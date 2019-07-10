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Генеральный прокурор Молдовы будет отправлен в отставку

10 июля 2019, 12:09  •  91 • Украина
«Последний человек Плахотнюка» покидать должность не хочет
Правительство Молдовы поставило точку в деле отставки генерального прокурора Эдуарда Харунжена – последнего «человека Плахотнюка», остававшегося у власти. Президент Молдовы Игорь Додон настоятельно рекомендовал Харунжену самому подать в отставку, чтобы «уйти красиво», тем более что генеральный прокурор после июньской смены власти был госпитализирован – якобы из-за проблем с сердцем. То есть возможность уйти с цветами и почётными грамотами была, но Харунжен предпочёл уйти со скандалом.
По мнению бывшего депутата Стелы Жантуан, всё дело в том, что сам Харунжен ничего не решает, он даже не может самостоятельно принять решение о своей отставке.
«Я могу с уверенностью сказать, хоть и субъективно, что такие фигуры, как Харунжен, Бецишор и другие лица бывшего режима, которые занимали ключевые должности, посредством которых были проведены незаконные операции, схемы, такие люди не принимают личных решений, кто-то из бывшей власти продолжает стоять за ними», – сказала Жантуан в эфире молдавского телеканала TV8
А политолог Виктор Чобану объяснил, что генпрокурор – это ключевая фигура всей системы.
«Вот почему у Харунжена есть чёткие указания оставаться «до последней капли крови», потому что, пока он остаётся в должности, ситуация остаётся неподвижной. А нынешнее парламентское большинство пока не осознало важность декларации о захваченном государстве, которую приняли в законодательном органе», – отметил политолог.
«Харунжен играл роль в поддержании и продвижении олигархических интересов, он боролся за коррупцию, а не против неё. Эдуард Харунжен превратил прокуратуру в политическую полицию. Вместо того чтобы расследовать «кражу века», он её прикрывал. Пять лет уже прошло с момента кражи. Сопротивление Харунжена иррационально. Он не уходит, потому что слишком предан Плахотнюку», – заявил с парламентской трибуны во вторник депутат фракции партии «Действие и солидарность» Думитру Алайба.
Во вторник, 9 июля, на пленарном заседании молдавского парламента рассматривали единственный вопрос – проект постановления «О констатации несоблюдения условий назначения генпрокурора».
Было установлено, что в 2016 году при назначении Харунжена на должность не были соблюдены необходимые условия, в частности «был проигнорирован тот факт, что Харунжен являлся членом Высшего совета прокуроров, что является нарушением положений Закона «О прокуратуре». За проект проголосовало 56 депутатов, фракция Демократической партии голосовала против и покинула в полном составе зал заседаний до вынесения решения.
Парламент передал своё решение президенту Молдовы с рекомендацией издать указ об отставке генерального прокурора. Накануне заседания парламента Игорь Додон заявил, что заранее готов это сделать.
А общественный активист Александр Рошко призвал власти Молдовы срочно перекрыть аэропорт в Кишинёве, о чём и написал на своей странице в социальной сети Facebook.
И опасения Рошко не беспочвенны – за последний месяц из Молдовы сбежало слишком много представителей предыдущей власти – начиная от Плахотнюка и заканчивая директором СИЗО-13.
Впрочем, генпрокурор считает всё произошедшее незаконным и считает, что заставить его уйти в отставку может только суд. Так что точка в деле генпрокурора вполне может оказаться запятой.
По материалам СМИ

Фонд Стратегической Культуры

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