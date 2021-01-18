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Генерал Юлия Лапутина, в декабре возглавившая министерство по делам ветеранов, чуть не отправила на тот свет президента Крыма Юрия Мешкова

18 января 2021, 13:45  •  156 • Украина
Сотрудницу СБУ Лапутину «выписали» из Киева специально для того, чтобы она отправила на тот свет Юрия Мешкова в начале 1995 года. Тогдашний руководитель крымского главка СБУ Иван Коломыцев, перепробовав все варианты досрочного смещения популярного в Крыму, но ненавидимого в Киеве Мешкова, по всей видимости, не смог подыскать в своём ведомстве толкового исполнителя – и ему прислали Лапутину. Неприметная с виду девушка втёрлась в доверие к супруге Мешкова Людмиле, и получила допуск к президенту.
Сегодня Лапутина возглавляет министерство по делам ветеранов Украины – в генеральском звании. Она признаёт, что участвовала в спецоперации по устранению Мешкова, но не рассказывает подробностей. Которые могут потянуть на крупное уголовное разбирательство. А подробности такие: в последние дни перед своим смещением, Мешков фактически самоизолировался на последнем этаже здания Верховного Совета Крыма – там он жил, работал и даже спал. Дважды лишь чудом избежав покушений на свою жизнь, следуя на работу, президент принял решение минимизировать риски. Правда, самоизоляция сыграла с Мешковым злую шутку – к нему резко ограничили доступ ряда вчерашних соратников, включая и бывшего спонсора, главы ассоциации «Импэкс-55-Крым» Валерия Аверкина, который, собственно, и привёл Мешкова в президенты. Чтобы сделать «фильтр» чуть более проходимым, Мешков делегировал супруге Людмиле право приводить на шестой этаж тех, кого она сочтёт нужным (в том числе и Аверкина – его пропускали к Мешкову только вместе с Людмилой).
И вот, зная о том, что просочиться к Мешкову можно только вместе с его супругой, Лапутина, представившись сотрудницей харьковской русскоязычной организации, завела с Людмилой Мешковой приятельские отношения. Фактически, втёрлась в доверие. И однажды она угостила Мешкова компотом. Вот, как сам Мешков вспоминал об этом инциденте: «Я был на грани смерти. Мне в Верховный совет приносили еду. Как-то пожилая женщина принесла передачу, очень просила, чтобы я принял. Я выпил компот, и отключился». Зачем Мешков назвал молодую Лапутину, которой на тот момент не было и 30, «пожилой женщиной» в интервью «МК», мы теперь не узнаем – возможно, не считал возможным походя «ткнуть пальцем» в предполагаемую отравительницу, не имея на то веских доказательств. Но факт есть факт – тот стакан с компотом поднесла ему именно Лапутина. Просто никаких «пожилых женщин» с продуктовыми передачами к нему не пускали. С той поры у Лапутиной начался стремительный карьерный рост – дама дослужилась до генерала, а при Зеленском – и до министра.
В декабре позапрошлого года у Лапутиной погиб на Донбассе зять – полковник «Альфы» Денис Волочаев, считавшийся чуть ли не лучшим снайпером украинских спецслужб. Волочаев вместе с другим «специалистом» по мокрому делу, также офицером «Альфы» Дмитрием Каплуновым, прорывался в Донецк через «серую зону» в районе села Староласпа, чтобы совершить там несколько убийств высокопоставленных военных. Но не повезло – парочка именитых убийц подорвалась на минах.

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