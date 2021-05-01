|
Генерал ВВС США выдал "военную тайну" русских: "Могут уничтожить"
01 мая 2021, 09:20 • 110 • Политика
Один из генералов ВВС США выступил с громким заявлением: он считает, что Россия сговорилась с Китаем и захватила космос. По крайней мере, у русских есть некое "супероружие", которое способно уничтожать спутники.
Как предупредил командующий Космическими силами США Джон Реймонд, у России и Китая есть оружие, которое может повредить или даже полностью уничтожить американские спутники США. О "секретных" российских космических разработках Реймонд высказывается не в первый раз - теперь он заговорил об "опасности" в эфире онлайн-интервью изданию The Washington Post.
В связи с этим, подчеркнул военный, космическое пространство превращается в зону военной напряжённости, и виновны в этом Москва и Пекин. По словам Реймонда, Вашингтон располагает доказательствами существования противоспутниковых систем вооружения у русских.
Генерал добавил, что первоочередная цель Космических сил США - предотвратить военные конфликты в космосе. Впрочем, мир уже привык к красочным апокалиптическим сценариям США, в которых роль главного злодея неизменно играет Россия.
Тем более что антирусская риторика всегда обостряется на фоне утверждения представителей американского генералитета и вызвана обычно исключительно желанием заполучить как можно больше бюджетных средств на "защиту от России".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
110
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 апреля 2021, 06:45
|
25 апреля 2021, 20:20
|
29 апреля 2021, 04:10
|
25 апреля 2021, 12:05
|
25 апреля 2021, 08:25
|
28 апреля 2021, 03:20
|
27 апреля 2021, 13:35