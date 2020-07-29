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Генеральный прокурор "взорвал" США: "Российское вмешательство - фальшивка"

29 июля 2020, 01:05  •  64 • Политика
В США генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что "RussiaGate - фальшивка". Американские продемократические СМИ в истерике.
Генеральный прокурор США Уильям Барр публично заявил, что RussiaGate - это фальшивка. Речь идёт о "российском вмешательстве" в американские выборы, под предлогом которого США ввели санкции против России.
Реакцию на это откровение предсказать нетрудно. Продемократические СМИ разразились статьями, в которых генерального прокурора США называют попеременно то трусом, то лжецом.
"Он явно плохо читал доклад Мюллера. Если бы он читал его внимательнее, то увидел бы, что русские систематически пытаются сорвать наши выборы", - негодует CNN, имея в виду доклад спецпрокурора Мюллера, который за 2 года расследования так ничего и не накопал, из-за чего документ полон голословных обвинений и додумываний.
Ситуацию обостряет тот факт, что Уильям Барр вскоре должен давать показания по российскому вмешательству. Демократы уже грозятся затопить его обвинениями в разгоне митингов чернокожих активистов, если он не изменит свою позицию.

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