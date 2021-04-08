Генеральное собрание: чего ждут парламентарии от послания президента

Индексация пенсий работающим людям пожилого возраста, новые меры социальной поддержки населения и бизнеса, защита суверенитета России и соотечественников , проживающих в других странах. Депутаты Госдумы и сенаторы рассчитывают, что эти темы Владимир Путин поднимет во время оглашения послания Федеральному собранию . Эксперты же считают, что социальная проблематика станет в речи президента основной. Впрочем, нельзя исключать, что некоторые посылы будут адресованы и зарубежным партнерам , ведь обращение состоится 21 апреля — накануне виртуального климатического саммита, инициированного президентом США Джо Байденом.

Победное послание

По информации «Известий», из-за того что послание Федеральному собранию пройдет в очном режиме, депутатам, сенаторам, а также губернаторам, которые планируют принять в нем участие, придется сдать тест на COVID-19 . Где пройдет общение с главой государства, неизвестно. Как рассказали «Известиям» в парламенте, ранее планировалось, что послание будет оглашено в здании Манежа, однако теперь локацию хотят изменить. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что место будет названо после объявления аккредитации на него журналистов.

В парламенте убеждены, что обращение Владимира Путина к Федеральному собранию будет знаковым.

— Послание — серьезный аналитический документ об итогах и перспективах развития страны. В этот раз главным таким итогом станет успех России в борьбе с COVID-19, так что это будет победное послание . В этой непростой ситуации распространения пандемии в мире наша страна — номер один в научной и гуманистической сферах. Об этом свидетельствует то, что у нас разработаны три вакцины, которые мы готовы поставлять во многие государства, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По его словам, в то же время каждое послание — это важная корректировка вектора развития государства, но не смена ориентиров . Поэтому вопросы социальной сферы, внешней и внутренней политики станут фундаментом обращения.

— Однозначно президент даст поручения, связанные с повышением благосостояния граждан . Думаю, что в этом послании также будут сигналы Западу, как оппонентам, так и нашим партнерам, о том, что Россия готова честно выстраивать отношения со всеми, но приоритетом в них будут наши национальные интересы, — полагает парламентарий.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также считает, что в послании будут подведены итоги, подняты самые важные проблемы, а также определены рубежи развития страны.

— Традиционно в послании уделяется особое место социальным вопросам. Лично я надеюсь, что в обращении найдет отражение тема индексации пенсий работающим пенсионерам, и в том или ином виде этот вопрос будет решен , — пояснил «Известиям» депутат.

Он добавил: не исключено, что будет объявлено о дополнительных мерах поддержки многодетных семей , поскольку демографическую ситуацию в России трудно назвать благоприятной, а также о новых подходах в борьбе с бедностью . Кроме того, парламентарий допустил, что прозвучит тема сентябрьских выборов в Госдуму, будут подняты вопросы международной политики, борьбы с COVID-19 и поддержки бизнеса.

На возвращение индексации пенсий работающим пожилым людям рассчитывают и во фракции «Справедливой России».

— Для нас это ключевой вопрос и главная задача на ближайший год. Поэтому мы ждем, что президент даст ответ на этот вызов. Гадать о других темах мне бы не хотелось , — заявил «Известиям» первый зампред фракции Михаил Емельянов.

Член КПРФ, зампред комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Ющенко считает, что Владимир Путин расскажет о перспективах развития страны в условиях кризиса.

— Мы видим, что этот кризис стал не только экономическим, но и политическим, если говорить об отношениях России с Западом. Поэтому мы ждем, что президент расставит акценты и даст оценки этой ситуации . 14 лет назад в Мюнхенской речи Владимир Путин завил о нашем суверенитете, сейчас мы видим, что конфронтация только усилилась, а желание лишить нас этого суверенитета возросло. Мы хотим услышать о том, какие шаги будут сделаны, чтобы его защитить, — пояснил парламентарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Первый зампред комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский считает, что Владимир Путин может объявить об усилении роли государства в политике повышения доходов семей и работающего населения.

— Также думаю, что будет сформировано решение по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам , ожидаемое в обществе. Мне представляется, что важными будут вопросы поддержки демографии и системы здравоохранения, — заявил «Известиям» сенатор.

Зампред комитета по международным делам Совфеда Андрей Климов считает, что каждое послание Владимира Путина имеет большое значение для развития страны, а также для ее внешнеполитического курса.

— Сегодня в повестке актуальных вопросов мировая стабильность, роль международного права и защита суверенитета. В том или ином виде об этом будет сказано . Кроме того, послание прозвучит в условиях обновленной Конституции, где теперь есть пункты об обязанности России заботиться о зарубежных соотечественниках. Сегодня на юго-востоке Украины звучат угрозы им. Думаю, президент каким-то образом акцентирует на этом внимание, — пояснил сенатор.

Социальным курсом

Эксперты считают, что дата послания связана с началом диалога климатического саммита , который инициировал президент США Джо Байден, объявивший о возвращении страны в Парижское соглашение. На онлайн-мероприятие приглашены лидеры 40 стран, в том числе и Россия.

— На 22 апреля, День Земли, запланирован виртуальный саммит глав государств. Думаю, что дата послания (21 апреля) взаимосвязана с этим событием. Поэтому, безусловно, одной из тем, о которых выскажется Владимир Путин, будет роль России в решении мировых проблем, а также новых глобальных угроз. Его речь станет точкой входа в дискуссию на международном уровне , а главной проблемой, которую он может предложить к совместному решению, станет изменение климата, — полагает глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

По его мнению, также основной темой в речи президента будет решение социальных вопросов. В том числе борьба с COVID-19, а также с возможной третьей волной пандемии. Безусловно, Владимир Путин скажет о достижениях России в разработках вакцин и успешном преодолении тяжелого периода для экономики.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Полагаю, что будет объявлено о новых мерах борьбы с бедностью, детских пособиях для семей, которые не могут рассчитывать на уже действующие меры поддержки . Думаю, глава государства обязательно объявит о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, — отметил эксперт.

Автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов также отметил близость даты послания и начала саммита мировых лидеров. По его мнению, на нем пойдет речь не только о климатической повестке, но и о том, как будет устроен мир дальше. А накануне саммита Владимир Путин может представить позицию России по всем важным вопросам, и его слова будут адресованы именно зарубежным партнерам .

— Вторая часть послания будет посвящена социальному государству 2.0, к которому сегодня движется Россия. Это разговор о том, как повышать доходы населения и развивать экономику, — считает Леонид Давыдов.

Эксперт отметил, что на послание в дальнейшем будут опираться все, кто намерен участвовать в предвыборной кампании.