Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой&...
Главная / Политика

Генконсул России в США предупредил о проблеме: Придётся самим "сесть на окно"

27 сентября 2021, 23:25  •  81 • Политика
Генконсул России в американском Хьюстоне предупредил о нехватке персонала из-за "визовой войны".
Генконсул России в американском Хьюстоне Александр Захаров предупредил, что диппредставительство будет вынуждено сильно сократить работу из-за нехватки персонала.
По словам консула, если не будет позитивных сдвигов со стороны властей США, "придётся нам с заместителем вспомнить молодые годы и с разрешения Москвы, как это говорится на нашем профессиональном жаргоне, самим "сесть на окно", передаёт "РИА Новости".
Консул Захаров пояснил, что ему и заместителю придётся самостоятельно "вести приём граждан, оформлять доверенности, печатать паспорта и визы, отвечать на письма".
Ранее Россия определила условием выдачи визы заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд выдачу визы дипломату МИД.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





81
Источник
Похожие новости
27 сентября 2021, 06:55
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
27 сентября 2021, 01:25
Сотрудник по "деликатным операциям" из России смутил Германию
27 сентября 2021, 01:25
Немецкий ХДС/ХСС показал на выборах худший результат в истории: "Это катастрофа"
27 сентября 2021, 12:25
Вашингтон получил из Пекина решительный отпор за русских
27 сентября 2021, 06:55
25 лет зверской расправе в Кабуле. Когда-нибудь Наджибулле поставят памятник
27 сентября 2021, 17:55
После демарша Киева Захарова заявила о зависти
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
26 сентября 2021, 19:55
Захарова прокомментировала оскорбительное заявление Борреля Лаврову
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
23 сентября 2021, 23:10
Зеленского унизили в стенах ООН - СМИ
24 сентября 2021, 10:10
В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию
24 сентября 2021, 13:50
Немецкие бизнесмены выставили властям Германии ультиматум по России
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.