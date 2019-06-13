Генетический паспорт военнослужащего. Зачем он нужен? • 39 • Аналитика









Генетический паспорт для военных

Накануне форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча представителей РАН с сотрудниками Военно-медицинской академии (ВМА). В ходе встречи обсуждался такой важный и вызывающий интерес и у простого обывателя проект, как создание генетического паспорта военнослужащего. По словам президента РАН Александра Сергеева, речь идет о фундаментальном, далеко идущем проекте. Основная задача проекта – выявить те генетические предрасположенности у военнослужащих, которые помогут в дальнейшем правильно подбирать для человека его военную специальность. Задача ученых заключается в том, чтобы на основании генетической предрасположенности выявить преимущества каждого конкретного военнослужащего, чтобы максимально возможным образом использовать имеющийся у человека потенциал. Александр Сергеев отметил, что российская военная медицина уже добилась значительных успехов в этой области и в состоянии в будущем высоко поднять планку исследований. По словам Сергеева, речь идет о том, чтобы на основе генетической информации научиться определять, кто из военнослужащих больше предрасположен к службе в десантных, танковых войсках или моряком.



По словам президента РАН, проект заключается не только в оценке физиологического состояния человека, но и в работе по прогнозированию поведения людей при возникновении опасных, стрессовых ситуаций, которые напрямую связаны с профессией военнослужащего. Способность игнорировать стрессовые ситуации, устойчивость, работоспособность и способность в условиях стресса совершать ментальные и физически операции – все это в перспективе может попасть в генетический паспорт военнослужащего. В дальнейшем результаты полученных исследований, как это часто бывает, могут найти применение и в гражданской сфере.





Президент РАН Александр Сергеев



Рассказывая об отборе человека в десантники или танкисты, Александр Сергеев отметил, что современное общество уже привыкло к наличию генетических паспортов у профессиональных спортсменов. Такие паспорта позволяют определить, кто лучше сможет стрелять, кто бегать и на какие дистанции. Применительно к военным нам также стоит разобраться в том, какую военную специальность лучше всего выбрать тому или иному кандидату. В настоящее время работы в этом направлении ведутся в Анапе на базе военного инновационного технополиса «Эра». При этом исследователи исходят из того, что в будущем боевые действия будут вестись совсем не так, как это происходит сегодня. Не так давно любому солдату приходилось справляться со стрессовыми ситуациями, которые неизбежно возникали во время бомбежки или сильного артиллерийского обстрела, но уже в скором времени в условиях настоящей кибервойны, когда солдаты могут управлять дронами, находясь на большом удалении от театра боевых действий, стрессовые ситуации и влияние стресса на человек будет другим, отметил глава РАН. Войны будущего будут войнами интеллектов, за их исход будут отвечать те, кто принимает решения. Именно поэтому в военном инновационном технополисе «Эра» и работают над изучением генетической природы человека и предрасположенностью людей к стрессу, а также возможными вариантами изменения стрессовых ситуаций в будущем.



Что думают о генетическом паспорте для военных сами генетики

«Комсомольская правда» обратилась за комментариями к гендиректору компании Genotek Валерию Ильинскому. По его словам, генетический паспорт в первую очередь полезен для выявления и своевременной профилактики разных заболеваний. Одновременно с этим никакая генетическая информация не поможет военкоматам выявлять «суперсолдат». По мнению Ильинского, единственным применением в армии генетических паспортов может стать выявление рисков различных заболеваний. Данная информация поможет отправлять призывника в тот род войск, где риск развития выявленных заболеваний будет минимальным и не приведет к фатальным последствиям для него самого и окружающих людей. Простой пример, для летчиков критично, чтобы они не имели риска развития инсульта или инфаркта, так как от их здоровья часто зависят жизни большого количества других людей, но если вы служите на земле, подобный риск уже не будет представлять большую опасность для окружающих. Помимо этого генетический паспорт очень важен при установлении личности погибшего в ходе боевых действий военнослужащего, отметил Валерий Ильинский.



Редакция научно-популярного издания N+1 решила опросить российских генетиков и выяснить у них, поможет ли генетический паспорт и собранная генетическая информация российским военкоматам, существуют ли в природе гены моряка или бойца стройбата. Еще один важный вопрос, на который ответили российские генетики, могут ли генетические исследования помочь в определении склонности человека, в нашем конкретном случае призывника, к той или иной военной (гражданской) профессии, выявить его стрессоустойчивость.







По словам профессора РАН Олега Балановского, являющегося заведующим лаборатории генографии, озвученная в Петербурге идея использования достижений генетики для профориентации человека появилась не сегодня и не вчера, она существует достаточно давно, однако возможность воплощения озвученной информации на практике не представляется очевидной. К реальным примерам работы генетики можно отнести современные спортивные исследования, которые точно помогают определить стайером или спринтером является человек. В то же время, по словам Балановского, даже предложения, имеющие под собой в основе генетический контроль простых признаков, хорошо изученных и очевидно важных для выбора профессии, сталкиваются с проблемой, которую человечество может не решить и в обозримом будущем. Это проблема предсказания фенотипа человека по его генотипу. Фенотип базируется на генотипе, но представляет собой совокупность внутренних и внешних признаков, черт и свойств организма, которые приобретаются человеком в ходе индивидуального развития. По словам Балановского, даже имея на руках сведения о геноме человека, предсказать его соматические, а тем более психологические признаки не получится. Это работает для усредненных выборок, но при рассмотрении каждого конкретного человека – нет. Именно поэтому для профориентации человека необходимые признаки гораздо надежнее, проще и дешевле измерять на самом призывнике, чем заниматься предсказанием по геному.



По словам Светланы Боринской, являющейся заведующей лабораторией анализа генома Института общей генетики РАН, с генетическим паспортом военнослужащих есть несколько проблем. Для начала необходимо определить, а существуют ли генетические отличия моряка от танкиста в чем-то, кроме веса и роста (эти данные можно быстро и легко получить и без генетического паспорта). В своем заявлении президент РАН говорил о стрессоустойчивости. Данное заявление порождает два вопроса: к психологам – существуют ли различия в стрессоустойчивости у моряков и танкистов; к генетикам – в основе различий лежат генетические особенности или эти различия являются результатом обучения и воспитания человека? Действительно, в устойчивости человека к стрессу есть и генетическая составляющая (одна из трех), но на нее приходится лишь небольшой вклад в общую стрессоустойчивость личности. Гораздо большее значение для формирования стрессоустойчивости оказывает жизненная история каждого конкретного человека. Большое значение имеет то, какие стрессы переносил человек в ходе своей жизни и наложили ли они на него свой отпечаток. Третьей составляющей стрессоустойчивости является возможность бороться со стрессами и стрессовым состоянием, но это результат целенаправленного обучения и подготовки.



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Генетический паспорт для гражданского применения



В марте 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании генетических паспортов. Планируется, что подобные документы, которые принимаются для обеспечения биологической и химической безопасности могут появиться в нашей стране до 2025 года. Отбросив саму возможность оформления генетических паспортов на всех россиян до 2025 года, можно выделить основные утилитарные моменты применения подобных паспортов, которые могут использовать не только военные, но и простые граждане в России и других странах мира. К слову, российские специалисты-генетики, считают, что подготовить генетические паспорта всех россиян за пять лет реально, но только работы в этом направлении стоило бы начинать еще вчера.



По словам специалистов, генетический паспорт, который будет составляться на каждого гражданина страны, может помочь в решении большого количества задач. Среди них выделяют: прогнозирование риска развития тяжелых, угрожающих жизни человека заболеваний и поиск людей, совершивших те или иные преступления, также паспорт может помочь в развитии технологии скрининга генофондов человека. Генетический паспорт может пригодиться и для формирования профориентации человека, к примеру, сегодня генетический паспорт востребован в спорте, также он может помочь в выявлении каких-либо талантов.



Назначений у генетического паспорта человека может быть несколько. Первый и самый очевидный – это идентификация личности для опознания тел погибших в авариях и катастрофах (на самом деле очень актуально сегодня и для военнослужащих, очень часто для установления личности погибшего во время боевых действий необходимо проведение генетической экспертизы), установления родства в спорных случаях, а также для поиска людей, совершивших различные преступления.







Второй вариант использования генетических паспортов – прогнозирование заболеваний, передающихся по наследству (главным образом редких), планирование детей. В современном мире пара еще до заключения брака может провести скрининг-обследование, которое поможет определить риск рождения ребенка с теми или иными заболеваниями, передающимися по наследству. В том случае, если риск проявления наследственного заболевания будет высоким, паре могут посоветовать провести дородовую селекцию половых клеток, что поможет обеспечить рождение здорового ребенка. Правда, в некоторых случаях мутацию могут иметь все клетки, в таком случае вероятность рождения ребенка с наследственным заболеванием будет составлять 100 процентов. Тогда будущим родителям сможет помочь лишь генная терапия, но, как считают, ученые, подобная услуга будет доступна жителям нашей планеты не раньше, чем через 15-20 лет. Пока что это лишь перспективная генетическая технология.



Третье направление использования генетических паспортов – это профилактика развития каких-либо патологий и заболеваний и выработка индивидуальных мер, направленных на их профилактику. Помимо этого паспорт поможет врачам определить, на какие лекарственные препараты пациент реагирует лучше всего, какие дозировки ему показаны и не навредят здоровью. Специалисты считают, что это самая важная из всех задач, которые ставит перед собой государство, заинтересованное в здоровых и работоспособных людях. Здоровый работник – это основа государства, те же налоги и отсутствие больничных и других социальных выплат. В идеале генетический паспорт должен способствовать повышению продолжительности жизни (больше людей доживет до пенсии), уменьшению риска распространения заболеваний, повышению качества жизни человека. 6-8 июня прошёл Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В работе форума принимали активное участие не только представители бизнеса и промышленности, но и научное сообщество, в том числе представители РАН. В рамках форума и до его начала состоялось большое количество мероприятий и круглых столов, посвященных научной проблематике. Одним из проектов, который обсуждался в Санкт-Петербурге, стал генетический паспорт военнослужащего. Это очень интересный и многообещающий проект, который может повлиять на облик российских вооруженных сил уже в недалеком будущем или все-таки не может?Накануне форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча представителей РАН с сотрудниками Военно-медицинской академии (ВМА). В ходе встречи обсуждался такой важный и вызывающий интерес и у простого обывателя проект, как создание генетического паспорта военнослужащего. По словам президента РАН Александра Сергеева, речь идет о фундаментальном, далеко идущем проекте. Основная задача проекта – выявить те генетические предрасположенности у военнослужащих, которые помогут в дальнейшем правильно подбирать для человека его военную специальность. Задача ученых заключается в том, чтобы на основании генетической предрасположенности выявить преимущества каждого конкретного военнослужащего, чтобы максимально возможным образом использовать имеющийся у человека потенциал. Александр Сергеев отметил, что российская военная медицина уже добилась значительных успехов в этой области и в состоянии в будущем высоко поднять планку исследований. По словам Сергеева, речь идет о том, чтобы на основе генетической информации научиться определять, кто из военнослужащих больше предрасположен к службе в десантных, танковых войсках или моряком.По словам президента РАН, проект заключается не только в оценке физиологического состояния человека, но и в работе по прогнозированию поведения людей при возникновении опасных, стрессовых ситуаций, которые напрямую связаны с профессией военнослужащего. Способность игнорировать стрессовые ситуации, устойчивость, работоспособность и способность в условиях стресса совершать ментальные и физически операции – все это в перспективе может попасть в генетический паспорт военнослужащего. В дальнейшем результаты полученных исследований, как это часто бывает, могут найти применение и в гражданской сфере.Рассказывая об отборе человека в десантники или танкисты, Александр Сергеев отметил, что современное общество уже привыкло к наличию генетических паспортов у профессиональных спортсменов. Такие паспорта позволяют определить, кто лучше сможет стрелять, кто бегать и на какие дистанции. Применительно к военным нам также стоит разобраться в том, какую военную специальность лучше всего выбрать тому или иному кандидату. В настоящее время работы в этом направлении ведутся в Анапе на базе военного инновационного технополиса «Эра». При этом исследователи исходят из того, что в будущем боевые действия будут вестись совсем не так, как это происходит сегодня. Не так давно любому солдату приходилось справляться со стрессовыми ситуациями, которые неизбежно возникали во время бомбежки или сильного артиллерийского обстрела, но уже в скором времени в условиях настоящей кибервойны, когда солдаты могут управлять дронами, находясь на большом удалении от театра боевых действий, стрессовые ситуации и влияние стресса на человек будет другим, отметил глава РАН. Войны будущего будут войнами интеллектов, за их исход будут отвечать те, кто принимает решения. Именно поэтому в военном инновационном технополисе «Эра» и работают над изучением генетической природы человека и предрасположенностью людей к стрессу, а также возможными вариантами изменения стрессовых ситуаций в будущем.«Комсомольская правда» обратилась за комментариями к гендиректору компании Genotek Валерию Ильинскому. По его словам, генетический паспорт в первую очередь полезен для выявления и своевременной профилактики разных заболеваний. Одновременно с этим никакая генетическая информация не поможет военкоматам выявлять «суперсолдат». По мнению Ильинского, единственным применением в армии генетических паспортов может стать выявление рисков различных заболеваний. Данная информация поможет отправлять призывника в тот род войск, где риск развития выявленных заболеваний будет минимальным и не приведет к фатальным последствиям для него самого и окружающих людей. Простой пример, для летчиков критично, чтобы они не имели риска развития инсульта или инфаркта, так как от их здоровья часто зависят жизни большого количества других людей, но если вы служите на земле, подобный риск уже не будет представлять большую опасность для окружающих. Помимо этого генетический паспорт очень важен при установлении личности погибшего в ходе боевых действий военнослужащего, отметил Валерий Ильинский.Редакция научно-популярного издания N+1 решила опросить российских генетиков и выяснить у них, поможет ли генетический паспорт и собранная генетическая информация российским военкоматам, существуют ли в природе гены моряка или бойца стройбата. Еще один важный вопрос, на который ответили российские генетики, могут ли генетические исследования помочь в определении склонности человека, в нашем конкретном случае призывника, к той или иной военной (гражданской) профессии, выявить его стрессоустойчивость.По словам профессора РАН Олега Балановского, являющегося заведующим лаборатории генографии, озвученная в Петербурге идея использования достижений генетики для профориентации человека появилась не сегодня и не вчера, она существует достаточно давно, однако возможность воплощения озвученной информации на практике не представляется очевидной. К реальным примерам работы генетики можно отнести современные спортивные исследования, которые точно помогают определить стайером или спринтером является человек. В то же время, по словам Балановского, даже предложения, имеющие под собой в основе генетический контроль простых признаков, хорошо изученных и очевидно важных для выбора профессии, сталкиваются с проблемой, которую человечество может не решить и в обозримом будущем. Это проблема предсказания фенотипа человека по его генотипу. Фенотип базируется на генотипе, но представляет собой совокупность внутренних и внешних признаков, черт и свойств организма, которые приобретаются человеком в ходе индивидуального развития. По словам Балановского, даже имея на руках сведения о геноме человека, предсказать его соматические, а тем более психологические признаки не получится. Это работает для усредненных выборок, но при рассмотрении каждого конкретного человека – нет. Именно поэтому для профориентации человека необходимые признаки гораздо надежнее, проще и дешевле измерять на самом призывнике, чем заниматься предсказанием по геному.По словам Светланы Боринской, являющейся заведующей лабораторией анализа генома Института общей генетики РАН, с генетическим паспортом военнослужащих есть несколько проблем. Для начала необходимо определить, а существуют ли генетические отличия моряка от танкиста в чем-то, кроме веса и роста (эти данные можно быстро и легко получить и без генетического паспорта). В своем заявлении президент РАН говорил о стрессоустойчивости. Данное заявление порождает два вопроса: к психологам – существуют ли различия в стрессоустойчивости у моряков и танкистов; к генетикам – в основе различий лежат генетические особенности или эти различия являются результатом обучения и воспитания человека? Действительно, в устойчивости человека к стрессу есть и генетическая составляющая (одна из трех), но на нее приходится лишь небольшой вклад в общую стрессоустойчивость личности. Гораздо большее значение для формирования стрессоустойчивости оказывает жизненная история каждого конкретного человека. Большое значение имеет то, какие стрессы переносил человек в ходе своей жизни и наложили ли они на него свой отпечаток. Третьей составляющей стрессоустойчивости является возможность бороться со стрессами и стрессовым состоянием, но это результат целенаправленного обучения и подготовки.В марте 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании генетических паспортов. Планируется, что подобные документы, которые принимаются для обеспечения биологической и химической безопасности могут появиться в нашей стране до 2025 года. Отбросив саму возможность оформления генетических паспортов на всех россиян до 2025 года, можно выделить основные утилитарные моменты применения подобных паспортов, которые могут использовать не только военные, но и простые граждане в России и других странах мира. К слову, российские специалисты-генетики, считают, что подготовить генетические паспорта всех россиян за пять лет реально, но только работы в этом направлении стоило бы начинать еще вчера.По словам специалистов, генетический паспорт, который будет составляться на каждого гражданина страны, может помочь в решении большого количества задач. Среди них выделяют: прогнозирование риска развития тяжелых, угрожающих жизни человека заболеваний и поиск людей, совершивших те или иные преступления, также паспорт может помочь в развитии технологии скрининга генофондов человека. Генетический паспорт может пригодиться и для формирования профориентации человека, к примеру, сегодня генетический паспорт востребован в спорте, также он может помочь в выявлении каких-либо талантов.Назначений у генетического паспорта человека может быть несколько. Первый и самый очевидный – это идентификация личности для опознания тел погибших в авариях и катастрофах (на самом деле очень актуально сегодня и для военнослужащих, очень часто для установления личности погибшего во время боевых действий необходимо проведение генетической экспертизы), установления родства в спорных случаях, а также для поиска людей, совершивших различные преступления.Второй вариант использования генетических паспортов – прогнозирование заболеваний, передающихся по наследству (главным образом редких), планирование детей. В современном мире пара еще до заключения брака может провести скрининг-обследование, которое поможет определить риск рождения ребенка с теми или иными заболеваниями, передающимися по наследству. В том случае, если риск проявления наследственного заболевания будет высоким, паре могут посоветовать провести дородовую селекцию половых клеток, что поможет обеспечить рождение здорового ребенка. Правда, в некоторых случаях мутацию могут иметь все клетки, в таком случае вероятность рождения ребенка с наследственным заболеванием будет составлять 100 процентов. Тогда будущим родителям сможет помочь лишь генная терапия, но, как считают, ученые, подобная услуга будет доступна жителям нашей планеты не раньше, чем через 15-20 лет. Пока что это лишь перспективная генетическая технология.Третье направление использования генетических паспортов – это профилактика развития каких-либо патологий и заболеваний и выработка индивидуальных мер, направленных на их профилактику. Помимо этого паспорт поможет врачам определить, на какие лекарственные препараты пациент реагирует лучше всего, какие дозировки ему показаны и не навредят здоровью. Специалисты считают, что это самая важная из всех задач, которые ставит перед собой государство, заинтересованное в здоровых и работоспособных людях. Здоровый работник – это основа государства, те же налоги и отсутствие больничных и других социальных выплат. В идеале генетический паспорт должен способствовать повышению продолжительности жизни (больше людей доживет до пенсии), уменьшению риска распространения заболеваний, повышению качества жизни человека. Юферев Сергей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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