Генконсул РФ посетил задержанное на Украине судно "Механик Погодин"

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Генеральный консул РФ на Украине посетил заблокированное украинскими властями в порту Херсона российское судно "Механик Погодин", на борту есть медикаменты и продукты, сообщили ТАСС в компании "В. Ф. Танкер", выступающей оператором судна.

"Жалобы на бездействие уполномоченных органов направлены компанией во все инстанции: пограничные и таможенные службы, в администрацию (капитану) порта, а также генеральному консулу РФ на Украине, который после обращения судовладельца сегодня вечером [в пятницу] посетил агента судовладельца и капитана судна. Команда чувствует себя хорошо. И продукты, и медикаменты присутствуют на судне в полном объеме", - сказали в компании.

Кроме того, как сообщает оператор судна, экипаж "Механика Погодина" в связи с отсутствием правовых оснований для проверки не пустил на борт портовую инспекцию, которая намеревалась проверить жалобу о "неудовлетворительном состоянии судна".

"В связи с отсутствием правовых оснований для проведения проверки, инспекция портового контроля на судно допущена не была", - сказали в компании.

Ранее в компании сообщали, что по инициативе Управления службы транспортной безопасности Украины 17 августа на теплоход планировала прибыть инспекция портового контроля для проверки жалобы о "неудовлетворительном состоянии судна", якобы поступившей от одного из членов экипажа. Капитан судна представил в администрацию порта заявления всех членов экипажа об отсутствии претензий к содержанию судна, пожарной безопасности и трудовым взаимоотношениям с работодателем.

"За последние два дня это уже третья попытка лиц с неподтвержденными полномочиями проникнуть на судно. Это доказывает, что опасения команды о возможных провокациях и силовом захвате судна в отсутствие законных оснований для удержания танкера небеспочвенны", - говорится в сообщении компании.

Там напомнили, что в четверг группа лиц, представившихся сотрудниками СБУ и пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели. Следом попытку пройти на судно предприняла группа "экологов" в связи с якобы поступившим на горячую линию анонимным звонком. "Обе группы не предъявили документы, подтверждающие полномочия для проверки судна, и во избежание провокаций на танкер допущены не были", - отметили в "В. Ф. Танкер".

Капитан российского судна подал Морской протест из-за незаконного удержания танкера в порту Херсон на Украине.

"Капитаном танкера подан Морской протест в связи с незаконным удержанием судна у причала нефтеналивного терминала порта Херсон в адрес портовых властей, пограничной и таможенной службы. По состоянию на вечер 17 августа судно полностью готово к отплытию и в третий раз подало заявку на отход, обозначив время отхода 21:00. На данный момент со стороны портовых властей какого-либо ответа не последовало, танкер находится у причала в ожидании отхода", - говорится в сообщении оператора.

Как уточнили ТАСС в компании, оператор судна не видит правовых оснований для отказа в выдаче разрешения на выход судна с территории порта. "Убеждены, что если портовые власти и органы пограничного и таможенного контроля будут надлежащим образом исполнять свои обязанности, судно может покинуть порт Херсон уже в ближайшее время. Сейчас все силы "В. Ф. Танкер" направлены на решение ситуации в правовом поле в строгом соответствии с нормами международного права и права Украины", - добавили в компании.

По данным компании, "никаких законных оснований к задержанию судна, а тем более к аресту судна или членов экипажа не существует". "Мы надеемся, что украинские власти прекратят нарушение прав и интересов российского судна и его экипажа. Окончательный подсчет ущерба пока не произведен. Но издержки как минимум составят $9 тыс. за сутки", - уточнили в компании.

10 августа СБУ заблокировала в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин", на борту которого находится экипаж из 12 человек. Формальным поводом для задержания стал тот факт, пояснили в спецслужбе, что судовладелец включен в санкционный список Украины.

По словам капитана судна, танкер доставил дизельное топливо из Туркмении на Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering, распорядителем груза в порту Херсона является Unicredit Bank Austria.

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