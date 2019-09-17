Генконсульство саудитов продало здание, где убили Хашкаджи, и переедет в новое

Как сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией, Саудовская Аравия продала здание генконсульства в стамбульском районе Левент еще в августе. Сейчас дипмиссия ожидает возможности переехать в новое здание, находящееся в районе Сарыер – сейчас там заканчивается ремонт, пояснил собеседник журналистов.

Хашкаджи работал обозревателем американской газеты Washington Post, с 2017 года он жил в США. 2 октября 2018 года он пропал в Турции после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии.

В ночь на 20 октября государственные СМИ Саудовской Аравии распространили заявление генпрокурора страны о том, что Хашукджи погиб из-за ссоры с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула назвала убийство Хашукджи преднамеренным, его тело, по мнению следователей, было расчленено и уничтожено. Турция до сих пор требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в убийстве, напоминает издание.