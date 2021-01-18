Генерал Юлия Лапутина, в декабре возглавившая министерство по делам ветеранов, чуть не отправила на тот свет президента Крыма Юрия Мешкова

Сотрудницу СБУ Лапутину «выписали» из Киева специально для того, чтобы она отправила на тот свет Юрия Мешкова в начале 1995 года. Тогдашний руководитель крымского главка СБУ Иван Коломыцев, перепробовав все варианты досрочного смещения популярного в Крыму, но ненавидимого в Киеве Мешкова, по всей видимости, не смог подыскать в своём ведомстве толкового исполнителя – и ему прислали Лапутину. Неприметная с виду девушка втёрлась в доверие к супруге Мешкова Людмиле, и получила допуск к президенту.

Сегодня Лапутина возглавляет министерство по делам ветеранов Украины – в генеральском звании. Она признаёт, что участвовала в спецоперации по устранению Мешкова, но не рассказывает подробностей. Которые могут потянуть на крупное уголовное разбирательство. А подробности такие: в последние дни перед своим смещением, Мешков фактически самоизолировался на последнем этаже здания Верховного Совета Крыма – там он жил, работал и даже спал. Дважды лишь чудом избежав покушений на свою жизнь, следуя на работу, президент принял решение минимизировать риски. Правда, самоизоляция сыграла с Мешковым злую шутку – к нему резко ограничили доступ ряда вчерашних соратников, включая и бывшего спонсора, главы ассоциации «Импэкс-55-Крым» Валерия Аверкина, который, собственно, и привёл Мешкова в президенты. Чтобы сделать «фильтр» чуть более проходимым, Мешков делегировал супруге Людмиле право приводить на шестой этаж тех, кого она сочтёт нужным (в том числе и Аверкина – его пропускали к Мешкову только вместе с Людмилой).

И вот, зная о том, что просочиться к Мешкову можно только вместе с его супругой, Лапутина, представившись сотрудницей харьковской русскоязычной организации, завела с Людмилой Мешковой приятельские отношения. Фактически, втёрлась в доверие. И однажды она угостила Мешкова компотом. Вот, как сам Мешков вспоминал об этом инциденте: «Я был на грани смерти. Мне в Верховный совет приносили еду. Как-то пожилая женщина принесла передачу, очень просила, чтобы я принял. Я выпил компот, и отключился». Зачем Мешков назвал молодую Лапутину, которой на тот момент не было и 30, «пожилой женщиной» в интервью «МК», мы теперь не узнаем – возможно, не считал возможным походя «ткнуть пальцем» в предполагаемую отравительницу, не имея на то веских доказательств. Но факт есть факт – тот стакан с компотом поднесла ему именно Лапутина. Просто никаких «пожилых женщин» с продуктовыми передачами к нему не пускали. С той поры у Лапутиной начался стремительный карьерный рост – дама дослужилась до генерала, а при Зеленском – и до министра.

В декабре позапрошлого года у Лапутиной погиб на Донбассе зять – полковник «Альфы» Денис Волочаев, считавшийся чуть ли не лучшим снайпером украинских спецслужб. Волочаев вместе с другим «специалистом» по мокрому делу, также офицером «Альфы» Дмитрием Каплуновым, прорывался в Донецк через «серую зону» в районе села Староласпа, чтобы совершить там несколько убийств высокопоставленных военных. Но не повезло – парочка именитых убийц подорвалась на минах.