы охраны Российской Федерации, через год занял пост главы Государственной фельдъегерской службы. Директором ФСИН являлся с 26 июня 2012 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
01 октября 2019, 16:54
Путин заявил, что ЕАЭС ведет переговоры о сотрудничестве с 13 странами
01 октября 2019, 05:54
В Кремле назвали прошедшие митинги внутрироссийским делом
30 сентября 2019, 21:24
Российский МИД пообещал, что новые санкции США не останутся без ответа
30 сентября 2019, 16:54
Глава Калмыкии собрался нестандартно решать проблемы Элисты
01 октября 2019, 18:54
Песков рассказал об обсуждении Путиным и Мадуро венесуэльского долга
01 октября 2019, 23:24
Эксперты "Валдая" предупредили о наступлении периода анархии в международных отношениях
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 октября 2019, 01:09
В погоне за гиперзвуком: какое оружие продемонстрировал Китай на военном параде
02 октября 2019, 01:09
«США ещё не представили всех материалов дела»: что известно об аресте россиянина в Ис...
02 октября 2019, 01:09
«Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины
02 октября 2019, 01:24
Варшавское восстание – польское политиканство снова торжествует
02 октября 2019, 04:24
«Создаст атмосферу для реализации «Минска»: контактная группа согласовала формулу Шта...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 сентября 2019, 17:54
«Учатся не бояться начальства»: врач кемеровской скорой рассказала о быте медиков после пожара в «Зимней вишне»
30 сентября 2019, 07:09
Судьба авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в Тартусе
26 сентября 2019, 18:24
Лукашенко высказался о деятельности Януковича на посту президента
30 сентября 2019, 03:39
Разговор на троих: как в Германии отреагировали на критику ЕС со стороны Зеленского и Трампа
27 сентября 2019, 17:24
«Маски сброшены»: Москва ответила Вашингтону на санкции
01 октября 2019, 10:39
Мисс Украина не захотела говорить на украинском
25 сентября 2019, 06:54
Почему саудиты сами разбомбили свои НПЗ и порт?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.