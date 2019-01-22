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Генконсул Украины пристыдил Киев за грязь на вокзале - в Венесуэле и Зимбабве чище

22 января 2019, 17:39  •  36 • В мире
Генеральный консул Украины в Торонто Андрей Веселовский раскритиковал работу компании ″Украинские железные дороги″ и пристыдил Киев за грязь на вокзале. По мнению дипломата, в Венесуэле и Зимбабве чище. ″Мне стыдно, стыдно смотреть на все это″, - заявил у себя на странице в соцсети генконсул.
Поездка генконсула Украины в Торонто Андрея Веселовского в Киев оставила у него весьма неприятные и явно неизгладимые впечатления, которыми он поспешил поделиться на своей странице в соцсети Facebook.
″Мне стыдно, стыдно смотреть на все это″, - заявил дипломат, рассказывая о том, с чем столкнулся по прилете в столицу Украины.
Резкой критике он подверг работу железнодорожного экспресса, который ходит с киевского аэропорта Борисполь, а также вообще всю деятельность компании ″Украинские железные дороги″.
″Я увидел одинокий вагончик, который стыдно называть поездом, и пройдя половину из 200 метров до цели, заметил, что вагончик тихонечко тронулся", - рассказал дипломат, отметив, что ждать еще час следующего экспресса он не стал. "Тем более что ждать негде - там нет теплого зала или павильона для ожидания!″
Нет ни эскалаторов для удобства пассажиров, ни приличного перехода с привокзальной площади к остановкам общественного транспорта.
Но больше всего, похоже, возмутило дипломата само состояние вокзала. Генконсул Украины пристыдил Киев за грязь на вокзале, подчеркнув, что в Венесуэле и Зимбабве чище.
″Никакие Венесуэлы и Зимбабве не создали такой грязи, избитых остатков асфальта, толпы продавцов колготок, колбасы и пончиков в темном коридоре да еще и трех лестничных маршей для пассажиров с вещами″, - обратил внимание дипломат.
Он привел Киеву в пример ″бедную балканскую страну″, которая, как отметил Веселовский, ″несмотря на проблемы, заботится о лице - своей столице и ее аэропорте и ее вокзале″.
″А УЖД не стыдно, - резюмировал генконсул. - Они скажут, что это не их территория. Страна тоже не их?″

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