Генконсул России в США предупредил о проблеме: Придётся самим "сесть на окно"

Генконсул России в американском Хьюстоне предупредил о нехватке персонала из-за "визовой войны".

Генконсул России в американском Хьюстоне Александр Захаров предупредил, что диппредставительство будет вынуждено сильно сократить работу из-за нехватки персонала.

По словам консула, если не будет позитивных сдвигов со стороны властей США, "придётся нам с заместителем вспомнить молодые годы и с разрешения Москвы, как это говорится на нашем профессиональном жаргоне, самим "сесть на окно", передаёт "РИА Новости".

Консул Захаров пояснил, что ему и заместителю придётся самостоятельно "вести приём граждан, оформлять доверенности, печатать паспорта и визы, отвечать на письма".

Ранее Россия определила условием выдачи визы заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд выдачу визы дипломату МИД.