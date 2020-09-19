Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
Личный разговор с Путиным привел в ужас экс-главу Госдепа
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
Главная / Политика

Генералитет США "присягнул на верность" Трампу: Сенатор Пушков раскрыл причину

19 сентября 2020, 08:55  •  60 • Политика
235 высокопоставленных военных поддерживают Трампа в избирательной кампании. Сенатор Пушков объяснил, почему американский генералитет "присягнул на верность" действующему президенту США. По мнению политика, консервативная политическая элита США не в восторге от "прогрессивных" идей демократов.
Высшие офицерские чины США, 235 генералов и адмиралов, опубликовали открытое письмо, выразив поддержку Дональду Трампу на выборах президента. "Присягу на верность" военачальников США прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Он отмечает, что в данном шаге нет ничего удивительного, так как американский генералитет представляет традиционалистскую, консервативную часть американской политической элиты, которая не в восторге от происходящих в США процессов. Речь идёт о сносе памятников историческим деятелям прошлого, агрессивной "толерантности" в мейнстримных СМИ и заигрывании демократов со всеми мыслимыми и немыслимыми меньшинствами в ущерб основной массе американце.
Там не в восторге от зажигательных речей и радужных курточек кандидата в президенты Камалы Харрис и её "левых" идей; от возрастного Джозефа Байдена, который, неровён час, уступит ей место и которого она уже пытается оттеснить на вторые роли; от движения за чёрные жизни, которое вышло из берегов и из движения в защиту прав афроамериканцев превратилось в смесь погромщиков, грабителей и вооружённых радикалов; от "автономных зон" в Сиэтле, Портленде и т.д. во главе с троцкистами- трансгендерами и прочими невразумительными маргиналами, - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Политик добавил, что Трамп, в свою очередь, представляет корневую Америку. Поэтому нет ничего удивительного, что военные решили его поддержать, подытожил сенатор.
Напомним, что в 2016 году, когда Трамп баллотировался на пост президента США, его кандидатура также была поддержана американскими генералами. Правда, тогда их было 200.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
19 сентября 2020, 02:30
Навальный не может нормально ходить и разговаривать: Источник рассказал, что происходит в "Шарите"
19 сентября 2020, 04:20
Американские гаубицы уничтожили "русскую" ракету на подлёте: В США похвастались видео перехвата
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
19 сентября 2020, 00:40
В Генштабе ВС рассказали об "ударах" самолётов США по России
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленн...
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Ф...
19 сентября 2020, 02:30
Навальный не может нормально ходить и разговаривать: Источник рассказал, что происход...
19 сентября 2020, 02:30
Автобусы с русскими туристами не смогли разъехаться на горной дороге в Турции. Один у...
19 сентября 2020, 04:20
Американские гаубицы уничтожили "русскую" ракету на подлёте: В США похваста...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2020, 19:15
"Лукашенко сказали из России не трогать": Гордон назвал "будущего лидера" Белоруссии
18 сентября 2020, 06:20
"Не пробыл в Германии и дня": Определён новый курс корабля для подачи труб "Северного потока - 2"
13 сентября 2020, 08:05
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С визгом и матом
16 сентября 2020, 06:40
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей Викторович о чём?"
14 сентября 2020, 08:50
Чудо-юдо: Лавров исцеляет Навального
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
16 сентября 2020, 03:00
ЕС получил 9 неудобных вопросов по Навальному: "Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.