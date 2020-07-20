Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17
Главная / Политика

Генерала Сулеймани сдал ЦРУ тройной агент: Tasnim сообщило о казни предателя

20 июля 2020, 16:00  •  152 • Политика
Агентство Tasnim сообщило о казни предателя, который сдал ЦРУ иранского генерала Касема Сулеймани. Как оказалось, сдал его тройной агент, который работал не только на ЦРУ, но и на израильскую разведку, а также на саудитов.
Информацию о казни шпиона Махмуда Мусави Маджда, работавшего сразу на несколько иностранных разведок, подтвердило Tasnim. Агентство сообщило о казни предателя.
Как выяснилось, он был аж тройным агентом и не только сдал ЦРУ иранского генерала Касема Сулеймани, но также работал на израильскую разведку и саудитов.
Во время своей работы переводчиком ещё на территории Сирии у мужчины был доступ к секретным сведениям. Он был близко знаком с иранскими военными советниками, поддерживающими официальный Дамаск.
Отмечается, что предатель не только передавал иностранной разведке информацию о личном составе иранских военных, но также секретные сведения о системах связи и имеющемся вооружении.
Ранее стало известно о том, что Маджда приговорили к смертной казни как за международный шпионаж, так и за то, что раскрыл американцам информацию о месте пребывания иранского генерала Касема Сулеймани. Напомним, он погиб в начале этого года во время ракетного удара американских Вооружённых сил.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



152
Источник
Похожие новости
20 июля 2020, 04:00
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
20 июля 2020, 01:00
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
20 июля 2020, 04:00
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного пророчества"
20 июля 2020, 01:00
После армяно-азербайджанского бунта в Москве Собянину задали неудобные вопросы
20 июля 2020, 10:00
В Белоруссии раскрыли правду о состоянии президента: официальное заявление
20 июля 2020, 02:00
"Кейс Фургала" - не просто ошибка системы": Власть поставила себя в непростое положение - Малофеев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2020, 05:00
Сжечь и развеять над тремя странами: Какое завещание оставил убитый диверсант из Эстонии
14 июля 2020, 10:14
"Все решится в первые сутки": Польше ответили на предложение "военного сдерживания" РФ
15 июля 2020, 01:00
Учёные обнаружили защищающие от смерти от COVID-19 продукты
14 июля 2020, 10:11
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
14 июля 2020, 19:00
США нанесли предательский удар Украине по Крыму
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по нашивкам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.