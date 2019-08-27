Генералы уходят в отставку, отказывают президенту: Как турки сдаются под напором сирийцев. Надежда на Путина?

Сегодня в подмосковном Жуковском встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В Кремле ранее уточняли, что оба лидера обсудят в том числе и ситуацию в сирийском Идлибе.

Как отмечает News.ru, совершить внезапную поездку в Россию турецкого президента, очевидно, заставили авиаудары сирийских ВВС по турецкому военному конвою, направлявшемуся 19 августа на укрепление 9-го наблюдательного пункта в Идлибе, и окружение турецкого поста.

Но история с турками, которые сдаются под напором сирийцев, осложняется и тем, что в самой турецкой армии генералы один за другим уходят в отставку. Уже известно о том, что заявления поданы пятью генералами. Среди них и отставка ответственного за мотострелковую группу, расквартированную в Идлибе, а также его заместителя.

По предположению СМИ, турецкая армия "ждёт дальнейших указаний из Анкары, в то время как исполнительная власть хочет, по-видимому, урегулировать инцидент дипломатическими средствами, без больших потерь". Отсюда, мол, и возникла напряжённость между военными и Эрдоганом.

К тому же масла в огонь добавляют слухи о перестановках в армии Турции. Со ссылкой на инсайдеров уточняется, что среди новых назначенцев есть люди, которые вообще "пороха не нюхали" и боевого опыта у них нет. Зато ветераны "списаны" на какие-то пассивные должности.

"Существует внутренняя напряжённость в связи с изменением сирийской политики Турции, а также возможны жалобы из-за новых назначений", - подтверждает базирующийся в США эксперт по турецким армейским структурам Озгур Озкан. Он же отмечает, что для отставок генералов причин может быть несколько.

Тем временем, учитывая поспешность, с которой Эрдоган прилетел в Жуковский на встречу с российским лидером, создаётся ощущение, что у Анкары остаётся одна надежда - на Владимира Путина.

Тем более что в Кремле уже высказывали свою озабоченность ситуацией в последнем анклаве сирийской оппозиции и тревогу за север Сирии, где Турция и США, как сообщалось ранее, договорились создать "зону безопасности".