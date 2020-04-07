Генетически модифицированная пища. Что ест человечество • 24 • Аналитика

После выхода материала об использовании в животноводстве гормонов и других химических элементов, которые могут влиять на организм человека, пришло достаточно много вопросов о том, как обстоят дела в растениеводстве. Вопросы действительно актуальные. Просто потому, что рацион человека гораздо больше зависит именно от растительной пищи.



Выбирая на ужин курицу или свиную отбивную, мы прекрасно понимаем, что произведенное в промышленных условиях мясо напичкано «химией» в процессе роста животного и в процессе транспортировки и хранения. Мы сознательно идем на то, чтобы потреблять эту гремучую смесь гормонов, пестицидов и прочих химических веществ.







Мы придумали даже сомнительные научные исследования и выводы о том, что какие-то яды в малом количестве не только не наносят вреда человеку, но и являются полезными. Я сам когда-то придумал себе оправдание собственного курения. Прочитал где-то в книге о том, что 10 сигарет в сутки для организма безвредны и долгое время оправдывал собственную слабость именно этим аргументом.



Сегодня фитогормоны растений используются достаточно интенсивно. С их помощью ускоряют созревание овощей и фруктов, меняют пол растений и проводят множество других работ, обеспечивающих полки магазинов круглогодичными поставками растительной пищи.



Нас уже не удивляет наличие, к примеру, молодого картофеля на полках магазинов в марте. Мы привыкли к тому, что помидоры почему-то стали расти круглогодично. Нас не удивляет, что свёкла на рынке у бабушки стоит в разы больше магазинной, но и пахнет совсем по-другому.



Нет, один раз я все-таки был удивлен. Когда при разговоре с работником нашего аэропорта неожиданно узнал невероятную вещь. Оказывается, при досмотре багажа пассажиров сотрудники уже не обращают внимания на хлеб в сумках. Две-три буханки простого «Урожайного», улетающие в Москву или Питер. Если спросить о цели такой транспортировки, ответ тоже ошеломляет. «У вас тут хлеб из хлеба. Вкусный. Друзей всегда им угощаю!»



Однозначно ответить на вопрос о влиянии фитоэстрогенов и других гормонов на человека сложно. Сложно просто потому, что это влияние зависит от множества факторов. По моему мнению, фитогормоны являются гормональным лекарством. И как любое лекарство, фитогормоны могут принести пользу или нанести серьезный вред здоровью. Поэтому относиться к ним надо с осторожностью.



Нас не удивляет трактор, который движется по полю и распыляет какую-то «химию» над растениями. Это стало нормой. А вот что применяют и зачем, мало кто знает. Попробую ликвидировать этот пробел.



Гормоны роста гиббереллины используют для увеличения роста стебля сахарного тростника и конопли. Соответственно, повышается продуктивность этих культур. Кроме этого, данные гормоны используют для увеличения зеленой массы кормовых бобовых. Некоторые горожане до сих пор удивляются, увидев поле гороха, на котором множество стеблей, но совсем мало стручков…



Ауксины и их синтетические заменители применяются для усиления корнеобразования черенков, ускорения прорастания семен некоторых растений, повышения урожайности томатов (!), предохранения плодов от предуборочного опадения, восстановления корневой системы после пересадки растения.



Но, наверное, самое широкое распространение получили этиленпродуценты. Прочитав этот термин, некоторые читатели, знакомые «лично» с хлопчатником, точнее, со сбором хлопка, сразу узнали ту гадость, которой опрыскивали хлопковые поля «кукурузники» и после которой на кустах совсем не оставалось листьев.



Именно эта группа веществ используется для сокращения сроков созревания плодов, для индукции цветения некоторых растений (манго, авокадо, ананасы), для укрепления стеблей зерновых культур, например, ржи и пшеницы, для ускорения созревания и облегчения уборки томатов, яблок, облепихи, цитрусовых, винограда.



То изобилие, которое видит современный горожанин на полках магазинов, появилось тоже благодаря гормонам. Впрочем, исчезновение нормального вкуса фруктов и овощей в городских магазинах — тоже от гормонов. Томат или любой другой овощ не выдержит длительной транспортировки и хранения.







Плоды просто срывают зелеными. В таком виде они и начинают путь в наши магазины. А вот до спелого вида их доводят уже путем специальной обработки. И вот вам фрукт или овощ, «только что снятый с бахчи или виноградного куста сегодня утром» где-нибудь в Грузии или Молдавии. Торговцы нам откровенно врут, а мы, зная это, делаем вид, что верим им. Да ещё и спрашиваем, с какого склона горы этот самый виноград…



Относиться к применению гормонов и других веществ в производстве сельскохозяйственной продукции можно по-разному. Мне уже ставили в укор то, что я не понимаю очевидных вещей вроде увеличения населения планеты, которое надо кормить. Всё я понимаю. Кушать хотят все. Это нормально. Только вот что кушать? И останется ли после такого кормления человек вообще? Яд тоже можно кушать. Но чаще всего один раз… После выхода материала об использовании в животноводстве гормонов и других химических элементов, которые могут влиять на организм человека, пришло достаточно много вопросов о том, как обстоят дела в растениеводстве. Вопросы действительно актуальные. Просто потому, что рацион человека гораздо больше зависит именно от растительной пищи.Выбирая на ужин курицу или свиную отбивную, мы прекрасно понимаем, что произведенное в промышленных условиях мясо напичкано «химией» в процессе роста животного и в процессе транспортировки и хранения. Мы сознательно идем на то, чтобы потреблять эту гремучую смесь гормонов, пестицидов и прочих химических веществ.Мы придумали даже сомнительные научные исследования и выводы о том, что какие-то яды в малом количестве не только не наносят вреда человеку, но и являются полезными. Я сам когда-то придумал себе оправдание собственного курения. Прочитал где-то в книге о том, что 10 сигарет в сутки для организма безвредны и долгое время оправдывал собственную слабость именно этим аргументом.Сегодня фитогормоны растений используются достаточно интенсивно. С их помощью ускоряют созревание овощей и фруктов, меняют пол растений и проводят множество других работ, обеспечивающих полки магазинов круглогодичными поставками растительной пищи.Нас уже не удивляет наличие, к примеру, молодого картофеля на полках магазинов в марте. Мы привыкли к тому, что помидоры почему-то стали расти круглогодично. Нас не удивляет, что свёкла на рынке у бабушки стоит в разы больше магазинной, но и пахнет совсем по-другому.Нет, один раз я все-таки был удивлен. Когда при разговоре с работником нашего аэропорта неожиданно узнал невероятную вещь. Оказывается, при досмотре багажа пассажиров сотрудники уже не обращают внимания на хлеб в сумках. Две-три буханки простого «Урожайного», улетающие в Москву или Питер. Если спросить о цели такой транспортировки, ответ тоже ошеломляет. «У вас тут хлеб из хлеба. Вкусный. Друзей всегда им угощаю!»Однозначно ответить на вопрос о влиянии фитоэстрогенов и других гормонов на человека сложно. Сложно просто потому, что это влияние зависит от множества факторов. По моему мнению, фитогормоны являются гормональным лекарством. И как любое лекарство, фитогормоны могут принести пользу или нанести серьезный вред здоровью. Поэтому относиться к ним надо с осторожностью.Нас не удивляет трактор, который движется по полю и распыляет какую-то «химию» над растениями. Это стало нормой. А вот что применяют и зачем, мало кто знает. Попробую ликвидировать этот пробел.Гормоны роста гиббереллины используют для увеличения роста стебля сахарного тростника и конопли. Соответственно, повышается продуктивность этих культур. Кроме этого, данные гормоны используют для увеличения зеленой массы кормовых бобовых. Некоторые горожане до сих пор удивляются, увидев поле гороха, на котором множество стеблей, но совсем мало стручков…Ауксины и их синтетические заменители применяются для усиления корнеобразования черенков, ускорения прорастания семен некоторых растений, повышения урожайности томатов (!), предохранения плодов от предуборочного опадения, восстановления корневой системы после пересадки растения.Но, наверное, самое широкое распространение получили этиленпродуценты. Прочитав этот термин, некоторые читатели, знакомые «лично» с хлопчатником, точнее, со сбором хлопка, сразу узнали ту гадость, которой опрыскивали хлопковые поля «кукурузники» и после которой на кустах совсем не оставалось листьев.Именно эта группа веществ используется для сокращения сроков созревания плодов, для индукции цветения некоторых растений (манго, авокадо, ананасы), для укрепления стеблей зерновых культур, например, ржи и пшеницы, для ускорения созревания и облегчения уборки томатов, яблок, облепихи, цитрусовых, винограда.То изобилие, которое видит современный горожанин на полках магазинов, появилось тоже благодаря гормонам. Впрочем, исчезновение нормального вкуса фруктов и овощей в городских магазинах — тоже от гормонов. Томат или любой другой овощ не выдержит длительной транспортировки и хранения.Плоды просто срывают зелеными. В таком виде они и начинают путь в наши магазины. А вот до спелого вида их доводят уже путем специальной обработки. И вот вам фрукт или овощ, «только что снятый с бахчи или виноградного куста сегодня утром» где-нибудь в Грузии или Молдавии. Торговцы нам откровенно врут, а мы, зная это, делаем вид, что верим им. Да ещё и спрашиваем, с какого склона горы этот самый виноград…Относиться к применению гормонов и других веществ в производстве сельскохозяйственной продукции можно по-разному. Мне уже ставили в укор то, что я не понимаю очевидных вещей вроде увеличения населения планеты, которое надо кормить. Всё я понимаю. Кушать хотят все. Это нормально. Только вот что кушать? И останется ли после такого кормления человек вообще? Яд тоже можно кушать. Но чаще всего один раз… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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