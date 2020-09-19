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Генералитет США "присягнул на верность" Трампу: Сенатор Пушков раскрыл причину
19 сентября 2020, 08:55 • 60 • Политика
235 высокопоставленных военных поддерживают Трампа в избирательной кампании. Сенатор Пушков объяснил, почему американский генералитет "присягнул на верность" действующему президенту США. По мнению политика, консервативная политическая элита США не в восторге от "прогрессивных" идей демократов.
Высшие офицерские чины США, 235 генералов и адмиралов, опубликовали открытое письмо, выразив поддержку Дональду Трампу на выборах президента. "Присягу на верность" военачальников США прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Он отмечает, что в данном шаге нет ничего удивительного, так как американский генералитет представляет традиционалистскую, консервативную часть американской политической элиты, которая не в восторге от происходящих в США процессов. Речь идёт о сносе памятников историческим деятелям прошлого, агрессивной "толерантности" в мейнстримных СМИ и заигрывании демократов со всеми мыслимыми и немыслимыми меньшинствами в ущерб основной массе американце.
Политик добавил, что Трамп, в свою очередь, представляет корневую Америку. Поэтому нет ничего удивительного, что военные решили его поддержать, подытожил сенатор.
Напомним, что в 2016 году, когда Трамп баллотировался на пост президента США, его кандидатура также была поддержана американскими генералами. Правда, тогда их было 200.
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