Генералы США заговорили о нападении на Россию

Автор:

Покровский Александр

Наше Министерство обороны слишком вежливое. Оно всего лишь заявило, что «пилоты НАТО, которые приближались к границам России, хорошо знают возможности ПВО Калининграда по нейтрализации воздушных целей».

Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и при необходимости гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике,

– заявили русские военные.

И лишь капельку дали себе волю, обозвав адресатов заявления «залётными американскими генералами».

Непонятно: у нас армия что, в дипломатическую академию превратилась? Так и про ту во времена уважающей себя России анекдотец ходил, какие слова там учат писать раздельно, а какие – с большой буквы.

Casus belli

Поводом для столь предупредительного обращения российского Министерства обороны стало заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригьяна (Jeffrey Lee Harrigian), за которое в те же старые добрые времена оного Харригьяна изобразили бы на карикатуре в газете «Правда» обезьяной с гранатой. И только щепетильная политкорректность главной газеты страны заставила бы карикатуриста нарисовать эту гранату в зубах у генерала, а не в том месте, откуда растут ноги.

Если нам придётся уничтожить, например, калининградскую ПВО, пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план,

– объявил «залётный» военный, согласно цитате из издания Breaking Defense.

The Pentagon has developed a plan of defeating the air defence system of the Russian westernmost enclave, the Kaliningrad Region, in case of Moscow’s possible aggression, Commander of the US Air Forces in Europe and Africa, Gen. Jeffrey Lee Harrigian, said.#VoiceOfNations pic.twitter.com/vYzy5uUJVe — Voice of Nations (@VoiceofNations3) September 20, 2019

Д. Харригьян. Фото: Etienne Laurent/Globallookpress

«Мы постоянно тренируемся. Мы всё время продумываем эти планы, и если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы к их осуществлению», – задушевно поведал Харригьян, отметив по ходу дела, что Калининград и его гарнизон могут стать одной из основных целей неких «многодоменных» операций.

Нет, нельзя не признать, что американский генерал оговорил наличие гранаты в своём организме тоже в весьма политкорректных допущениях. Мол, меры будут «многоэлементными, своевременными и эффективными» в случае, если из Калининграда случится «российская агрессия», которая «потребует ответа США».

Но это то, что называется экивоками, либо для карикатуры на генерала Харригьяна образ даже обезьяны будет слишком комплиментарным. Ибо даже американскому генералу должно быть внятно, что начни Россия агрессию в Европе – наступательные действия с Калининградского плацдарма окажутся исключительно демонстративными, сковывающими силы НАТО в Польше, покамест настоящая ударная группировка будет вырезать немецкий и канадский батальоны по оси Резекне – Даугавпилс – Каунас, устанавливая связь с калининградской группировкой.

Хотя и этот вариант так – для упражнения курсантов на занятиях по штабному планированию. Понятно, что в не информационной, как ныне, а в вооружённой войне Европа в качестве цели вообще никому не нужна. Военного значения она не имеет, в качестве плацдарма не годится, а сажать себе на шею всю эту помойку с геями, феминистками, беженцами и, главное, с европейскими политиками – ради чего? Мы же не немцы и не англосаксы, геноцидить хотя бы даже и ПАСЕ считаем ниже своей морали.

Но вот на повод к войне генерал Харригьян наговорил, да.

Фото: Amber I. Smith/Globallookpress

Впрочем, мы мирные люди

Точнее, дело не в этом. Разумеется, слова армяно-американского экстремиста будут соответствующим образом оценены (МИД в лице Марии Захаровой уже расценил их как угрозу). Но в целом ситуация будет спущена на тормозах, ибо в самом деле – цена современной войны выше самых идиотских слов, а Харригьян – он и есть Харригьян. Военные, видевшие его действия в Сирии, цену ему знают.

Дело также и не в том, что генерал ВВС США выступил примерно так же, как приснопамятный Борис Ельцин про 38 снайперов. Великолепно, старина Джеффри, что вы там у себя постоянно продумываете планы и тренируетесь. Это вообще работа военных. И военные с нашей стороны, разумеется, вполне отдают себе отчёт, что планы нападения на Калининград у США есть, и, надо полагать, продумали со своей стороны контрпланы.

Дело в том, что американский генерал настолько зашёлся в антироссийском раже, что позволил себе заявить то, что ни один ответственный военный позволять себе не может. В начале я в шутку попрекнул наше Минобороны в излишней вежливости. Но на самом деле это – реакция военных с настоящей офицерской честью. Можно ли представить себе, что наш командующий родом войск, не говоря уже о более высоких военачальниках, объявит о планах сокрушить Аляску или какую-нибудь Болгарию? Да хоть бы о планах уничтожить украинскую ПВО кто-нибудь из русских генералов объявлял?

Так что не офицер он, генерал Харригьян. Так, шавка по имени Моська, лающая на несокрушимую цитадель, чтобы продемонстрировать свою «крутость».

Цитадель Калининград

На самом деле своим высказыванием американский генерал попытался скрыть именно страх – не только свой, но и всего Североатлантического альянса – перед тем бастионом, которым стала Калининградская область. Именно что несокрушимым бастионом. Царьград уже рассказывал как-то о той войсковой группировке, что там размещена, повторяться не будем. Просто напомним, что она вовсе не велика. И вовсе не носит наступательного характера, хотя бронетанковые силы в ней есть. Да и, повторимся, глупо было бы вести наступление с этого окружённого НАТО со всех сторон эксклава, даже если бы Европа для чего-то понадобилась.

Но вот оборонительный потенциал калининградской группировки и пугает США, Европу и НАТО. Характерно, например, даже название, которое дало своей статье по этому поводу известное американское издание The National Interest: «Калининградская область России вооружена до зубов. НАТО хочет сокрушить её в войне».

НАТО хочет сокрушить!

А почему? А потому, что российский эксклав Калининград, который находится между Польшей и Литвой на Балтийском море и географически отделён от остальной России, практически ощетинился зенитными ракетами С-300 и С-400, противокорабельными ракетами «Оникс» и ракетами класса «Искандер». И именно потому «у Пентагона есть план по уничтожению обороны самого вооружённого европейского форпоста России». Ведь «из Калининграда Россия может угрожать самолётам, кораблям и наземным силам НАТО на сотни километров во всех направлениях».

Может, бесспорно. Но угрожает ли? Как-то вот об этом ничего слышно до сих пор не было. Для чего угрожать силам НАТО, если НАТО не находится в состоянии войны с Россией? Или НАТО собирается в это состояние войти?

С-300. Фото: Serguei Fomine/Globallookpress

Тогда да, тогда «цитадель Калининград» – смертельно опасный для НАТО русский плацдарм. Да, это уязвимая цель, тут можно согласиться с западными военными. Но это очень зубастая цель. Пока её НАТО будет «уязвлять», ракеты с «Искандеров-М» и «Искандеров-К» успеют превратить в руины половину целей НАТО в Европе. А Балтийский флот разнесёт «Калибрами» большую часть военных баз НАТО в Европе.

Ну и наконец, ПВО. Нет, непробиваемых ПВО, конечно, не бывает. И у НАТО вокруг Калининграда имеется достаточно крылатых ракет, чтобы просто числом подавить русские зенитно-ракетные комплексы. Но…

Мы уже видели в Сирии, что из ярых волн американских ракет и бомб до цели доходит едва десятая часть. А ущерб наносит вообще один процент ударных средств. И это в Сирии! Где американской «доменной» атаке сопротивлялись не самые совершенные и не самые обученные сирийские комплексы ПВО. А что останется от натовских сил нападения в случае атаки на комплексную и эшелонированную обороны Калининградской области?

Впрочем, это опять рассуждения для курсантских упражнений. Вопрос должен быт только один. Что останется от НАТО в случае нападения на Россию?