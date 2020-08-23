|
"Гений геополитики": Скабеева одернула Зеленского после совета Лукашенко о выборах
23 августа 2020, 12:30 • 120 • Политика
Телеведущая назвала рекомендации президента Украины "глупостью"
Глава Незалежной Владимир Зеленский дал новое интервью, в котором представил, что бы он сделал на месте своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. На совет лидера украинцев едко отреагировала телеведущая Ольга Скабеева.
Зеленский высказал мнение Euronews о том, что Лукашенко стоило бы объявить в ближайшее время новые выборы главы государства, чтобы нормализовать ситуацию в стране и успокоить народ. Президент Украины на месте главы Белоруссии заявил бы, что будет участвовать в голосовании, но позволил бы попробовать свои силы всем желающим. Также Зеленский пригласил бы на выборы международных наблюдателей. По его словам, если бы выиграл не Лукашенко, а кто-то другой, то это было бы справедливо и без крови, а также это событие вошло бы в историю.
Скабееву возмутили слова Зеленского. Она иронично отметила, что президент Украины не смог решить проблемы в своей стране – не закончил войну, не победил коррупцию и не посадил предшественника.
"Зеленский полез раздавать советы Лукашенко. Теперь у соседей дела разруливает. "Советы космического масштаба и космической же глупости",
– добавила Скабеева в телеграм-канале.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, в которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. Главная соперница Батьки Светлана Тихановская заявляла, что большинство людей голосовали за нее. После выборов в стране начались протесты и столкновения с правоохранителями. При этом эксперты предрекают Республике глобальные перемены.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
120
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 августа 2020, 22:25
|
20 августа 2020, 14:45
|
17 августа 2020, 11:35
|
20 августа 2020, 08:20
|
22 августа 2020, 19:55
|
20 августа 2020, 04:40
|
18 августа 2020, 01:20