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Генералы ввели Гитлера в заблуждение: Немец назвал главную ошибку

13 июня 2021, 18:45  •  142 • Политика
Немецкий журналист назвал главную ошибку нацистской Германии при нападении на СССР. Генералы ввели Гитлера в заблуждение, кроме того, свою роль сыграли победы в Европе, которые базировались на ошибках противников.
Автор немецкой газеты Die Welt Йоханн Альтхаус полагает, что нацистская Германия проиграла войну СССР, совершив главную ошибку. Альтхаус полагает, что руководство рейха неверно интерпретировало быстрые победы вермахта в Европе. Как известно, в считаные дни сдались Норвегия, Франция, Польша, а также Югославия. И в Германии предположили, что в Советском Союзе возможна реализация тех же схем с быстрым блицкригом.
В том числе идеи о быстром блицкриге поддерживались пропагандистскими фильмами, снятыми в нацистской Германии. Например, в феврале 1941 года в немецких кинотеатрах показали "Победу на Западе". Картина оказала на зрителей сильное влияние, полагает Альтхаус.
Едва ли кто-нибудь из посмотревших "Победу на Западе" смог не проникнуться мыслью, что благодаря стратегии молниеносной войны вермахт способен одолеть всех мыслимых и немыслимых противников, - написал журналист. - Именно убеждённость в этом стала одной из причин катастрофы похода на Восток.
В своём материале Альтхаус ссылается на мнение военного историка Карл-Хайнца Фризера, который был уверен, что успех Германии был связан с чередой "непостижимых случайностей", а также "ошибок западных союзников", а также самодеятельности генералов танковых дивизий. Разгромив Югославию в 1941 году, командование Германии решило, что сможет и дальше побеждать.

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