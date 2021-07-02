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Генералы НАТО отправились с инспекцией в страны Балтии

02 июля 2021, 12:55  •  178 • Украина
Генералы США проинспектировали спецназ стран Балтии, назвали Эстонию «ключевым партнёром», а с Литвой обсудили «совместную деятельность в Афганистане и на Украине»
Командующий Командования специальными операциями США генерал Ричард Д. Кларк и командующий войсками специального назначения США на Европейском театре генерал-майор Дэвид Х. Тэбор отправились в страны Балтии.
В Эстонии высокопоставленные военные Соединённых Штатов за два дня посетили Генеральный штаб Сил обороны, где провели встречу с командующим вооружёнными силами этой страны генерал-лейтенантом Мартином Херемом. А во время посещения командования Сил специальных операций (ССО) познакомились со снаряжением эстонского спецназа и обсудили сотрудничество с командующим ССО подполковником Маргусом Кули, сообщает эстонская газета Postimees.
После инспекции Ричард Кларк назвал Эстонию «ключевым партнёром Америки, который играет важную роль в сфере обороны».
«Сотрудничество с Эстонией бесценно, оно расширяет возможности для совместных действий, благодаря чему Европа становится безопаснее»,
– вполне серьёзно заявил генерал.
Следующие два дня Кларк и Тэбор провели в Латвии, где занимались тем же, чем и в Эстонии – инспекцией латышской армии, особое внимание уделяя Силам специальных операций.
После посещения объектов Сил специальных операций и встреч с представителями латышских спецслужб, Ричард Кларк даже похвалил «за хорошую работу» министра обороны Артиса Пабрикса и командующего Национальными вооружёнными силами Леонида Калниньша, которые являются ответственными в Латвии за проведение спецопераций. Однако «ключевым партнёром» Латвию не назвали.
«По официальной версии в ходе встреч основное внимание уделялось тому, как две страны могут решить взаимные проблемы безопасности и улучшить совместные операции», – пишет новостное интернет-издание BB.lv.
Прибыв в среду в Литву, генералы США сразу же отправились на встречу с командующим Вооружёнными силами Литвы, генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисом, министром обороны Арвидасом Анушаускасом и представителями Сил спецопераций Литвы.
Как сообщает прибалтийский новостной портал BNS, главной темой на переговорах будет «сотрудничество Сил спецопераций двух стран, а также совместная деятельность в Афганистане и на Украине».
Инспекция прибалтийского спецназа проходит на фоне начавшихся 29 июня учений ВВС стран НАТО и партнёров альянса Ramstein Alloy в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы.
Официальная версия учений – отработка охраны воздушного пространства стран Балтии.
Соб. корр. ФСК

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