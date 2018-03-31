Генконсульство РФ в Сиэтле закрывается 30 марта

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ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Сиэтле (штат Вашингтон) закрывается в пятницу в 17:00 (03:00 мск субботы), его сотрудники из США выдворены не будут, их распределят между российскими диппредставительствами в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов в беседе с группой российских журналистов.

"Сегодня, то есть 30 марта, прекращает деятельность в 17:00 наше генеральное консульство в Сиэтле. Мы там арендуем помещение в одном из офисных зданий в Сиэтле", - рассказал дипломат. "Наши дипломаты могут остаться еще до 25 апреля, но с 25 апреля мы должны покинуть нашу собственность. Собственность - это резиденция, где живет генеральный консул", - уточнил Антонов.

"Что касается людей, американцы не поставили вопрос о их сокращении или выдворении. Они поставили вопрос так, что если российская сторона примет решение взять их к себе в Вашингтон, или в Нью-Йорк, или в Хьюстон, то у них есть возможность продолжить работу. Исходя из этого мы и распределяем наших дипломатов по нашим трем точкам", - сказал он. "Что касается собственности, американцы действуют по той же схеме, что и в Сан-Франциско: нас просят освободить российскую собственность - то есть здание, где проживает генеральный консул - но нам сказали, что нас допускать к этому не будут", - добавил он.

"Принципиальный вопрос - флаг. У нас принципиальное решение - не снимать флаг с резиденции генерального консула. Мы оставляем это на совести, порядочности американских коллег", - пояснил глава российской дипмиссии.

Антонов заявил, что объявленные персонами нон грата российские дипломаты вылетают из США в Москву в субботу, 31 марта.

"31 марта все дипломаты, которые объявлены персонами нон грата, вместе со своими семьями вылетают домой", - отметил он, добавив, что вместе с членами семей Соединенные Штаты покидает в итоге 171 человек.

Россия, по словам руководителя дипмиссии, предоставила два самолета. "Один самолет залетит буквально на два-три часа в Нью-Йорк, заберет оттуда 14 семей и полетит непосредственно в Москву", - пояснил Антонов, добавив, что посольство "обеспечило все необходимое, чтобы сбор произошел спокойно, организованно, и люди смогли спокойно собраться".

Он подчеркнул, что уже в пятницу началась погрузка их вещей в самолет.

Также Антонов сообщил, что высылка российских дипломатов нанесла ущерб посольству России в США, но оно будет продолжать энергично работать для стабилизации российско-американских отношений.

"Я считаю, что потенциалу посольства нанесен ущерб, уезжают люди, которые отвечали за конкретные сферы взаимодействия с Соединенными Штатами - в области культуры, торговли, экономики, сотрудничества в космосе", - сказал он.

"Посольство не снизит своей эффективности, будет продолжать энергично работать для стабилизации российско-американских отношений, чтобы не допустить их дальнейшего ухудшения или сваливания в пропасть, потому что ухудшать уже казалось бы и некуда", - отметил глава российской дипмиссии.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.