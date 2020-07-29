Генетический сбой в США: От обезьян произошли только белые

Автор:

Сергей Латышев

Давайте кратко напомним, о чём писал Краусс в своей статье-исповеди, подзаголовок которой звучит не менее интригующе: "В американских лабораториях и университетах внезапно проснулся дух Трофима Лысенко". Её основная линия такова:

...опасаясь обвинений в расизме, в США начинают закрываться целые научные направления, в частности исследование рас и гендерных различий. Учёных увольняют, они, не дожидаясь вручения им волчьего билета, разбегаются и сами, лаборатории опечатываются. Под удар попали даже обязательные для каждого школьника естественные науки – физика, астрономия, математика.

И всё это потому, что в данных сферах очень мало учёных и преподавателей-негров, а предмет преподавания и исследований, как показывает практика, можно в политических целях с потрясающей лёгкостью демагогически выдать за "расизм". Объяснение этому нехитрое: раз чёрные держатся от этого подальше, значит, там их "унижают", а это "расизм". Коль скоро сами науки – суть проявление "расизма", они должны быть запрещены. Нам, русским, совершенно чужда такая логика, и я объясню ниже почему, но в США сплошь и рядом рассуждают именно так. Статья Краусса – редкое пока что исключение.

Вторая важнейшая тема, которую поднял учёный (и по этому поводу давно бьют тревогу президент США Дональд Трамп и его правоконсервативные сторонники), – это засилье леволиберальной цензуры в американской системе образования, а теперь и науке – абсолютно тоталитарной, истеричной, нетерпимой к любому инакомыслию.

Эти две проблемы тесно переплетаются, резко усиливая совокупный негативный эффект.

Все последние годы, а после убийства полицией Джорджа Флойда особенно, – констатирует Краусс, – руководители академических учреждений повсюду стали подвергать цензуре любое инакомыслие, а также увольнять лидирующих преподавателей, если кто-то заявит, что их исследования поддерживают несправедливое угнетение.

Под этим "кто-то" прежде всего имеются в виду ученики и студенты.

Конкретные примеры

Краусс не голословен и подкрепляет свои утверждения примерами, которых на самом деле намного больше.

Американское физическое общество (APS), объединяющее 55 тысяч физиков по всему миру, одобрило т.н. "забастовку за жизнь чернокожих", на день прекратив преподавать точные науки в академических учреждениях. Причём не для того, чтобы протестовать против насилия или расизма со стороны полиции, а чтобы "искоренить расизм и дискриминацию в научных кругах", ибо даже "физика не является исключением". К этой забастовке присоединились национальные лаборатории и университетские факультеты точных наук, а престижный научный журнал Nature опубликовал статью под названием "Десять простых правил для создания антирасистской лаборатории".

В Мичиганском университете сотрудники провели акцию протеста против физика Стивена Сюи, который проводил исследования в области вычислительной геномики, то есть изучал, как генетика человека может быть связана с его когнитивными способностями. Он пытался, можно сказать, понять, почему чёрных так много среди спортсменов и так мало среди учёных? Коллег не остановило, что сам Сюи – выходец из Китая, а китайцы долгое время страдали в США от не меньшего расизма, чем чёрные. Учёного заставили уйти в отставку за неделю.

Статью физика-теоретика, профессора Аризонского университета Лоуренса Краусса под заголовком "Идеологическая порча науки" опубликовал один из рупоров глобализма – газета The Wall Street Journal. Скриншот страницы wsj.com

В Принстоне более ста преподавателей, в том числе свыше сорока – в области науки и техники, написали открытое письмо президенту этого престижнейшего университета с требованием "разрушить иерархии, увековечивающие неравенство". Это требование включало в себя создание "комиссариата", который "вёл бы расследования расистского поведения, а также расистских исследований и публикаций". От каждого факультета, включая факультеты математики, физики, астрономии и других наук, требовалось учредить премию за исследования, которые "активно борются с расизмом в нашем обществе".

Такие призывы к охоте на ведьм, поощряющие стукачей и интриганов, приводят к тому, что десятки учёных в США отменяют семинары, отзывают статьи и прекращают исследования в сферах, которые могут спровоцировать обвинения в расизме и вызвать гонения.

Вскоре после того, как Стивен Сюи подал в отставку, – пишет Краусс, – авторы исследования по психологии попросили отозвать свою публикацию из-за "неправильного использования" их статьи, поскольку журналисты утверждают, что их статья противоречит распространённому мнению, что полицейские силы являются расистскими. Как космолог я могу сказать, что если бы мы отозвали все статьи по космологии, которые были искажены журналистами, мы остались бы без космологии.

Не только в США

Автор статьи приводит пугающие примеры из жизни и других западных стран, которые заражены той же болезнью. Так, один "выдающийся химик из Канады" выступил в поддержку оценки научных достижений, основанной на заслугах, а также против найма учёных по принципу равенства, если это приводит к "дискриминации самых достойных кандидатов". За эти "еретические" взгляды он был осуждён университетским проректором, его статья об исследованиях в области органического синтеза удалена с веб-сайта научного журнала, а два работавших со статьёй редактора отстранены от работы. Итальянского учёного-физика, работавшего в международной лаборатории CERN, где находится Большой адронный коллайдер, вынудили отказаться от его должности в лаборатории, потому что он предположил, что очевидное неравенство между мужским и женским полом в физике не обязательно может быть связано с сексизмом.

Повсеместный страх

Всё это, указывает Краусс, приводит к тому, что учёные даже в точных науках начинают бояться: "Они видят, что случилось с учёными, которые противоречили. Они видят, как исследователи теряют финансирование, если не могут объяснить, как их исследование будет бороться с расизмом или сексизмом". Вывод из этого делается такой:

Всякий раз, когда наука развращается, становясь жертвой идеологии, научный прогресс страдает… Чтобы сдержать это сползание в бездну, научные лидеры, научные общества и высшие академические администраторы должны публично отстаивать свободу слова в науке, но делать это качественно, независимо от политической доктрины и от требований политических течений.

Неизбежные аналогии

Да, была в мире такая страна, где каждая кухарка должна была научиться управлять государством, руководители которой, как писал Герберт Уэллс в своей книге о поездке в Советскую Россию в 1919 году, "способны запретить преподавание, допустим, химии, если их не убедят, что это какая-то особая, "пролетарская" химия". Эта страна стала великой научной державой снова, когда отказалась от той галиматьи, которая наступает теперь на западный мир с заменой слова "пролетарий" словом "чёрный" или "меньшинства" и сменой одного вида угнетения другим.

Навязываемое единомыслие в США делает неизбежным наказание для любого диссидента. Поэтому многие спешат показать свою лояльность. Фото: Imagespace / Globallookpress

Живейший отклик в научных и вообще думающих кругах на обращение Краусса, всплывшие в ходе этого десятки, если не сотни подобных историй подтверждают: есть попадание в десятку. Потому что не должны известные американские историки расхваливать и давать советы по сносу памятников, одобрять погромы и уличное насилие, а другие – распространять анонимно в интернете такие послания: "Лично я не рискую высказываться против повестки BLM... Единомыслие, навязываемое университетской администрацией, профессорами, корпорациями и СМИ, делает неизбежным наказание для любого диссидента... Я уверен, что если подпишу это письмо своим именем, то потеряю свою работу и все будущие работы...".

И в бизнесе то же

Однако, может быть, речь идёт только о науке, что обещает западному миру тёмные века завтра, но не сегодня? Отнюдь. В бизнесе те же тенденции.

Ярким примером стало объявление главой международного медиахолдинга NBCUniversal Цезаря Конде о сокращении доли белых сотрудников-мужчин компании с нынешних 74% до 50%. Другая половина должна быть представлена цветными и женщинами. Руководство компании допускает, что доля белых мужчин может опуститься ниже одной четвёртой сотрудников, хотя это полностью противоречит духу и букве принятого в США в 1964 году Акта о гражданских правах и законодательству в целом.

Сенсация? Вовсе нет. В США все давно знают, что если на открывшуюся вакансию претендуют белый и чёрный, возьмут последнего, даже если он ниже квалификацией, чтобы избежать воплей о расизме. А если надо кого-то уволить, то на этот раз это, конечно, будет белый. В его увольнении расизма никто не увидит.

Дикость и безумие

Наступает раздолье и для других меньшинств. Уже появились компании, объявившие квоту на сотрудников-гомосексуалистов – не менее 3%. Рекламируемая всеми западными компаниями "политика разнообразия" (Diversity) и "включения" (Inclusion) всё это как раз и подразумевает. А теперь они ещё и собирают открыто деньги для международного погромного движения Black Lives Matter ("Чёрные жизни имеют значение"), соосновательница которого - начинающий канадский "учёный" Юсра Хогали – учит:

Белые люди – это рецессивные генетические дефекты… Белая кожа – это ненормальность, свойственная недочеловеку.

Этот вывернутый наизнанку нацизм проповедует "антирасистская просветительница и чёрная поэтесса-феминистка", которая готовится к защите "научной степени в области исследования социальной справедливости". Она совершенно не боится, что её выгонят за такие речи из университета, зная, что выгонят того, кто наберётся смелости и заявит: "Все жизни имеют значение".

Юсра Хогали уверена, что белый цвет кожи - аномалия. Фото: The People's Voice / facebook.com

Тюрьма грозит не чёрным погромщикам, толпа которых снесла ворота и ворвалась на частный земельный участок Марка и Патриши Макклоски, чтобы вандализировать их дом в Сент-Луисе (штат Миссури). Они по закону имели право открыть по покусившимся на их частную собственность огонь, но всего лишь встали на пути погромщиков с оружием в руках. Теперь этим белым, спасшим от уничтожения чёрной толпой на своей земле свой дом, грозит до четырёх лет тюрьмы. "Незаконно угрожающе размахивать оружием перед мирными протестующими", – заявила прокурор Сент-Луиса Кимберли Гарднер, воинствующая цветная феминистка и сторонница демократов.

Эта недалёкая дамочка ощущает себя на коне: жить станет лучше, жить станет веселей. Она явно верит в то, что чернокожий миллиардер Роберт Джонсон, озвучивший цифру в 14 триллионов долларов, которые белая Америка должна выплатить в качестве возмещения за годы рабства неграм, добьётся своего, а его идея о компенсации вкупе с раскаянием белых американцев в "своей вине" будет признана на государственном уровне – когда демократы победят на выборах, если воспользоваться словами их кандидата на кресло хозяина Белого дома Джо Байдена, "первого расиста" Трампа. На это она изо всех сил и работает на своём предполагающем нейтральность посту. Как ей кажется.

Почему русские американцы не поддались психозу?

Хватит. Достаточно примеров. Их десятки тысяч. Отлично видно, что половина Америки сошла с ума и живёт в иллюзорном мире, в мире оголтелого расизма и отвратительной дискриминации нормальных людей. При этом разум и ясное сознание сохранили почти все выходцы из России, которых немало в США. Почему?

По двум главным причинам. Во-первых, наши люди всё это уже проходили и хорошо знают, чем такое кончается, какой неизбежно станет жизнь. Им это всё совершенно неинтересно. Из-за заполонивших страну Шариковых, бандитов с идеологией и без оной, краха государства они здорово хлебнули на старой родине и не для того уезжали в Америку, чтобы всё это проходить заново. Во-вторых, и это самое важное, наши люди не расисты, никогда ими не были и им совершенно нечего стыдиться, у них нет этих комплексов. Они искренне не считают недочеловеками людей другого цвета кожи или другой культуры. Они применяют ко всем одинаковые стандарты.

Когда выходцы из России видят акты вандализма, то не делают скидок и называют всё это своими именами. Фото: Imagespace / Globallookpress

Последнее – важнейший момент. Когда выходцы из России видят, как негры совершают преступления – убийства, грабежи и погромы, погрязли в социальном иждивенчестве и пытаются сейчас перейти от "позитивной дискриминации" в свою пользу к самому настоящему расизму и апартеиду по отношению к белым, то они относятся к ним не как к "унтерменшам", которым такое простительно из-за тупости, неразвитости, вредных привычек, а как к таким же согражданам и людям, как они сами. Поэтому и скидок не делают, не применяют двойных стандартов, называя всё своими именами.

Кто настоящие расисты?

Совершенно очевидно, что это не расизм, в чём выходцев из России уже стали обвинять сами негры вместе с белыми леваками и бывшими либералами, а антирасизм. Расисты – это как раз их обвинители: и чёрные, и белые. Белые крипторасисты, до сих пор не считающие чёрных равными по уму, в правах и обязанностях себе. Вместо этого они их демонстративно "жалеют", постоянно вспоминают о рабстве, отменённом в позапрошлом веке, когда жизнь и для белых не была сладкой, вставая перед чёрными на колени, унижая их своей жалостью. Хотя жалость – позиция превосходства и доминантности над тем, кого жалеют.

Что грядёт?

Это, как и все творящиеся сейчас в США безобразия, бесит вменяемых чёрных, которые на ноябрьских выборах рекордно проголосуют за Трампа, относящегося к ним совершенно по-русски – адекватно и уважительно, без лести и подлизона, сделав для тех, кто хочет и готов трудиться, намного больше демократов. По некоторым прогнозам, так поступит 41% чернокожих избирателей вместо 8% в 2016 году. Это станет концом стоящей за погромами Демпартии, которая развалится на очухавшихся либералов и левацких экстремистов с замашками большевиков.

Попытка объединить всех недовольных Трампом под мешаниной их лозунгов, запугать американцев бунтами и погромами, охотой на ведьм в фирмах и университетах – это в действительности "банзай-атака" обречённых. Многие из тех белых, кто публично каялся, вставал на колени и целовал неграм ноги – вместе с вменяемыми чёрными, которых примерно половина от общего числа, – в кабинах для голосования втихаря проголосуют за Трампа, а не за Байдена, за США, а не за их развал и новую гражданскую войну. Не говоря уже о практически всех республиканцах.

Многие из тех белых, кто вставал на колени и целовал неграм ноги, проголосуют за Трампа. Фото: Sarah Silbiger / Globallookpress

Поэтому откровения мужественного и честного профессора из Аризоны и появились на страницах рупора глобалистов The Wall Street Journal. Самые умные из них уже понимают, что выборы демократам не выиграть, что после грандиозного провала начнётся серьёзный "разбор полётов", что давний расистский гнойник вскрылся и дальше нужно будет придумывать что-то ещё, а на этом пути ставить точку.

И вот что также интересно. Совершенно не случайно речь идёт о либеральном деловом СМИ. Оно лучше других понимает, что никакого конкурентоспособного бизнеса в США не останется, если критерием приёма на работу станет цвет кожи, половая принадлежность или сексуальная ориентация. Поэтому то, что могло сработать против почвенника и патриота Трампа на этапе предвыборной кампании, которую тот теперь ведёт под беспроигрышным лозунгом "Спасти Америку", повредить ему уже не сможет, но может больно ударить по карману инвесторов. А это, конечно, никому не нужно.