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Генконсул США в Екатеринбурге распрощалась с Россией, пообещав накормить американцев пельменями

17 мая 2021, 08:35  •  94 • Политика
Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает Россию, оставив прощальное письмо. В нём дипломат пообещала по возвращении домой накормить американцев пельменями.
Напомним, ранее стало известно о том, что генконсульство США в Екатеринбурге с 1 апреля приостанавливает оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг американским гражданам. Местный генконсул Эми Сторроу также распрощалась с Россией и оставила послание в официальном аккаунте Instagram.
В нём она сообщила, что даже в пандемию имела возможность "познакомиться с разными людьми и посмотреть больше мест в этом красивом регионе". Рассуждая о своей работе на Урале, Сторроу выразила благодарность за то, что была частью екатеринбургского сообщества, за встречи с жителями Челябинска, Новосибирска, Красноярска, Верхней Салды и Нижнего Тагила. Кроме того, американский дипломат, по её признанию, также совершила виртуальное путешествие в Пермь и Тюмень.
Сторроу пообещала по возвращении домой не только рассказать о жителях Урала, о духе региона, об общности между жителями России и США, но и накормить американцев пельменями.
Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объёме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами. А пока - до встречи, и желаю вам всего наилучшего! - резюмировала дипломат.

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