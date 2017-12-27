Генератор величия: чего добился американский президент в 2017 году

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27 декабря 2017, 00:09  •  39 • В мире
Поздравляя американцев с Рождеством, Дональд Трамп заявил, что делает Америку великой, опережая график. И действительно, за год пребывания у власти глава Белого дома успел сделать многое. В частности, запретил въезд в страну гражданам ряда мусульманских стран, анонсировал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и аннулировал обязательства Вашингтона в рамках Парижского соглашения по климату. О том, стала ли в 2017 году Америка снова великой, — в материале RT.
 
Дональд Трамп Reuters
 

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что Америка возвращает себе былое величие быстрее, чем ожидалось. Об этом он упомянул в поздравлении с Рождеством, обращённом к гражданам Соединённых Штатов.

«Надеюсь, что все чудесно проводят Рождество, потому что завтра мы продолжим работать над тем, чтобы снова сделать Америку великой (что происходит быстрее, чем кто-либо мог предположить)!» — написал Трамп в своём Twitter.

I hope everyone is having a great Christmas, then tomorrow it’s back to work in order to Make America Great Again (which is happening faster than anyone anticipated)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 декабря 2017 г.

Но действительно ли США за год президентства Трампа значительно укрепили своё положение в мире? При всей своей артистической харизме Трамп продолжает оставаться одним из самых непопулярных президентов в истории США, имея общий рейтинг одобрения в 37,9%, сообщает журнал Newsweek. В течение 2017 года администрация приняла целый ряд противоречивых решений. Вспомним основные из них.

Выход из соглашения по Транстихоокеанскому партнёрству

Указ о выходе Соединённых Штатов из Транстихоокеанского партнёрства (ТТП) Трамп подписал в конце января 2017 года — практически сразу после вступления в должность. На протяжении всей своей президентской кампании он неоднократно заявлял, что нынешние торгово-экономические отношения США с другими странами вредят государственной экономике и интересны лишь нескольким крупным компаниям. Вместо этого он предлагал договариваться о «справедливых торговых сделках», выгодных для американских товаропроизводителей и рабочих.

Несмотря на то что участие США являлось ключевым для соглашения, в апреле глава японского Минфина Таро Асо заявил, что правительство Японии будет добиваться запуска в действие соглашения о ТТП и без участия Вашингтона. В ноябре министры торговли стран — участниц ТПП, куда, кроме США и Японии, входят Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу, заявили, что достигли базового соглашения о ТТП без участия Соединённых Штатов.

Удар по базе сирийской армии Шайрат

7 апреля американские военные корабли в Средиземном море выпустили 59 ракет «Томагавк» по базе Шайрат вооружённых сил правительства Сирии. В результате погибли шестеро сирийских военнослужащих. Согласно государственному информагентству SANA, жертвами атаки стали также девять мирных жителей. Удар был представлен как возмездие за химатаку в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), которую 4 апреля якобы осуществили сирийские ВВС. Тогда Трамп заявил, что это решение отвечает жизненно важным национальным интересам США.

  • Трамп вместе с членами Совета по безопасности наблюдает за пуском ракет, которые поразили базу сирийских ВС
  • Reuters
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В ходе расследования специальной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия ответственность за инцидент также была возложена на правительство Сирии. При этом специалисты комиссии ни разу не побывали на месте предполагаемой химической атаки, а все свидетельства предоставили собирать членам оппозиционных группировок, которые выдвигали обвинения.

Этот шаг был неоднозначно воспринят сторонниками Трампа, которые ждали от него уменьшения вмешательства Америки в международные вооружённые конфликты.

Выход из Парижских соглашений по климату

В июне Дональд Трамп осуществил одно из своих программных обещаний: США отказались соблюдать Парижские соглашения по климату, которые были подписаны в 2015 году почти 200 государствами и предполагали план действий по регулированию глобального потепления. Трамп неоднократно заявлял, что данные соглашения сдерживают производственную мощь США и негативно влияют на экономику. По его словам, оставшись участником соглашений, Америка потеряла бы к 2025 году 2,7 млн рабочих мест.

Решение Трампа подверглось резкой критике как со стороны европейских политиков, функционеров ООН, так и внутри самих США, особенно на фоне череды разрушительных стихийный бедствий, которые обрушились на страну в 2017 году. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение Трампа проявлением агрессии, а бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер даже заявил, что его просто не будут исполнять.

«Это не важно, что (американский президент. — RT) Дональд Трамп отказался от Парижского соглашения, потому что частный сектор не выпал из него, как и общественный сектор. Университеты, учёные и инженеры тоже не покинули соглашение. Никто не вышел. Дональд Трамп вывел из соглашения Дональда Трампа. Так что не волнуйтесь об этом», — заявил Шварценеггер в ходе выступления на экологическом саммите в Париже.

Запрет на въезд в США для граждан ряда мусульманских стран

Трамп стал президентом с помощью президента Израиля Нетаньяху  

В начале декабря Верховный суд США частично восстановил действие скандального иммиграционного указа Трампа, который запрещал выдачу виз гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Сам указ был подписан Трампом ещё 5 марта 2017 года, однако неоднократно блокировался федеральными судами в разных штатах. 

«Каждая из этих стран является спонсором терроризма. Все они скомпрометированы наличием на их территории террористических организаций или находятся в состоянии активного вооружённого конфликта», — говорилось в указе.

После подписания первой версии документа, который был назван в СМИ как «запрет на мусульман», в ряде международных аэропортов США прошли акции протеста.

Впоследствии документ был изменён: из списка были исключены Ирак и Судан, но добавлен Чад. Правозащитники продолжили оспаривать указ Трампа в судах, и 24 декабря суд Сиэтла частично отменил его действие по иску Американского союза гражданских свобод и Службы еврейских семей.

Перенос посольства США в Иерусалим

Одним из самых противоречивых решений администрации Трампа в 2017 году стало заявление Вашингтона о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства, которое раньше располагалось в Тель-Авиве. После анонсирования этого решения по всему миру прокатилась волна протестов и митингов в поддержку Палестинского государства, а 14 членов Совета Безопасности ООН поддержали резолюцию, осуждающую пересмотр статуса Иерусалима.

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Несмотря на то что постпред США в ООН Никки Хейли наложила вето на резолюцию, аналогичный документ впоследствии был принят Генеральной Ассамблеей, где за него проголосовали 128 стран.

После голосования Хейли сообщила, что индивидуальный взнос Вашингтона в бюджет всемирной организации на 2018—2019 годы будет сокращён. По её словам, таким образом Соединённые Штаты «усилили отчётность».

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