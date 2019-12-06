Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков: Кремль узнал из СМИ об идеях Киева про "муниципальную стражу" в Донбассе
"Макрон предложил прекрасное место и время": За три дня до "норма...
"Тут как с холерой или птичьим гриппом": Сатановский дал личный рецепт...
Грозный оппонент «Торов» и «Панцирей» уже на этапе НИОКР. Возможности передового...
Главная / В России

Геннадий Бурбулис, экс-Госсекретарь РФ: Если бы после распада СССР ядерные боеголовки остались в Белоруссии, Казахстане и на Украине, все могло бы быть...

06 декабря 2019, 18:39  •  120 • В России

- Геннадий Эдуардович, вас обычно всегда вспоминают в декабре, в годовщину распада Советского Союза. Читаю интервью в «Комсомолке» Станислава Шушкевича, экс-председателя Верховного Совета Белоруссии, и вот он говорит, что именно вы «задали тон» в декабре 1991-го в резиденции в Вискулях. «Перед началом нашего обсуждения, - вспоминает Шушкевич, - он (то есть - Бурбулис.- А. Г.) сказал: «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование». Так ли это было? И только ли в констатации - все дело?

- На самом деле, так все и было. Только там порядок - обратный: «Союз ССР как субъект международного права в геополитической реальности прекращает свое существование». Потому что ключевым признаком все-таки является субъектность, с точки зрения конституционных норм, международных норм. Но это такой нюанс.

- Ну, понятно...

- А сущности уважаемый коллега и соратник мой, хороший друг Станислав Станиславович (Шушкевич. - А.Г.) говорит все как было, говорит правду.

Геннадий Бурбулис, экс-Госсекретарь РФ: «Если бы после распада СССР ядерные боеголовки остались бы в Белоруссии, Казахстане и на Украине, все могло бы быть»

Можно только немножко (немножко?- А.Г.) погрустить относительно того, что 8 декабря 1991 года было нами совершено, нами задумано и реализовано.

И с подписанием соглашения о Содружестве независимых государств, известным в истории как Беловежское, изменилось принципиально содержание и перспективы мирового сообщества. Перестала существовать империя советская – наша Родина, Советский Союз, которая десятками лет добивалась мирового господства, которая активно участвовала не только в холодной войне, но и во множестве горячих военных конфликтах...

- В Великую Отечественную советские люди защищали свою Родину!

...Но - самое обидное, самое горькое то, что была опустошена родная страна, и экономически, и духовно, и по-человечески, и нравственно.

Великая российская культура, огромная перспективная российская экономическая мощь были истощены настолько, что… Особенно после августа 1991 года, после путча (речь о ГКЧП.- А.Г.), уже эволюционная трансформация советской империи, к огромному сожалению моему, огорчению моему, оказалась невозможна.

И именно 8 декабря 1991 года вот эту обидную, горькую истину нам удалось не только пережить, но и ответственно, я не постесняюсь сказать, мужественно и мудро преобразовать.

- Объясните, пожалуйста...

-...И подписанием Беловежского соглашения - с упразднением Советского Союза как субъекта международного права - нам удалось предотвратить кровавый передел советского наследства в условиях бессильной власти...

- Насчёт бессильной власти - согласен.

... и неуправляемости процессов.

Нам удалось согласовать и быстро реализовать передачу арсеналов ядерного оружия Украиной, Белоруссией и Казахстаном - России. И Россия стала правопреемником Советского Союза в Совете Безопасности и в системе ядерных держав.

- А что, могли не передать, что ли?

- А почему? Просто - можно думать еще более жестко. Представим на секунду, что все эти годы ядерные боеголовки были бы и у Белоруссии – у Лукашенко, и у Назарбаева – Казахстан, и в Киеве, на Украине.

Представляете, какое было бы сложнейшее испытание на фоне таких арсеналов?

Конечно, могли быть другие подходы. Но, мне кажется, этот вопрос - о целесообразности арсеналов ядерного оружия, - он просто совпадал с самой ключевой идеей беловежского консенсуса...

- И - что? Ни Шушкевич, ни Кравчук, ни Назарбаев… Назарбаева там с вами, правда, не было.

- Назарбаев тут же подключился - 12 декабря.

- Они что - не настаивали, чтобы ядерные боеголовки у себя оставить?

- Нет. Такой даже дискуссии не было. Потому что все понимали, что это не только потенциальная мощь, но это огромное обременение, это огромные расходы, это, в том числе, и риск. Потому что оружие тонкое, требующее чрезвычайно высокой квалификации. И все связанные с этим обстоятельства.

- А под «кровавым переделом» вы имеете в виду то, что могла бы гражданская война быть?

- У нас, к сожалению, остается в памяти пример Югославии. Несмотря на то, что это было уже потом.

Нам нельзя ни на секунду забывать, что Советский Союз уже был пронизан этими вспышками конфликтов кровавых. И Карабах, и Сумгаит, и тбилисская история, и прибалтийские истории. Поэтому, уже так или иначе, назревало опасное насыщение этих конфронтационных и конкурентных, и во многих отношениях - болезненных столкновений, при такой позорной беспомощности советского партийного руководства... Не только с этим что-то сделать, но и понять причины, понять уже накопившуюся, в данном случае, боль - за несправедливость и за все, что обостряется, когда режим силовой ослабевает, и всегда появляются те, кто пользуется этой слабостью.

Но нам повезло, согласитесь. Потому что, наша огромная территория и наша многоликая, многомерная среда социально-национальная - она удержала от соблазна какой-то такой целенаправленной агрессии извне.

- Вы так считаете?

- Наш распад – это был процесс нашей собственной уже судьбы. И каждая бывшая республика Советского Союза вынуждена была этой испытание переносить, уже как бы опираясь на свои силы.

Никто целенаправленно не стремился погрузиться в наши пространства, в наши богатства.

Наоборот, мы-то считали, и я постоянно это подчеркиваю, что, когда 8 декабря мы подписали Беловежское соглашение, а уже 21-го к нам, в качестве соучредителей, вошли в Алма-Ате еще 8 республик, и документы наши учредительные демонстрировали нашу полную открытость всем базовым ценностям современного демократического и правового конкурентно-добросовестного развития.

- А если бы Советский Союз распадался не мирно, а с какими-то трениями, с большими проблемами, - могло бы так случиться, что какое-то из государств, отколовшихся, оставило бы у себя ядерные боеголовки и было бы ими вооружено?

- Вопрос такой, я бы сказал, во многих отношениях риторический. Наверное, могло. Потому что ни опровергать, ни подтверждать эту перспективу мы с вами не можем. Все могло быть...

И уроки декабря 1991 года должны нас объединять, сплачивать, и ни в коем случае не поддаваться какому-то отчаянию и сидеть уже в грусти, в тоске, в безнадежности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
06 декабря 2019, 15:24
«Человек посередине»: Уставший Зеленский впервые появился на обложке Time
06 декабря 2019, 02:24
СССР забили как кабанчика: 28 лет назад были подписаны Беловежские соглашения
06 декабря 2019, 18:39
Студент Жуков и Левиафан
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже плюнули
06 декабря 2019, 18:39
Власть должна выбирать Жуковых, а не циничных «эффективных менеджеров»
06 декабря 2019, 12:09
"Слава Украине!" уже немодно: как пранкеры поговорили с Зеленским
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 декабря 2019, 04:09
Закопанную в горшке своими родителями кроху снова оставили. Врачи рассказали о её суд...
06 декабря 2019, 07:24
Виноваты свои же? Взрыв на позициях ВСУ унёс жизни четырёх украинских военных - СМИ
06 декабря 2019, 07:24
Как вы оцениваете свой провал? Политологи озвучили свои вопросы к Медведеву
06 декабря 2019, 04:09
Всё дело в безвизе: В Киеве объяснили, зачем хотят блокировать визиты украинцев в Рос...
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
04 декабря 2019, 09:54
"Вахта закончилась, пора валить": Пронько подсчитал гражданства тех, кто "парит нам мозги"
05 декабря 2019, 08:39
Встреча беспилотной авиации НАТО с «Панцирем-С1Э» пошатнула воздушные замки Пентагона. Сюрприз из Тулы
02 декабря 2019, 09:09
Триллион долларов для российской экономики
02 декабря 2019, 09:09
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
01 декабря 2019, 00:39
"Пройдёт сквозь бронежилет": Американские СМИ не сдержали восторга по поводу российского оружия
01 декабря 2019, 10:24
"Зона неизвестности". Чего ждать от топлива из США на украинских АЭС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.