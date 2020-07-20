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Генерала Сулеймани сдал ЦРУ тройной агент: Tasnim сообщило о казни предателя
20 июля 2020, 16:00 • 152 • Политика
Агентство Tasnim сообщило о казни предателя, который сдал ЦРУ иранского генерала Касема Сулеймани. Как оказалось, сдал его тройной агент, который работал не только на ЦРУ, но и на израильскую разведку, а также на саудитов.
Информацию о казни шпиона Махмуда Мусави Маджда, работавшего сразу на несколько иностранных разведок, подтвердило Tasnim. Агентство сообщило о казни предателя.
Как выяснилось, он был аж тройным агентом и не только сдал ЦРУ иранского генерала Касема Сулеймани, но также работал на израильскую разведку и саудитов.
Во время своей работы переводчиком ещё на территории Сирии у мужчины был доступ к секретным сведениям. Он был близко знаком с иранскими военными советниками, поддерживающими официальный Дамаск.
Отмечается, что предатель не только передавал иностранной разведке информацию о личном составе иранских военных, но также секретные сведения о системах связи и имеющемся вооружении.
Ранее стало известно о том, что Маджда приговорили к смертной казни как за международный шпионаж, так и за то, что раскрыл американцам информацию о месте пребывания иранского генерала Касема Сулеймани. Напомним, он погиб в начале этого года во время ракетного удара американских Вооружённых сил.
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