Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Такой биомусор не любят даже американцы": В соцсетях напомнили предат...
"Только нам решать, как дальше жить": Поклонская ответила "постпр...
В Приднестровье отметили 27-ю годовщину ввода российских миротворцев
Здание избиркома в украинском Покровске взяли под охрану полицейские
Главная / Украина

Генконсульство России направило Киеву ноту по ситуации с танкером

30 июля 2019, 19:24  •  68 • Украина
Генеральное консульство России в Одессе направило ноту Министерству иностранных дел Украины с просьбой прояснить ситуацию вокруг российского танкера, но ответа не поступило.
 
Reuters
 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства России на Украине.

«Официальных документов по танкеру мы не получили. Генеральное консульство в Одессе направило в МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию», — заявили в диппредставительстве.

В пресс-службе добавили, что «ответа до настоящего времени не последовало».

Ранее украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту Измаил, и на изъятые при обыске документы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
30 июля 2019, 16:24
Игорь Додон: «Наша Конституция написана очень ясно и не требует толкований»
30 июля 2019, 16:09
Политолог оценил новый формат проведения Дня независимости Украины
30 июля 2019, 12:54
Сенатор оценил заявление о последствиях «экспериментов» для Украины
30 июля 2019, 19:24
Генконсульство России направило Киеву ноту по ситуации с танкером
30 июля 2019, 16:09
Украина отметит День независимости в новом формате
29 июля 2019, 22:09
США рассчитывают на "творческие идеи" Киева по урегулированию в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 июля 2019, 03:09
«По манёвренности ему нет равных»: какие задачи будет выполнять новейший истребитель ...
30 июля 2019, 00:09
Израиль подкупил польского генерала, чтобы выкрасть русский МиГ-29 - источник
30 июля 2019, 00:09
Президенту Эстонии посоветовали наказать Путина за беспорядки в Москве
30 июля 2019, 06:39
Передовые С-350 познакомят НАТО с горькой реальностью. Что для Турции обёртка, то для...
30 июля 2019, 06:39
"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог срав...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2019, 19:09
В ЕС прокомментировали задержание российского танкера Украиной
27 июля 2019, 20:09
Взрывпакеты, куски асфальта и бутылки: Митинг в Москве наглядно доказал "мирный протест"
26 июля 2019, 05:09
Скандал в Молдове: Украина продавала ИГИЛ* молдавские ракеты
28 июля 2019, 09:09
"Длинноволосых" борцов за свободу не дали заменить на "мужиков в телогрейках": Журналисты об итогах "мирного митинга" в Москве
26 июля 2019, 11:39
Российские "Ту-160" дали "пощечину" НАТО – Sohu
25 июля 2019, 19:24
"Чтобы не было иллюзий": Бабченко "сдал" истинную причину захвата Украиной российского танкера
29 июля 2019, 07:54
Недооценка пропаганды. Кто пустил под откос «трюхан-мобиль»?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.