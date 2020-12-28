Генерал ВСУ списал 6 областей Украины. Экс-депутат Рады увеличил список потерь ещё на две

Проект "Новороссия" не закончился, поэтому Украина может потерять ещё шесть территорий, считает экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.

Он назвал области, которые, по его мнению, могут войти в Новороссию, - Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская. В разговоре с интернет-каналом "Апостроф" Москаль признался, что с тревогой отслеживает сообщения Генштаба Украины о перемещении российских войск в Крыму.

Ранее другие украинские общественники и политики выражали тревогу по поводу выхода новых территорий из состава Украины. Так, бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев предупреждал, что если в Незалежной случится новый переворот, то она может потерять восемь областей.