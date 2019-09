Генералы США заговорили о нападении на Россию

Наше Министерство обороны слишком вежливое. Оно всего лишь заявило, что «пилоты НАТО, которые приближались к границам России, хорошо знают возможности ПВО Калининграда по нейтрализации воздушных целей».

– заявили русские военные.

И лишь капельку дали себе волю, обозвав адресатов заявления «залётными американскими генералами».

Непонятно: у нас армия что, в дипломатическую академию превратилась? Так и про ту во времена уважающей себя России анекдотец ходил, какие слова там учат писать раздельно, а какие – с большой буквы.

Casus belli

Поводом для столь предупредительного обращения российского Министерства обороны стало заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригьяна (Jeffrey Lee Harrigian), за которое в те же старые добрые времена оного Харригьяна изобразили бы на карикатуре в газете «Правда» обезьяной с гранатой. И только щепетильная политкорректность главной газеты страны заставила бы карикатуриста нарисовать эту гранату в зубах у генерала, а не в том месте, откуда растут ноги.

– объявил «залётный» военный, согласно цитате из издания Breaking Defense.

The Pentagon has developed a plan of defeating the air defence system of the Russian westernmost enclave, the Kaliningrad Region, in case of Moscow’s possible aggression, Commander of the US Air Forces in Europe and Africa, Gen. Jeffrey Lee Harrigian, said.#VoiceOfNations pic.twitter.com/vYzy5uUJVe