Генералы пошли в атаку на Турчинова: силовики заявили, что экс-секретарь Совбеза дал приказ не воевать за Крым • 155 • Украина

Бывший секретарь Совбеза Александр Турчинов отдал приказ уничтожить все документы, связанные с его участием в «крымской операции» 2014 года. Об этом пишет ТГ-канал «Все ходы записаны».



По данным их источников, процесс уничтожения документов шел с 2016 по 2018 год, то есть, Турчинов понимал возможность наказания за содеянное и заметал следы. Это нетрудно, если учесть, что он при Тимошенко-премьере возглавлял СБУ, а при президенте Порошенко - Совбез.



«На первом совещании в начале 2016 года Турчинов дал команду министру обороны Степану Полтораку разобраться с документами первой половины 2014 года, касающихся аннексии Крыма и лишние уничтожить. Кроме этого, он поручил своему заместителю Александру Литвиненко создать совместно с работниками Национального института стратегических исследований группу по отработке такой версии: «Крым невозможно было защищать, так как Янукович был завербован русскими и совместно с министрами обороны и начальниками генерального штаба целенаправленно разваливали украинскую армию», - сообщает инсайдер.



По его же признанию, через год на таком же совещании секретарь СНБО кричал на Литвиненко, что материалы слабые и надо усилить конкретные обвинения в адрес сбежавших министров обороны - Ежеля, Соломатина и Лебедева, а особенно в адрес начальников Генштаба Педченко и Заманы. Еще через год «кровавый пастор» дал команду все наработанные материалы передать в Генпрокуратуру - Юрию Луценко и его заму, военному прокурору Матиосу, для подготовки обвинений Ежелю, Соломатину, Лебедеву, Педченко и Замане.



В ответ на эти обвинения экс-начальник Генштаба Владимир Замана, который сегодня является подозреваемым в госизмене за «сдачу Крыма», заявил в интервью Дмитрию Гордону, что ВСУ уничтожили документы, в которых была информация о распоряжениях руководства страны и армии в период отторжения Крыма в феврале-марте 2014 года. Эти документы были ликвидированы в 2016-2017 годах.



«Ни один военный, который был в Крыму, ни один военный в Генеральном штабе не знает ни о каких приказах (оказывать сопротивление). Мы сделали запрос в Министерство обороны и получили ответ, что разведывательных сведений о нарушении воздушного пространства в Крыму, о применении вооруженных сил РФ, о распоряжении тогдашнего и. о. президента Александра Турчинова о применении Вооруженных сил, приказов каких-то нет. Ответ следующий: все эти материалы были уничтожены в 2016–2017 годах. Нам так ответили в Минобороны», – сказал Владимир Замана.



Он добавил, что Степан Полторак не имел права брать на себя ответственность за уничтожение стратегических документов. Замана сообщил, что в Генштабе до сих пор хранятся распоряжения и указы, которым по полвека, а совсем свежие документы по Крыму почему-то «убрали». Такие действия могли совершить лишь по приказу «сверху». А значит, в деле замешан и экс-главком Порошенко.



«Какая причина? Или скрыть свою бездеятельность, или скрыть свой умысел. Потому что это очень важные материалы», — считает Замана.



Бывший начальник Генштаба также заявил, что полученные им документы свидетельствуют о том, что и. о. президента Украины Турчинов в 2014 году не выполнил своих обязанностей и «сдал» полуостров России.



Напомним, несколько дней назад бывшие руководители Вооруженных сил Украины направили президенту Владимиру Зеленскому письмо, из которого следует, что «аннексия» Крыма в марте 2014 года произошла по вине тогдашнего высшего руководства страны, которое запретило украинским войскам оказывать вооруженное сопротивление. Документ подписали генералы армии Кузьмук, Свида, генерал-полковники Лопата, Стеценко, Можаровский, Попко, генерал-лейтенанты Нуруллин, Забродский и вице-адмирал Гайдук.



«Почему «подгорает» у Турчинова: есть Устав армейский, и независимо от того получил солдат или нет команду, он обязан защищать границу, такой же приказ получают все военнослужащие Украины, и они обязаны, в независимости от того, была связь телефонная — не была, отключили связь — включили, при нападении вооруженного врага, они обязаны оказать вооруженное сопротивление. Для того, чтоб они этого не делали, не оказывали сопротивление — вот тут они должны получить чёткий приказ. Судя по тому, что мы слышим от военных, такой приказ был отдан. И в обращении к Зеленскому указано, что такой приказ отдал господин-товарищ-барин Турчинов. И если это так, то ответственность за потерю Крыма несёт исключительно он, это его прямая обязанность была защищать страну, защищать территориальную целостность страны, он этого не сделал. Более того он дал приказ войскам отступить. Турчинов должен оказаться на скамье подсудимых и ответить за преступление», - прокомментировал ситуацию экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.

Бывший секретарь Совбеза Александр Турчинов отдал приказ уничтожить все документы, связанные с его участием в «крымской операции» 2014 года. Об этом пишет ТГ-канал «Все ходы записаны».По данным их источников, процесс уничтожения документов шел с 2016 по 2018 год, то есть, Турчинов понимал возможность наказания за содеянное и заметал следы. Это нетрудно, если учесть, что он при Тимошенко-премьере возглавлял СБУ, а при президенте Порошенко - Совбез.«На первом совещании в начале 2016 года Турчинов дал команду министру обороны Степану Полтораку разобраться с документами первой половины 2014 года, касающихся аннексии Крыма и лишние уничтожить. Кроме этого, он поручил своему заместителю Александру Литвиненко создать совместно с работниками Национального института стратегических исследований группу по отработке такой версии: «Крым невозможно было защищать, так как Янукович был завербован русскими и совместно с министрами обороны и начальниками генерального штаба целенаправленно разваливали украинскую армию», - сообщает инсайдер.По его же признанию, через год на таком же совещании секретарь СНБО кричал на Литвиненко, что материалы слабые и надо усилить конкретные обвинения в адрес сбежавших министров обороны - Ежеля, Соломатина и Лебедева, а особенно в адрес начальников Генштаба Педченко и Заманы. Еще через год «кровавый пастор» дал команду все наработанные материалы передать в Генпрокуратуру - Юрию Луценко и его заму, военному прокурору Матиосу, для подготовки обвинений Ежелю, Соломатину, Лебедеву, Педченко и Замане.В ответ на эти обвинения экс-начальник Генштаба Владимир Замана, который сегодня является подозреваемым в госизмене за «сдачу Крыма», заявил в интервью Дмитрию Гордону, что ВСУ уничтожили документы, в которых была информация о распоряжениях руководства страны и армии в период отторжения Крыма в феврале-марте 2014 года. Эти документы были ликвидированы в 2016-2017 годах.«Ни один военный, который был в Крыму, ни один военный в Генеральном штабе не знает ни о каких приказах (оказывать сопротивление). Мы сделали запрос в Министерство обороны и получили ответ, что разведывательных сведений о нарушении воздушного пространства в Крыму, о применении вооруженных сил РФ, о распоряжении тогдашнего и. о. президента Александра Турчинова о применении Вооруженных сил, приказов каких-то нет. Ответ следующий: все эти материалы были уничтожены в 2016–2017 годах. Нам так ответили в Минобороны», – сказал Владимир Замана.Он добавил, что Степан Полторак не имел права брать на себя ответственность за уничтожение стратегических документов. Замана сообщил, что в Генштабе до сих пор хранятся распоряжения и указы, которым по полвека, а совсем свежие документы по Крыму почему-то «убрали». Такие действия могли совершить лишь по приказу «сверху». А значит, в деле замешан и экс-главком Порошенко.«Какая причина? Или скрыть свою бездеятельность, или скрыть свой умысел. Потому что это очень важные материалы», — считает Замана.Бывший начальник Генштаба также заявил, что полученные им документы свидетельствуют о том, что и. о. президента Украины Турчинов в 2014 году не выполнил своих обязанностей и «сдал» полуостров России.Напомним, несколько дней назад бывшие руководители Вооруженных сил Украины направили президенту Владимиру Зеленскому письмо, из которого следует, что «аннексия» Крыма в марте 2014 года произошла по вине тогдашнего высшего руководства страны, которое запретило украинским войскам оказывать вооруженное сопротивление. Документ подписали генералы армии Кузьмук, Свида, генерал-полковники Лопата, Стеценко, Можаровский, Попко, генерал-лейтенанты Нуруллин, Забродский и вице-адмирал Гайдук.«Почему «подгорает» у Турчинова: есть Устав армейский, и независимо от того получил солдат или нет команду, он обязан защищать границу, такой же приказ получают все военнослужащие Украины, и они обязаны, в независимости от того, была связь телефонная — не была, отключили связь — включили, при нападении вооруженного врага, они обязаны оказать вооруженное сопротивление. Для того, чтоб они этого не делали, не оказывали сопротивление — вот тут они должны получить чёткий приказ. Судя по тому, что мы слышим от военных, такой приказ был отдан. И в обращении к Зеленскому указано, что такой приказ отдал господин-товарищ-барин Турчинов. И если это так, то ответственность за потерю Крыма несёт исключительно он, это его прямая обязанность была защищать страну, защищать территориальную целостность страны, он этого не сделал. Более того он дал приказ войскам отступить. Турчинов должен оказаться на скамье подсудимых и ответить за преступление», - прокомментировал ситуацию экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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