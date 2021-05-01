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Генерал ВВС США выдал "военную тайну" русских: "Могут уничтожить"

01 мая 2021, 09:20  •  110 • Политика
Один из генералов ВВС США выступил с громким заявлением: он считает, что Россия сговорилась с Китаем и захватила космос. По крайней мере, у русских есть некое "супероружие", которое способно уничтожать спутники.
Как предупредил командующий Космическими силами США Джон Реймонд, у России и Китая есть оружие, которое может повредить или даже полностью уничтожить американские спутники США. О "секретных" российских космических разработках Реймонд высказывается не в первый раз - теперь он заговорил об "опасности" в эфире онлайн-интервью изданию The Washington Post.
В связи с этим, подчеркнул военный, космическое пространство превращается в зону военной напряжённости, и виновны в этом Москва и Пекин. По словам Реймонда, Вашингтон располагает доказательствами существования противоспутниковых систем вооружения у русских.
Генерал добавил, что первоочередная цель Космических сил США - предотвратить военные конфликты в космосе. Впрочем, мир уже привык к красочным апокалиптическим сценариям США, в которых роль главного злодея неизменно играет Россия.
Тем более что антирусская риторика всегда обостряется на фоне утверждения представителей американского генералитета и вызвана обычно исключительно желанием заполучить как можно больше бюджетных средств на "защиту от России".

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