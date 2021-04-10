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Генерал ВСУ выдал предупреждение: Россия ударит по оголённым участкам фронта

10 апреля 2021, 17:20  •  115 • Политика
На Украине страсти накаляются. Так, генерал ВСУ в эфире местного телеканала предупредил сограждан, что, мол, Россия планирует ударить по оголённым участкам фронта - Харьковской, Черниговской и Сумской областям.
На Украине уже пишут сценарии будущей схватки с Россией. На фоне обострения ситуации в Донбассе в "незалежных" медиа появляются заявления одно страшнее другого. Так, генерал ВСУ Сергей Кривонос сделал грозное предупреждение.
По его словам, в случае конфликта с Москвой критически важными для России якобы будут шесть городов Незалежной - Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Харьков.
По мнению Кривоноса, русские попытаются раскачать ситуацию внутри страны. Указанные города важны для русских тем, что там развита структура аэродромов для высадки самолётов и вертолётов, пояснил он.
Кроме того, добавил генерал ВСУ в эфире 24-го канала, Россия пойдёт "на обманку" в Донбассе.
Русские, по его словам, отвлекут украинских военных на "горячем" направлении, чтобы ударить по оголённым участкам фронта. Кривонос полагает, что под угрозой Харьковская, Черниговская и Сумская области.
В России неоднократно подчёркивали, что у нашей страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. А вот со стороны Украины заявления в адрес Москвы звучат всё более резкие.
Впрочем, как отметил политолог Сергей Марков, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского, тот на самом деле не планирует воевать, передают "Дни ру".
По мнению эксперта, украинский лидер сейчас хочет лишь создать видимость войны, чтобы укрепить свою личный авторитет, который он стремительно теряет в глазах народа.

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