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Генконсул России в США предупредил о проблеме: Придётся самим "сесть на окно"
27 сентября 2021, 23:25 • 81 • Политика
Генконсул России в американском Хьюстоне предупредил о нехватке персонала из-за "визовой войны".
Генконсул России в американском Хьюстоне Александр Захаров предупредил, что диппредставительство будет вынуждено сильно сократить работу из-за нехватки персонала.
По словам консула, если не будет позитивных сдвигов со стороны властей США, "придётся нам с заместителем вспомнить молодые годы и с разрешения Москвы, как это говорится на нашем профессиональном жаргоне, самим "сесть на окно", передаёт "РИА Новости".
Консул Захаров пояснил, что ему и заместителю придётся самостоятельно "вести приём граждан, оформлять доверенности, печатать паспорта и визы, отвечать на письма".
Ранее Россия определила условием выдачи визы заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд выдачу визы дипломату МИД.
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