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Генералы уходят в отставку, отказывают президенту: Как турки сдаются под напором сирийцев. Надежда на Путина?
27 августа 2019, 17:09 • 175 • Политика
В подмосковный Жуковский на встречу с президентом России Владимиром Путиным прилетел его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. В СМИ обращают внимание, что встреча проходит на фоне того, что турки сдаются под напором сирийцев в Идлибе, да ещё и турецкие генералы один за другим уходят в отставку, отказываясь служить. Складывается ощущение, что у Анкары остается только одна надежда в сложившейся ситуации - на Путина.
Сегодня в подмосковном Жуковском встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В Кремле ранее уточняли, что оба лидера обсудят в том числе и ситуацию в сирийском Идлибе.
Как отмечает News.ru, совершить внезапную поездку в Россию турецкого президента, очевидно, заставили авиаудары сирийских ВВС по турецкому военному конвою, направлявшемуся 19 августа на укрепление 9-го наблюдательного пункта в Идлибе, и окружение турецкого поста.
Но история с турками, которые сдаются под напором сирийцев, осложняется и тем, что в самой турецкой армии генералы один за другим уходят в отставку. Уже известно о том, что заявления поданы пятью генералами. Среди них и отставка ответственного за мотострелковую группу, расквартированную в Идлибе, а также его заместителя.
По предположению СМИ, турецкая армия "ждёт дальнейших указаний из Анкары, в то время как исполнительная власть хочет, по-видимому, урегулировать инцидент дипломатическими средствами, без больших потерь". Отсюда, мол, и возникла напряжённость между военными и Эрдоганом.
К тому же масла в огонь добавляют слухи о перестановках в армии Турции. Со ссылкой на инсайдеров уточняется, что среди новых назначенцев есть люди, которые вообще "пороха не нюхали" и боевого опыта у них нет. Зато ветераны "списаны" на какие-то пассивные должности.
"Существует внутренняя напряжённость в связи с изменением сирийской политики Турции, а также возможны жалобы из-за новых назначений", - подтверждает базирующийся в США эксперт по турецким армейским структурам Озгур Озкан. Он же отмечает, что для отставок генералов причин может быть несколько.
Тем временем, учитывая поспешность, с которой Эрдоган прилетел в Жуковский на встречу с российским лидером, создаётся ощущение, что у Анкары остаётся одна надежда - на Владимира Путина.
Тем более что в Кремле уже высказывали свою озабоченность ситуацией в последнем анклаве сирийской оппозиции и тревогу за север Сирии, где Турция и США, как сообщалось ранее, договорились создать "зону безопасности".
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