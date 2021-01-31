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Генералы ВСУ пошли "войной" на Минобороны Украины в суде
31 января 2021, 11:35 • 145 • Политика
Украинские военачальники подали в суд на Минобороны и требуют отменить служебные взыскания, вынесенные им по итогам внутренней проверки.
На Украине три генерала подали в суд иск на украинское Минобороны. Подробности дела сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Истцами в деле выступают главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов. Они требуют, чтобы с них сняли дисциплинарные взыскания, которые были вынесены им по итогам служебной проверки. При этом детали той самой проверки засекречены. Однако "Украинские новости" полагают, что речь идёт о проверке, назначенной после катастрофы украинского военного самолёта в Харьковской области, в результате которой погибло 26 человек.
Авиакатастрофа произошла 25 сентября 2020 года. Военный самолёт Ан-26 с украинскими курсантами на борту потерпел крушение под Харьковом. Из 27 человек, находившихся на борту, выжил лишь один.
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