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Генерал ВСУ заявил о "страшных временах" для украинской армии

30 июля 2021, 21:10  •  43 • В мире
Бывший заместитель секретаря Совбеза Незалежной, экс-замкомандующего Силами спецопераций, генерал Сергей Кривонос сообщил о нищенском положении украинских военных.
Для украинской армии возвращаются страшные времена. С таким прогнозом выступил генерал ВСУ Сергей Кривонос. Он отметил, что ситуация с военными сейчас напоминает времена конца 1990-х.
Тогда армейцам не платили деньги, они не могли ни на что рассчитывать и увольнялись из ВС. Сейчас ситуация повторяется. Кривонос подчеркнул, что ещё в 2014-м не мог представить, что страна дойдёт за семь лет до такого.
Генерал указал, что современный военный не может даже рассчитывать на прибавку или нормальные отпускные.
"Ты идёшь в отпуск, <…> планируешь, что за счёт дополнительной месячной зарплаты ты можешь куда-то поехать отдохнуть, даже просто в Одессу или Карпаты, может быть, в Турцию. Этих денег нет, уже седьмой месяц в этом году", - заявил он, добавив, что в ВСУ уже многие годы не пересматривали размер суточных выплат во время командировки.
Сейчас, по его словам, это 60 гривен.
"Я вспоминаю те страшные времена - 1997-1999 годы, когда не платили вообще зарплату. И не платили в том числе оздоровительные. Потому что говорят: "Нет денег. Пройдёт парад, после парада, возможно, выплатят", - пожаловался генерал.

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