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Генералы США требуют уволить главу Пентагона, предупредив об опасности. Выиграет Россия
31 августа 2021, 08:40 • 115 • Политика
90 генералов и адмиралов США в отставке написали открытое письмо, в котором потребовали уволить руководство Пентагона, предупредив об опасности, которая грозит американской нации после "проявленной в Афганистане слабости". Генералы уверены, что от сложившейся ситуации выиграют противники США, в том числе Россия и Китай.
Открытое письмо порядка 90 генералов и адмиралов в отставке опубликовали на сайте организации Flag Officers For America. В документе указывается, что американская нация находится в опасности, а вывод войск США из Афганистана нанёс непоправимый ущерб репутации американских ВС.
Напомним, ранее в Пентагоне отчитались, что за сутки до поставленного талибами* ультиматума вывезли всех солдат США из Кабула.
Отставные американские генералы требуют теперь уволить руководство Пентагона. Они также упрекают руководителей военного министерства в том, что те не подали в отставку сами, когда президент США Джо Байден не прислушался к их доводам по поводу американского военного присутствия в Афганистане.
Генералы уверены, что Америка проявила в Афганистане слабость, которой теперь могут воспользоваться противники Соединённых Штатов. Американские офицеры полагают, что больше всего от сложившейся ситуации выиграют Россия и Китай.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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