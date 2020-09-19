Генералитет США "присягнул на верность" Трампу: Сенатор Пушков раскрыл причину

Высшие офицерские чины США, 235 генералов и адмиралов, опубликовали открытое письмо, выразив поддержку Дональду Трампу на выборах президента. "Присягу на верность" военачальников США прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Он отмечает, что в данном шаге нет ничего удивительного, так как американский генералитет представляет традиционалистскую, консервативную часть американской политической элиты, которая не в восторге от происходящих в США процессов. Речь идёт о сносе памятников историческим деятелям прошлого, агрессивной "толерантности" в мейнстримных СМИ и заигрывании демократов со всеми мыслимыми и немыслимыми меньшинствами в ущерб основной массе американце.

Там не в восторге от зажигательных речей и радужных курточек кандидата в президенты Камалы Харрис и её "левых" идей; от возрастного Джозефа Байдена, который, неровён час, уступит ей место и которого она уже пытается оттеснить на вторые роли; от движения за чёрные жизни, которое вышло из берегов и из движения в защиту прав афроамериканцев превратилось в смесь погромщиков, грабителей и вооружённых радикалов; от "автономных зон" в Сиэтле, Портленде и т.д. во главе с троцкистами- трансгендерами и прочими невразумительными маргиналами, - написал Пушков в своём Telegram-канале.

Политик добавил, что Трамп, в свою очередь, представляет корневую Америку. Поэтому нет ничего удивительного, что военные решили его поддержать, подытожил сенатор.

Напомним, что в 2016 году, когда Трамп баллотировался на пост президента США, его кандидатура также была поддержана американскими генералами. Правда, тогда их было 200.