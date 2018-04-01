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Генконсульство США в Петербурге разослало прощальные СМС

01 апреля 2018, 16:54  •  218 • В России

Вечером 29 марта Россия решила в ответ на высылку наших дипломатов закрыть генеральное консульство США в Петербурге. 30 марта на Фурштатской улице начались сборы. Вечером 31-го – крайний срок, который дали дипломатам, – со здания сняли американский флаг. А в ночь на 1 апреля от него отъехал последний микроавтобус с американцами.

С тем, что за визой придется ехать в Москву, петербуржцы смирились. Но сегодня утром записанным в закрытое генконсульство, желающим получить туристическую визу по упрощенной процедуре, пришли прощальные смски.

– Ваша запись на собеседование в Санкт-Петербурге была отменена. Дальнейшая информация будет опубликована на сайте www.ustraveldocs.com, – приводит «РИА Новости» текс смс-сообщения.

Соискателям придется записываться заново.

– В связи с решением о закрытии Генерального консульства США в Петербурге все записи на собеседования и подачу документов отменены, начиная с 30 марта, – гласит объявление на сайте. – Заявителям следует записаться на более позднюю дату для собеседования или подачи документов в Посольстве США в Москве или генеральных консульствах в Екатеринбурге или Владивостоке.

Вот только, по данным сервиса получения американской визы, свободных дат нет.

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