|
Генконсульство саудитов продало здание, где убили Хашкаджи, и переедет в новое
17 сентября 2019, 20:09 • 45 • В мире
Власти Саудовской Аравии продали здание генконсульства в Стамбуле, в котором около года назад был задушен и предположительно расчленен оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи. В ближайшее время генконсульство переедет в новое здание.
Как сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией, Саудовская Аравия продала здание генконсульства в стамбульском районе Левент еще в августе. Сейчас дипмиссия ожидает возможности переехать в новое здание, находящееся в районе Сарыер – сейчас там заканчивается ремонт, пояснил собеседник журналистов.
Хашкаджи работал обозревателем американской газеты Washington Post, с 2017 года он жил в США. 2 октября 2018 года он пропал в Турции после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии.
В ночь на 20 октября государственные СМИ Саудовской Аравии распространили заявление генпрокурора страны о том, что Хашукджи погиб из-за ссоры с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула назвала убийство Хашукджи преднамеренным, его тело, по мнению следователей, было расчленено и уничтожено. Турция до сих пор требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в убийстве, напоминает издание.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 сентября 2019, 05:39
|
15 сентября 2019, 12:39
|
11 сентября 2019, 17:54
|
17 сентября 2019, 00:39
|
12 сентября 2019, 23:09
|
11 сентября 2019, 08:09
|
12 сентября 2019, 06:54