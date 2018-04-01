|
Генконсульство США в Петербурге разослало прощальные СМС
01 апреля 2018, 16:54 • 218 • В России
Вечером 29 марта Россия решила в ответ на высылку наших дипломатов закрыть генеральное консульство США в Петербурге. 30 марта на Фурштатской улице начались сборы. Вечером 31-го – крайний срок, который дали дипломатам, – со здания сняли американский флаг. А в ночь на 1 апреля от него отъехал последний микроавтобус с американцами.
С тем, что за визой придется ехать в Москву, петербуржцы смирились. Но сегодня утром записанным в закрытое генконсульство, желающим получить туристическую визу по упрощенной процедуре, пришли прощальные смски.
– Ваша запись на собеседование в Санкт-Петербурге была отменена. Дальнейшая информация будет опубликована на сайте www.ustraveldocs.com, – приводит «РИА Новости» текс смс-сообщения.
Соискателям придется записываться заново.
– В связи с решением о закрытии Генерального консульства США в Петербурге все записи на собеседования и подачу документов отменены, начиная с 30 марта, – гласит объявление на сайте. – Заявителям следует записаться на более позднюю дату для собеседования или подачи документов в Посольстве США в Москве или генеральных консульствах в Екатеринбурге или Владивостоке.
Вот только, по данным сервиса получения американской визы, свободных дат нет.
Подпишитесь на нас
218
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
28 марта 2018, 02:40
|
29 марта 2018, 09:24
|
25 марта 2018, 23:24
|
27 марта 2018, 02:09
|
27 марта 2018, 15:09
|
28 марта 2018, 10:39
|
30 марта 2018, 19:24