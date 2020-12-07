Генерал ВСУ убил своих ребят в Иловайском котле и выставил себя героем, победившим русский десант

По словам Хомчака, русские военные предлагали ему через посредника выпустить его солдат из Иловайского котла. Генерал ВСУ отказался категорически, отметив, что украинские добровольцы - это "кошмар" для российских военных.

Он объяснил, что якобы в Москве и во всём остальном мире считали, что украинской армии не существует, но своим отказом, считает Хомчак, он показал, что это не так.

В разговоре с изданием "Факты" он отметил, что после ему поступило второе предложение - оставить оружие и технику и покинуть "котёл". Кроме того, у украинцев тогда было два пленных российских десантника - контрактники из 31-й отдельной ульяновской десантно-штурмовой бригады. По словам Хомчака, это служило гарантией того, что Киев "сможет вывести войска".

Добавим, что во время боёв за Иловайск Хомчак занимал должность командующего сектора "Б". По данным украинской военной прокуратуры, в "котле" погибли 366 солдат. Следственная комиссия Верховной рады заявляла, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

Ранее министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Кононов в фильме "Донбасс: Иловайский котёл" телеканала "Звезда" рассказал, что решение образовать Иловайский котёл в первую очередь было связано с необходимостью остановить атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Иловайск, поскольку украинская армия предпринимала попытки прорыва по пять-шесть раз в день.