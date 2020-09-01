Генеральная разборка: принципы обновления ДФО расширят на всю страну

Генеральная уборка, которую Дальнему Востоку пообещал Михаил Мишустин, ждёт всю страну. Как рассказали «Известиям» в аппарате правительства, один из главных её этапов — планирование и зонирование земель — коснется каждого региона, а ДФО может стать экспериментальной площадкой. Источники «Известий» в Минэкономразвития сообщили о предложениях по совершенствованию системы территориального планирования . В целом, по итогам августовской поездки председателя правительства на Дальний Восток был разработан целый перечень задач. Логика поручений такова: решить застарелые проблемы округа и создать задел на будущее, рассказали «Известиям» в аппарате правительства. Основными стали вопросы «дебюррократизации», восстановления и строительства инфраструктуры, а также привлечения людей в ДФО.

«Прозонировать» почву

Михаил Мишустин на заседании правительства по итогам своей поездки в ДФО дал понять, что кабмин не намерен останавливаться на развитии территориального планирования Дальнего Востока, о котором ранее заявлялось в перечне задач. Он поручил проанализировать документы, связанные с градостроительным зонированием, во всех регионах России, рассказали «Известиям» в аппарате правительства.

Как сообщил «Известиям» источник в Минэке, одна из ключевых проблем заключается в том, что связь стратегического и территориального планирования в России, а также их взаимодействие с госпрограммами остаются недостаточными . Стратегии пишутся, а когда дело доходит до распределения бюджетных средств, они никак не учитываются. Также в профильном министерстве обратили внимание на избыточное количество документов в этой области — свыше 17,8 тыс.

Обсуждаются различные идеи как улучшить систему, рассказал другой чиновник, участвующий в обсуждениях. Например, можно оптимизировать процедуры согласования и требования к содержанию отдельных документов стратегического и территориального планирования с учётом социально-экономической роли территории. Так, для крупных городов – центров экономического роста возможен единый документ территориального планирования вместо множества разных, как требуется сейчас.

— Система территориального планирования — ключевой элемент управления во всех странах мира, — пояснила директор института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина . — Она позволяет избежать создания невостребованных объектов.

Четыре важных пункта

Находясь в дальневосточном турне, 17 августа на совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске Михаил Мишустин заявил, что необходимо навести генеральную уборку в регионе. Новая политика касается развития всех субъектов РФ, но ДФО может стать экспериментальной площадкой . О России судят по Дальнему Востоку, по Сибири — это мощный бренд, считает премьер. Источник в правительстве пояснил «Известиям», что генеральная уборка состоит из нескольких этапов.

Именно планирование и зонирование земель названо первой задачей . Это позволит рациональнее размещать транспортную, социальную и энергетическую инфраструктуру, повышая эффективность госрасходов.

Вторая — наведение красоты и уборка в буквальном смысле : ликвидация стихийных свалок, ржавых кораблей в акватории ДФО, ветхих строений. Это можно сделать минимальными ресурсами, но, по мнению источников в кабмине, многое упирается в забюрократизированность и «спихивание ответственности», именно поэтому необходима координация действий региональных и федеральных властей.

Третий этап — ускорение процесса стройки новых объектов. Но и здесь важно решить проблему дебюрократизации. Одним из важнейших шагов в этом направлении стало принятие 9 июля постановления правительства, согласно которому около трети ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными.

Завершающим этапом станет контроль за исполнением и расходованием бюджетных средств. Так 14 августа, приехав на Камчатку, Михаил Мишустин назвал «разгильдяйством» то, что больница, проектирование которой обсуждалось еще в 2011 году, до сих пор не построена. Причем поручение разобраться с этой проблемой ранее давал и Владимир Путин.

По словам директора центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Анастасии Лихачевой, ряд поручений направлены на «тушение» социально-инфраструктурных пожаров . Без доступной медицинской помощи убедить людей в привлекательности Дальнего Востока невозможно, отметила эксперт.

Захламленный Дальний Восток

Также по итогам поездки в регион Михаил Мишустин поручил уже в этом году выделить деньги на дальнейшее благоустройство парка «Маяк» в Магадане . Его проект в 2018-ом победил в конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах. Но и тут нашлись сложности. По словам члена делегации правительства, вокруг территории парка целое кладбище кораблей, что «мешает региону стать туристическим местом» . Именно поэтому в поручениях Михаила Мишустина есть задача создать «дорожную карту» по подъему и утилизации затонувших в акватории ДФО судов. Курировать исполнение будет Минприроды совместно с Минфином.

Захламленность — давняя беда ДФО: во Владивостоке все было завалено металлоломом, который ввозился туда из других регионов и шел на экспорт, напомнил руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов.

— Затопленные суда — вообще, проблема всего Дальнего Востока, и на уровне частных собственников она не решаема, — считает профессор Дальневосточного института управления Евгений Галичанин.

Эксперты сходятся в том, что «дорожная карта» и координация сил ведомств позволит решить проблему . Но при этом собственники судов должны быть активно вовлечены в этот процесс.

Ещё одно безобразие

Очередная застарелая проблема Дальнего Востока, которую премьер назвал «безобразием» — пункты пропуска на границе. Во время своего визита в регион Михаил Мишустин поблагодарил строителей за недавно возведенный мост через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Однако вместо настоящего пропускного пункта ему показали палатку — хотя средств на их обустройство выделяется достаточно, рассказал участник совещания. Китайцы, по его словам, «за это время на другом берегу выстроили уже целый дворец» .

Проблема масштабная — из 58 таких объектов на Дальнем Востоке только четыре находятся в более или менее приличном состоянии. Поэтому Минтрансу и ФСБ Михаил Мишустин поручил обеспечить строительство, реконструкцию и оснащение пунктов пропуска через госграницу РФ на территории ДФО.

В беседе с «Известиями» федеральный чиновник напомнил, что отсутствие должным образом обустроенных всесезонных объектов не только сдерживает экспорт, но и негативно влияет на имидж страны . Из Китая в Европу по российским железным дорогам идет основной объем контейнерных транзитных перевозок, напомнил руководитель направления «Промышленность и энергетика» ЦСР Антон Белоглазов. До 2024 года РФ намерена сократить транзитное время по этому направлению до семи дней — для этого важно ускоренно обустраивать пограничные переходы, устранять «узкие места», пояснил эксперт.

Бизнес и жители региона сходятся во мнении: узких мест в инфраструктуре ДФО много. Для ее создания премьер-министр поручил до 15 октября подготовить механизм инвестиционного вычета из налога на добычу полезных ископаемых и других платежей. По словам директора центра экономики регионов ЦСР Марата Фатахова, это поможет привлечь дополнительные частные инвестиции.

Социальный контекст

На Дальнем Востоке запущены программы не только для привлечения инвестиций, но и людей — например, «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». По словам Марата Фатахова, важно дорабатывать эти инструменты, так как результаты соцопросов демонстрируют их высокую востребованность. Так, за четыре года уже более 84 тыс. граждан получили участки в округе. Кредитных договоров заключено на 34,6 млрд руб. По итогам встречи с участниками этих программ, премьер поручил доработать меры поддержки. Так, например, будут выданы дополнительные участки земли для эффективных пользователей, облегчат выдачи грантов для владельцев гектаров, развивающих на этой земле свой бизнес. Также появится возможность приобретать жилье на льготные кредиты под 2% на вторичном рынке.

Министерства должны также подумать о дополнительных гарантиях при выдаче ипотеки на ИЖС в ДФО. Сейчас банки неохотно кредитуют под такой залог . Эти инициативы направлены на повышение качества жизни в регионе, а также на стимулирование предпринимательской деятельности, что также может решить проблему притока населения, считает Владимир Климанов из РАНХиГС.

Еще ряд поручений касается повышения качества жизни на Дальнем Востоке — речь о сокращении объемов аварийного жилья и снижении зависимости региона от импортных овощей. Для этого будут строиться и модернизироваться тепличные комплексы.

Большой блок посвящен развитию электроэнергетики и газификации на Дальнем Востоке . Так, в правительство к началу октября должен быть представлен четкий план газификации Камчатки. В план должно войти строительство газотранспортной инфраструктуры. До 20 октября Минэнерго должно представить в кабмин согласованный план мероприятий по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей Хасанского района Приморского края. Решается вопрос и с пониженными тарифами на электроэнергию: для ряда потребителей они должны быть продлены до 2028 года.

— С учетом реализации перспективных проектов на территории ДФО потребление электроэнергии будет только увеличиваться, — предупреждает Антон Белоглазов. — Например, на расширение провозной способности БАМа и Транссиба — дополнительно потребуется около 2,4 ГВт мощности. Поэтому важно заранее просчитать все потребности, а определение правил формирования тарифов обеспечит большую предсказуемость инвестпроектов.

Наконец, из поручений следует, что Дальний Восток должен состояться как туристическая дестинация. Межрегиональную схему планирования ключевых центров туристского притяжения к 1 декабря должны представить Ростуризм, Минвосток и Минэк.

Как рассказал один из участников прошедшего заседания, Михаил Мишустин отметил, что регионы Дальнего Востока можно легко превратить в туристические места мирового уровня вроде Исландии или Норвегии. Премьер считает, что природа там не лучше, но за счет территориального планирования, чистоты и порядка удается создавать уютные курорты. Все это надо сделать и у нас, подытожил глава кабмина.

Вторая составляющая успеха — частная инициатива, энергия людей. Правда, «на Дальнем Востоке с этим как раз все в порядке», процитировал источник «Известий» впечатления Мишустина.