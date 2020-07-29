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Генеральный прокурор "взорвал" США: "Российское вмешательство - фальшивка"
29 июля 2020, 01:05 • 64 • Политика
В США генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что "RussiaGate - фальшивка". Американские продемократические СМИ в истерике.
Генеральный прокурор США Уильям Барр публично заявил, что RussiaGate - это фальшивка. Речь идёт о "российском вмешательстве" в американские выборы, под предлогом которого США ввели санкции против России.
Реакцию на это откровение предсказать нетрудно. Продемократические СМИ разразились статьями, в которых генерального прокурора США называют попеременно то трусом, то лжецом.
Ситуацию обостряет тот факт, что Уильям Барр вскоре должен давать показания по российскому вмешательству. Демократы уже грозятся затопить его обвинениями в разгоне митингов чернокожих активистов, если он не изменит свою позицию.
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