Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на ст...
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный...
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
Главная / Аналитика

Генетика – наше всё? Биологическая инициатива президента Путина

15 июня 2020, 07:00  •  56 • Аналитика

Источник: hightech.fm


Под влиянием пандемии


Неожиданная идея привести состояние отечественной генетики в соответствие мировым стандартам пришла в правительство в разгар пандемии COVID-19. Это можно рассматривать как один из ответов на глобальный вызов. Масштабы предлагаемых изменений во многом беспрецедентен. Всего президент сформулировал одиннадцать поручений, предпоследнее из которых напрямую указывает на коронавирусную инфекцию. В соответствии с ним планируется создание исследовательских центров,

«связанных с разработкой методов и средств диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), создание вакцин для профилактики этой инфекции, а также лекарственных препаратов для ее лечения».



Пандемия COVID-19, безусловно, стал одним из триггеров изменений в отечественной генетике. Источник: vogazeta.ru

Но первое поручение, как водится, связано с самым дорогим для нас – с подрастающим поколением. Путин поручил ввести в школы новый учебный предмет генетику. И с этим вполне могут быть проблемы. Дело в том, что сейчас учебное расписание нагружено у школьников настолько, что любые новшества требуют исключения из программы какой-то дисциплины. К примеру, генетику вполне можно пристроить взамен введенной экс-министром образования Ольгой Васильевой астрономии. Пару лет назад она настояла на выделении из курса физики в старших классах этого учебного предмета.

Уже сейчас раздаются голоса, что, скорее всего, генетика будет факультативным курсом в старших классах естественнонаучного и медико-биологического профилей. Все-таки вводить генетику обязательным предметом для всех 10-11-классников будет неправильно: дисциплина очень специфическая, да и школьный курс биологии уже сейчас содержит немало азов этой науки.

Можно предположить, что через пару лет в бланках ЕГЭ по биологии значительно расширят долю генетических заданий, сократив внимание на других разделах. Со школьной биологией все не так хорошо, как хотелось бы. С пятого по седьмой классы предусмотрено всего по одному часу в неделю. На иностранные языки зарезервировано в три раза больше. Создается ситуация, когда учащиеся школы осваивают биологию на недостаточном уровне, и тут их в старших классах пытаются «профориентировать» на генетику.

Второй важной проблемой для школьной генетики может стать недостаточная материальная база. Если следовать логике президента, появление генетики в качестве нового предмета должно стимулировать выпускников к поступлению на соответствующие факультеты, то есть расширять кадровый потенциал стратегически важного направления. Но с уроками, основанными на теоретизированиях педагогов, много абитуриентов-генетиков не получить. Требуется мощная подпитка в виде лабораторных комплексов нового поколения, которые еще только предстоит создать под школьную генетику. Это все дорого обойдется и потребует немало времени. Под новый предмет правительству поручили создать курсы повышения квалификации для педагогов, что подразумевает некую перестройку в преподавании генетического раздела, а также появление новых учебников. Одним из центров переподготовки почти наверняка станет сочинский образовательный центр «Сириус», работающий под эгидой образовательного фонда «Талант и успех». Сейчас это самый современный в России учебный центр для школьников и педагогов, а с появлением генетики в его стенах появится еще больше высокотехнологичного оборудования.

Мы в арьергарде


Первоначальное сокращение отставания России в области биотехнологий пытались ликвидировать еще при премьере Медведеве, когда в 2019 году приняли «Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019—2027 годы». Об эффективности её работы пока мало что известно: подоспели и смена кабинета министров, и коронавирус. Год назад одной из причин развертывания программ была необходимость борьбы с новыми инфекционными заболеваниями и создания генотерапевтических лекарств. Россия в этой связи на мировом биотехнологическом рынке выглядит очень бледно. Фактически единственным российским препаратом для генной терапии является "Неоваскулген", которым лечат ишемию ног. Выпускают его с 2013 года и стоит он несколько тысяч долларов. За шесть лет к моменту подписания программы в России не создали больше ни одного лекарства для генной терапии.

Жизненно необходимые в сельском хозяйстве кормовые аминокислоты триптофан, треонин и валин наша страна импортирует в 100% случаев. С ферментами ситуация попроще: доля импорта — 70%. Но даже и здесь в цифрах немало лукавства. Вот, к примеру, лизин (незаменимая аминокислота) в России производится, и биотехнологические компании даже на экспорт часть продукции отправляют. Ни о какой автономности производства, к сожалению, речи не идет. Все микроорганизмы для синтеза лизина идут из США и Европы, подавляющая часть оборудования также импортная. При этом в России даже в принципе нет компетенций по самостоятельному культивированию генномодифицированных бактерий подобного профиля. Просто размножить покупные штаммы не получится: через несколько десятков поколений бактерии просто вырождаются. То есть аминокислоты частично производимы, но при остановке поставок микроорганизмов и отсутствии импортного сервиса все заглохнет в считаные недели. Ситуация в медицинской сфере отличается от вышеописанного непринципиально: вся высокотехнологическая материальная база и расходные препараты (сырье) импортируются.


Немного сюрреализма: финансировать и координировать генетические исследования в России будет «Роснефть». Источник: vedomosti.ru

Решению подобных проблем и служит четвертое по счету поручение президента:

«Обеспечить создание в Российской Федерации отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему».

В соответствии с поручением премьер Мишустин отчитается о развитии проекта в первый раз уже в феврале 2021 года и далее будет отчитываться ежегодно.

Геном в российской редакции


В нашу страну, похоже, скоро придет полноценное геномное редактирование. Президент Путин ясно дал понять, что именно на это направление будет сделана основная ставка в программе подъема отечественной генетики.

Здесь у нас на мировом уровне все опять плохо. Мировые лидеры, США и Китай, публикуют по несколько тысяч статей в рецензируемых научных журналах в год. В России менее четырех сотен за 2016-2017 годы. Три года назад россияне зарегистрировали 22 патента по генетике. За один 2017 год в США — 9106 патентов, в Японии — 3477 патентов, в Китае — 2771 патент, в Южной Корее — 1847 патентов и в Германии — 1097 патентов.

Здесь появляется новая проблема биологической инициативы президента. При таком уровне российской генетики просто негде будет брать преподавателей и научных сотрудников, способных вытягивать наши технологии на мировой уровень. Ведь если никто особо не занимается успешной практической работой, то и рассказать об этом студентам медицинских и биологических факультетов будет некому. Опять вызывать из-за рубежа? Для решения этой проблемы правительству поручено изучить потребности отрасли в высококвалифицированных кадрах и составить программу развития.
И божество, и вдохновенье, согласно данным социологии


Негативным трендом является локализация всех генетических исследований в государственных структурах. Несмотря на очень скромное представительство России на мировых рынках, по экспертным оценкам, в 2018 году генетические исследования проводили коллективы 80 научных и 40 организаций высшего образования страны. Примерный объем бюджетных средств, выделенных на финансирование указанного направления, составил более 22 млрд. рублей! Это к вопросу об эффективности использования бюджетных средств. В то же время в программе, принятой еще при Медведеве, упоминается о 1 млрд. долларов, которые были вложены частными инвесторами в генетические стартапы в США с 2013 по 2016 года.

К сожалению, в России все генетические начинания будут отданы «Роснефти» и Курчатовскому научному центру. В последнем сформируют «Национальную базу генетической информации», где в оцифрованном виде будут храниться генные копии этносов России, животного и растительного мира. В делегировании управляющих функций государственным компаниям заключается фундаментальная проблема всей генетической концепции.


Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» станет головной организацией в проекте «Национальная база генетической информации». Источник: nrcki.ru

В нашей стране фактически нет рынка биотехнологической продукции, а также продукции генной инженерии. Вспомните, как у нас создали стойкий негативный стереотип на генномодифицированные продукты. Любая бабушка приведет сто причин против ГМО и вздрогнет при упоминании пресловутой корпорации «Монсанто». Никто не покупает, поэтому никто и не производит, а если вдруг надо, то обращаются за рубеж. Кроме того, мы до сих пор ощущаем отголоски советского периода гонений на генетику, в ходе которого страна на десятилетия отстала от мировой науки.

Поэтому и приходится выдумывать новые программы прорывного развития генетики или искусственного интеллекта с далекой перспективой реализации. Если даже гипотетически допустить успешность реализации части положений программы, то остается вопрос: кто в России будет покупать полученные технологии? При вложенных бюджетных миллиардах внутреннее потребление никогда не окупит даже части вложений. Значит, нужно выходить на внешние рынки, что сопряжено с массой проблем. Во-первых, нас там никто не ждет: Россия в мире никак не ассоциируется с генетикой и биотехнологиями, да и все куски рынка уже поделены. А во-вторых, сейчас в медицинскую генетику все ведущие страны мира вливают сотни миллиардом долларов в поисках вакцины от COVID-19 и в ближайшем будущем общество получит от этого немалые дивиденды. Технологические бонусы от такой гонки будут сравнимыми с полетом Гагарина и американской лунной миссией. Россия старается не отстать от мировых трендов, но есть большая доля вероятности, что вся эта история будет похожа на наши главные «прорывы» начала века: «Роснано» и «Сколково».
Евгений Федоров

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
14 июня 2020, 06:00
Вы хотели новой Конституции? Получите и распишитесь!
14 июня 2020, 09:00
Чем закончится попытка конвоировать Трампа из Белого дома?
13 июня 2020, 12:00
"Город без полиции": правда и вымысел о городке из Нью-Джерси
14 июня 2020, 11:00
Дважды в одну реку: последняя попытка Трампа
14 июня 2020, 14:00
«Самые мощные самоходные гаубицы»: армия США получила новые «Паладины»
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 июня 2020, 22:32
За счёт чего существует экономический пузырь США. Сергей Ануреев
15 июня 2020, 03:00
Не треснет? Руководство Молдовы хочет русское Приднестровье за русские деньги
15 июня 2020, 01:00
"США никак не выберутся из "цветной ...": Мартынова насторожило "...
15 июня 2020, 01:00
Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
15 июня 2020, 01:55
В отрыве от реальности: почему Трамп заявил, что США прекращают «эпоху бесконечных во...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
12 июня 2020, 02:00
"Русские эти? Да они никто!" США боятся ввязываться в войну, но гадят в Сирии - Тимошенко
11 июня 2020, 12:25
«Стыдно будет Зеленскому и всей Украине»: В Крыму ответили на заявления Киева
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать захвату Одессы"
12 июня 2020, 03:00
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
09 июня 2020, 14:55
Обстановка у дома актёра Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.