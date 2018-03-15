Генералы народной Польши под огнём политической мести • 78 • Аналитика







Как героев и предателей меняют местами





К тому времени им уже удалось посмертно возвести в генералы сотрудничавшего с ЦРУ полковника генштаба ПНР Рышарда Куклинского. Полковник Куклинский много лет работал в штабе Варшавского договора. За это время передал американцам более десяти тысяч секретных документов.



Эта информация касалась не только Советского Союза и Варшавского Договора, как утверждал Куклинский и его американские кураторы. Польский предатель подробно информировал ЦРУ о вооружённых силах ПНР, её системе обороны, планах по мобилизации и прочих крайне важных действиях в условиях потенциального военного конфликта.



В декабре 1981 года ЦРУ помогло Куклинскому бежать вместе с семьёй в США. Через три года военный трибунал ПНР заочно приговорил предателя к смертной казни. Этот приговор в годы политической смуты заменят на 25 лет тюрьмы. Потом полковника Куклинского и вовсе помилуют. Таким было условие американцев для принятия Польши в НАТО.



Не все поляки приняли это условие. Вот что говорил о Куклинском генерал Марек Дукачевский, руководивший в начале 2000-х годов службой военной разведки и контрразведки Польши: «Я отношусь к тем 30 процентам, которые считают его предателем. Во-первых, он был солдатом, во-вторых, давал присягу, в-третьих, носил мундир, в-четвертых, передавал ЦРУ информацию, которая затрагивала интересы Польши».



Сам генерал Войцех Ярузельский за несколько лет до своей смерти говорил: «Если мы признаем, что Куклинский был героем, это будет значить, что все мы – предатели!» Между прочим, экс-президент ПНР не любил, когда к нему обращались «пан президент», просил называть его генералом.



«Президентом я был и перестал быть, а воинское звание – это навсегда», – отметил незадолго до своей смерти в 2014 году Войцех Ярузельский в разговоре с корреспондентом «РГ». Генерал тогда не мог знать, что уже через два года колесо польской истории покатится вспять. Героев и предателей в Варшаве начнут переставлять местами.



Представитель союза ветеранских и патриотических организаций Кракова Ежи Буковский поблагодарил президента Польши за присвоение полковнику Куклинскому генеральского звания и обратился к Анджею Дуде с новым требованием: «Раз он (Куклинский – ред.) наконец-то был официально признан героем, это означает, что Войцех Ярузельский – предатель. А с предателей срывают генеральские погоны, даже посмертно. О чем и прошу пана президента». Так началась эта постыдная инициатива, финал которой мы увидели на прошлой неделе.



Кто хочет «приземлить» космонавта Гермашевского



Удар пришёлся не только по генералу Ярузельскому. Закон коснётся всех членов действовавшего в 1981-1982 годах Военного совета национального спасения. Как помним, в те неспокойные годы совет боролся за сохранение социалистического уклада Польши и руководящей роли правящей тогда в стране Польской объединенной рабочей партии.



В оппозиции ВСНС противостояло движение «Солидарность», выходцы из которого составляют сегодня костяк правящей в Польше партии «Право и Справедливость». Потому нынешние действия «ПиС» совсем не похожи на восстановление исторической справедливости, о которой так громко говорят сейчас в Варшаве. Скорее, это акт политической мести.



Не случайно под действие закона попали не только члены Военного совета, но и военнослужащие, поддержавшие его решения и действия, а также сотрудники органов государственной безопасности ПНР. Всё это позволяет очень расширительно трактовать новый закон. Надежду на гуманизм гильотины лучше оставить



Да так, что угроза разжалования в рядовые нависла даже над первым (и пока единственным в стране) польским космонавтом, бригадным генералом Мирославом Гермашевским. В далёкие восьмидесятые годы Гермашевский был только подполковником. Позже он не раз утверждал, что в составе совета оказался без своего согласия и не принимал реального участия в принятии его решений.



Тем не менее, сегодня 76-летний генерал формально подпадает под действие принятого закона, и властям теперь предстоит решить дилемму: сохранить в неприкосновенности достоинство человека, без сомнения, являющегося гордостью польской нации, или всё-таки расправиться с ним, как с Героем ненавистного нынешним польским властям Советского Союза и кавалером высших наград Польской Народной Республики.



Перца в тему добавляет то обстоятельство, что генерал Гермашевский, выйдя в 2000 году в отставку, активно сотрудничал с Союзом демократических левых сил — Унией труда (преемницей распущенной в 1991 году Польской объединённой рабочей партии) и даже представлял эту партию в сейме Мазовецкого воеводства.



Верность прежнему режиму или, по крайней мере, его идеологии действует на «ПиС», как красная тряпка на быка. За примерами далеко ходить не надо. Месяц назад в селе Яблонки, что в Подкарпатском воеводстве, снесли памятник генералу брони Войска Польского Каролю Сверчевскому.



Кароль Сверчевский погиб в 1947 году во время войсковой операции против Украинской повстанческой армии (УПА). Как раз на месте гибели генерала благодарные поляки и установили разрушенный теперь памятник. Казалось бы, после принятия закона «о национальной памяти», которым введена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, место гибели Сверчевского станет священным для поляков. Украинский газовый транзит ставит на "зеро"?



Больше того, ведь гибель генерала стала поводом для депортации украинского населения с мест постоянного проживания на северные и западные земли Польши, отошедшие ей от Германии по итогам второй мировой войны. Эта расправа над людьми, поддерживавшими украинских националистов, стала историческим фактом и в чём-то коррелируется с законом, подписанным в феврале Анджей Дудой.



Тем не менее, через две недели после вступления в силу закона «о национальной памяти» монумент польскому генералу варварски снесли. Власти в Варшаве не смогли смириться с тем, что Кароль Сверчевский преподавал в Военной академии имени М. В. Фрунзе, командовал в начальном периоде войны соединениями советских войск и даже дослужился до генерал-полковника Красной армии.



Печальный пример обращения в Польше с памятью генерала Кароля Сверчевского наводит на грустные мысли о перспективах первого польского космонавта Мирослава Гермашевского. Он тоже часть своей жизни провёл в Советском Союзе и даже окончил Военную академию Генерального штаба имени К.Е. Ворошилова в Москве.



Как пояснил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, решение о разжаловании генералов будет принимать президент страны по представлению министра национальной обороны. С офицерами министерство национальной обороны Польши разберётся самостоятельно.



Еврокомиссия никак не отреагировала на эту разворачивающуюся в Польше новую охоту на ведьм (или на скелеты, учитывая посмертное лишение воинских званий). Очевидно, моральная деградация властей в странах Евросоюза не заботит высших европейских чиновников. А может быть, они согласны с иезуитской политикой Варшавы? На прошлой неделе Сейм и Сенат Польши с интервалом в один день приняли закон о разжаловании генералов, получивших высокие звания в Польской Народной Республике. Это не новая инициатива. Она родилась вскоре после нынешнего прихода к власти правоконсервативной националистической партии «Право и справедливость». Её активисты из числа ветеранских и патриотических организаций осенью 2016 года обратились к президенту Анджею Дуде с требованием посмертно разжаловать в рядовые бывшего президента ПНР, генерала Войцеха Ярузельского.К тому времени им уже удалось посмертно возвести в генералы сотрудничавшего с ЦРУ полковника генштаба ПНР Рышарда Куклинского. Полковник Куклинский много лет работал в штабе Варшавского договора. За это время передал американцам более десяти тысяч секретных документов.Эта информация касалась не только Советского Союза и Варшавского Договора, как утверждал Куклинский и его американские кураторы. Польский предатель подробно информировал ЦРУ о вооружённых силах ПНР, её системе обороны, планах по мобилизации и прочих крайне важных действиях в условиях потенциального военного конфликта.В декабре 1981 года ЦРУ помогло Куклинскому бежать вместе с семьёй в США. Через три года военный трибунал ПНР заочно приговорил предателя к смертной казни. Этот приговор в годы политической смуты заменят на 25 лет тюрьмы. Потом полковника Куклинского и вовсе помилуют. Таким было условие американцев для принятия Польши в НАТО.Не все поляки приняли это условие. Вот что говорил о Куклинском генерал Марек Дукачевский, руководивший в начале 2000-х годов службой военной разведки и контрразведки Польши: «Я отношусь к тем 30 процентам, которые считают его предателем. Во-первых, он был солдатом, во-вторых, давал присягу, в-третьих, носил мундир, в-четвертых, передавал ЦРУ информацию, которая затрагивала интересы Польши».Сам генерал Войцех Ярузельский за несколько лет до своей смерти говорил: «Если мы признаем, что Куклинский был героем, это будет значить, что все мы – предатели!» Между прочим, экс-президент ПНР не любил, когда к нему обращались «пан президент», просил называть его генералом.«Президентом я был и перестал быть, а воинское звание – это навсегда», – отметил незадолго до своей смерти в 2014 году Войцех Ярузельский в разговоре с корреспондентом «РГ». Генерал тогда не мог знать, что уже через два года колесо польской истории покатится вспять. Героев и предателей в Варшаве начнут переставлять местами.Представитель союза ветеранских и патриотических организаций Кракова Ежи Буковский поблагодарил президента Польши за присвоение полковнику Куклинскому генеральского звания и обратился к Анджею Дуде с новым требованием: «Раз он (Куклинский – ред.) наконец-то был официально признан героем, это означает, что Войцех Ярузельский – предатель. А с предателей срывают генеральские погоны, даже посмертно. О чем и прошу пана президента». Так началась эта постыдная инициатива, финал которой мы увидели на прошлой неделе.Удар пришёлся не только по генералу Ярузельскому. Закон коснётся всех членов действовавшего в 1981-1982 годах Военного совета национального спасения. Как помним, в те неспокойные годы совет боролся за сохранение социалистического уклада Польши и руководящей роли правящей тогда в стране Польской объединенной рабочей партии.В оппозиции ВСНС противостояло движение «Солидарность», выходцы из которого составляют сегодня костяк правящей в Польше партии «Право и Справедливость». Потому нынешние действия «ПиС» совсем не похожи на восстановление исторической справедливости, о которой так громко говорят сейчас в Варшаве. Скорее, это акт политической мести.Не случайно под действие закона попали не только члены Военного совета, но и военнослужащие, поддержавшие его решения и действия, а также сотрудники органов государственной безопасности ПНР. Всё это позволяет очень расширительно трактовать новый закон.Да так, что угроза разжалования в рядовые нависла даже над первым (и пока единственным в стране) польским космонавтом, бригадным генералом Мирославом Гермашевским. В далёкие восьмидесятые годы Гермашевский был только подполковником. Позже он не раз утверждал, что в составе совета оказался без своего согласия и не принимал реального участия в принятии его решений.Тем не менее, сегодня 76-летний генерал формально подпадает под действие принятого закона, и властям теперь предстоит решить дилемму: сохранить в неприкосновенности достоинство человека, без сомнения, являющегося гордостью польской нации, или всё-таки расправиться с ним, как с Героем ненавистного нынешним польским властям Советского Союза и кавалером высших наград Польской Народной Республики.Перца в тему добавляет то обстоятельство, что генерал Гермашевский, выйдя в 2000 году в отставку, активно сотрудничал с Союзом демократических левых сил — Унией труда (преемницей распущенной в 1991 году Польской объединённой рабочей партии) и даже представлял эту партию в сейме Мазовецкого воеводства.Верность прежнему режиму или, по крайней мере, его идеологии действует на «ПиС», как красная тряпка на быка. За примерами далеко ходить не надо. Месяц назад в селе Яблонки, что в Подкарпатском воеводстве, снесли памятник генералу брони Войска Польского Каролю Сверчевскому.Кароль Сверчевский погиб в 1947 году во время войсковой операции против Украинской повстанческой армии (УПА). Как раз на месте гибели генерала благодарные поляки и установили разрушенный теперь памятник. Казалось бы, после принятия закона «о национальной памяти», которым введена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, место гибели Сверчевского станет священным для поляков.Больше того, ведь гибель генерала стала поводом для депортации украинского населения с мест постоянного проживания на северные и западные земли Польши, отошедшие ей от Германии по итогам второй мировой войны. Эта расправа над людьми, поддерживавшими украинских националистов, стала историческим фактом и в чём-то коррелируется с законом, подписанным в феврале Анджей Дудой.Тем не менее, через две недели после вступления в силу закона «о национальной памяти» монумент польскому генералу варварски снесли. Власти в Варшаве не смогли смириться с тем, что Кароль Сверчевский преподавал в Военной академии имени М. В. Фрунзе, командовал в начальном периоде войны соединениями советских войск и даже дослужился до генерал-полковника Красной армии.Печальный пример обращения в Польше с памятью генерала Кароля Сверчевского наводит на грустные мысли о перспективах первого польского космонавта Мирослава Гермашевского. Он тоже часть своей жизни провёл в Советском Союзе и даже окончил Военную академию Генерального штаба имени К.Е. Ворошилова в Москве.Как пояснил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, решение о разжаловании генералов будет принимать президент страны по представлению министра национальной обороны. С офицерами министерство национальной обороны Польши разберётся самостоятельно.Еврокомиссия никак не отреагировала на эту разворачивающуюся в Польше новую охоту на ведьм (или на скелеты, учитывая посмертное лишение воинских званий). Очевидно, моральная деградация властей в странах Евросоюза не заботит высших европейских чиновников. А может быть, они согласны с иезуитской политикой Варшавы? Автор: Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 78 Источник Похожие новости Рейдеры с Капитолийского холма Генералы народной Польши под огнём политической мести Проект «ЗЗ». Америка больше не будет унижать Россию

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