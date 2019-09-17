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Генконсульство саудитов продало здание, где убили Хашкаджи, и переедет в новое

17 сентября 2019, 20:09  •  45 • В мире
Власти Саудовской Аравии продали здание генконсульства в Стамбуле, в котором около года назад был задушен и предположительно расчленен оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи. В ближайшее время генконсульство переедет в новое здание.
Как сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией, Саудовская Аравия продала здание генконсульства в стамбульском районе Левент еще в августе. Сейчас дипмиссия ожидает возможности переехать в новое здание, находящееся в районе Сарыер – сейчас там заканчивается ремонт, пояснил собеседник журналистов.
Хашкаджи работал обозревателем американской газеты Washington Post, с 2017 года он жил в США. 2 октября 2018 года он пропал в Турции после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии.
В ночь на 20 октября государственные СМИ Саудовской Аравии распространили заявление генпрокурора страны о том, что Хашукджи погиб из-за ссоры с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула назвала убийство Хашукджи преднамеренным, его тело, по мнению следователей, было расчленено и уничтожено. Турция до сих пор требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в убийстве, напоминает издание.

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