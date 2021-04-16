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Генерал ВВС США выдал Украине противоречивый прогноз о войне с Россией
16 апреля 2021, 13:35 • 134 • Политика
Главком войск НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Д. Уолтерс в ходе слушаний в Конгрессе дал свою оценку вероятности "вторжения" войск России на Украину.
В Пентагоне оценили вероятность "вторжения" войск России на территорию Украины в ближайшие недели.
Глава Европейского командования США, генерал военно-воздушных сил США Тод Д. Уолтерс в ходе слушаний в конгрессе ответил на вопрос: какова вероятность "вторжения на Украину в ближайшие несколько недель".
- заявил генерал американским парламентариям.
Когда другой конгрессмен задал тот же вопрос со сроком до конца года, Уолтерс ответил: "Мой ответ: это зависит от обстоятельств". Конгрессмены также попросили командующего силами США в Европе оценить, будет ли эта вероятность расти или снижаться:
Подробности своего ответа генерал Уолтерс пояснил в закрытой части слушаний, сообщает ТАСС.
Страны Запада неоднократно выражали озабоченность после заявлений политиков на Украине о наращивании Россией войск на границе. В Кремле подчеркивали, что перемещение войск на территории России не угрожает другим государствам. Ситуация в Донбассе ухудшается с конца февраля.
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