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«Гениальность — в интегрированной компоновке»: какую роль в отечественной авиации сыграло создание истребителя Су-27
19 января 2021, 07:05 • 177 • В России
19 января 1976 года правительство СССР приняло постановление о создании истребителя Су-27, ставшего одним из самых популярных самолётов в мире. Машина разрабатывалась для завоевания господства в воздухе и достижения превосходства над американским F-15. Несмотря на ряд трудностей, советским специалистам удалось выполнить поставленную задачу. Су-27 получил качества, которые позволяли ему бороться с лучшими западными образцами. Кроме того, самолёт послужил технологической платформой для создания новых истребителей — семейства Су-30, Су-34 и Су-35, которые эксплуатируются в ВКС России. По мнению экспертов, появление Су-27 сыграло неоценимую роль в развитии отечественной авиации.
Звено истребителей Су-27 © Министерство обороны РФ
45 лет назад, 19 января 1976 года, правительство СССР утвердило постановление о создании легендарного истребителя четвёртого поколения Су-27. В этом документе советское руководство поручило ОКБ Сухого изготовить самолёт, «предназначенный для завоевания господства в воздухе».
Новая машина должна была поступить в части ВВС и ПВО. На момент выхода постановления конструкторское бюро уже собрало три опытных образца Су-27 под шифром Т-10. Также предприятие начало испытывать все основные бортовые системы и агрегаты, предназначавшиеся для установки на перспективный истребитель. Руководство работами над Су-27 осуществлял известный отечественный авиаконструктор Михаил Петрович Симонов.
«Скороподъёмность и манёвренность»
Необходимость создания Су-27 была продиктована запущенным в Соединённых Штатах проектом истребителя McDonnell Douglas F-15 Eagle, который также предназначался для завоевания превосходства в воздухе. Эта машина по-прежнему стоит на вооружении ВВС США в различных усовершенствованных модификациях.
В материалах ПАО «Компания «Сухой» указывается, что, как правило, советские авиаконструкторы в соревновании с американцами всегда выступали в роли «догоняющей стороны». Однако на этот раз правительство СССР поставило перед отечественными специалистами задачу разработать машину, превосходящую по характеристикам F-15.
«Для реализации этого преимущества проектанты ОКБ с самого начала заложили в основу компоновки много новых перспективных идей, таких как использование интегральной аэродинамической компоновки, размещение двигателей в двух разнесённых изолированных мотогондолах под несущим корпусом фюзеляжа, а также вертикальное оперение — в интервале между крылом и горизонтальным оперением», — говорится на сайте ОКБ Сухого.
Как пояснил в беседе с RT военный обозреватель Дмитрий Дрозденко, советские специалисты отказались повторять компоновку F-15 и смогли разработать оригинальную конструкцию, которая предоставила Су-27 существенные преимущества перед американским конкурентом.
Важной новацией стало оснащение Су-27 электродистанционной системой управления (ЭДСУ), которая облегчала балансировку машины и существенно повышала её манёвренность в ближнем воздушном бою.
Также самолёт получил новейшую на тот момент многофункциональную бортовую радиолокационную станцию (БРЛС) с двумя каналами обнаружения объектов. В целом авионика для перспективного истребителя разрабатывалась с акцентом на широкую интеграцию цифровых технологий.
Огромная работа была проделана советской двигателестроительной отраслью. Первые два лётных экземпляра Су-27 оснащались силовыми агрегатами АЛ-21Ф3АИ. Однако их установка была лишь временным решением.
В 1970-е годы под руководством академика АН СССР Архипа Люльки в ОКБ «Сатурн» (Рыбинск) развернулось создание более совершенных турбореактивных двигателей АЛ-31Ф («изделие 99Н»). Как отмечают специалисты ОКБ Сухого, они обеспечили носителю «высокую тяговооружённость, а следовательно, и высокие разгонные характеристики, скороподъёмность и манёвренность».
Разработка подобного агрегата была большим вызовом для советского двигателестроения. В частности, конструкторы столкнулись с проблемой высокого расхода топлива и нехваткой более качественной элементной базы — электроника, которая была в доступе на тот момент, утяжеляла силовые установки.
В конструкцию АЛ-31Ф постоянно вносились изменения. Работы над изделием растянулись до середины 1980-х годов, но труд специалистов «Сатурна» не был напрасным. «Изделие 99Н» превзошло семейство АЛ-21Ф по экономичности на 13—15%, по величине тяги на полном форсаже — на 12%. Удельный вес нового двигателя оказался на 25% меньше, чем у предшественника.
Трудный путь к превосходству
Процесс создания Су-27 не был гладким. В конце 1970-х годов по итогам комплексного анализа характеристик машины выяснилось, что самолёт не тянет на звание покорителя воздушного пространства.
«Такой результат объяснялся целым комплексом причин, основными среди которых являлись: с одной стороны — недооценка реальных характеристик F-15, а с другой — серьёзное перетяжеление самолёта», — говорится в материалах ОАО «ОКБ Сухого».
По инициативе Михаила Симонова и генерального конструктора ОКБ Сухого Евгения Иванова была принята программа действий, которая предусматривала жёсткий контроль массы машины, снижение сопротивления, улучшение характеристик боковой устойчивости самолёта и повышение несущих свойств крыла, его адаптивности к разнообразным режимам полёта.
С этой целью конструкторы перешли к трапециевидной форме крыла с поворотным носком и флапероном (управляющая поверхность крыла самолёта), установили коробку самолётных агрегатов «на спину» двигателя, применили новую кинематическую схему уборки основных опор шасси и перенесли кили с мотогондол на балки фюзеляжа, что улучшило схему их крепления и увеличило эффективность оперения машины.
Именно такой образец Су-27 (Т-10С) пошёл в серийное производство, которое развернулось на заводе в Комсомольске-на-Амуре в 1982 году. Однако процесс испытаний машины по различным программам продолжался ещё несколько лет. Официально советское правительство приняло истребитель на вооружение 23 августа 1990 года.
В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал Су-27 самой успешной боевой авиационной платформой в отечественной авиации. По его словам, потенциал этой машины позволял «эффективно бороться с любыми воздушными целями, включая новейшие истребители США и Европы».
«Гениальность Су-27 заключается прежде всего в интегрированной компоновке, где фактически и крылья, и корпус самолёта являются несущими аэродинамическими поверхностями. Самолёт может выполнять в воздухе фигуры пилотажа, которые зарубежные образцы делать не могут. Например, торможение на высокой скорости с почти остановкой в воздухе — так называемую кобру», — пояснил Мураховский.
По информации компании, нормальная взлётная масса пошедшего в серию Су-27 составляла 23,43 т, предельная скорость — 2,35 чисел Маха (2,8 тыс. км/ч), дальность полёта — 3530 км, максимальная боевая нагрузка самолёта — 4,43 т. Для установки боеприпасов самолёт был оборудован десятью точками подвески.
В арсенал Су-27 вошли 30-мм пушечная установка с боезапасом на 150 патронов, управляемые ракеты «воздух — воздух» Р-27Р1, Р-27Т1, Р-73Э, неуправляемые снаряды С-8КОМ, С-8ОМ, С-8БМ, С-13Т, С-13ОФ, С-25ОФМ-ПУ, разовые бомбовые кассеты и авиабомбы массой 100, 250 и 500 кг.
«Непрерывная модернизация»
После принятия на вооружение Су-27 неоднократно совершенствовался — главным образом проводилась замена бортового оборудования. Последней на данный момент модификацией является Су-27М3. Обновлённые детища Симонова по-прежнему широко применяются частями ВКС, регулярно перехватывая западные самолёты, которые последние годы всё чаще появляются вблизи рубежей нашей страны.
Кроме того, Су-27 послужил платформой для разработки ряда новых самолётов, завоевавших большую популярность как в российских войсках, так и за рубежом. В 1990-е годы российские специалисты создали семейство истребителей Су-30, которые поставлялись в Индию, Малайзию, Китай, Вьетнам, Венесуэлу, Анголу, Алжир, Казахстан, Белоруссию и Армению.
Сегодня в российских войсках активно эксплуатируется Су-30СМ, боевая нагрузка которого почти в два раза больше, чем у предшественника. В ближайшие годы Минобороны РФ планирует начать закупки ещё более совершенных самолётов этого типа, известных под шифром Су-30СМ2.
Также технологические наработки по проекту Су-27 легли в основу уникального истребителя-бомбардировщика Су-34, получившего из-за горбатой и приплюснутой в основании формы кабины прозвище «Утёнок». Самолёт был принят на вооружение 20 марта 2014 года.
Его главная особенность заключается в способности преодолевать тысячи километров от места базирования, чтобы потом нанести удар по противнику. На 12 точках подвески «Утёнок» может поднимать в воздух до 8 т ракет и бомб, включая самые мощные образцы.
Однако самый современный боевой самолёт РФ, созданный на базе Су-27, — многофункциональный истребитель Су-35С. Лётчики хвалят машину за невероятную манёвренность и управляемость в экстремальных условиях. Эти качества дают самолёту серьёзные преимущества даже в самом сложном воздушном бою.
«В процессе непрерывной модернизации появился радар с активной фазированной антенной решёткой, новые ракеты «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», новый бортовой комплекс обороны и комплект бортового оборудования. Вершиной этого прогресса стал Су-35. Поэтому неслучайно большое число наших партнёров проявляет огромный интерес к данной машине», — подытожил Мураховский.
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