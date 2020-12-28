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Генерал ВСУ списал 6 областей Украины. Экс-депутат Рады увеличил список потерь ещё на две
28 декабря 2020, 13:35 • 151 • Политика
Экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль списал шесть областей Украины. По его словам, можно попрощаться с Одессой, Запорожьем и рядом других территорий, поскольку проект "Новороссия" ещё не закончился. Между тем экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев предупреждал о потере восьми территорий.
Проект "Новороссия" не закончился, поэтому Украина может потерять ещё шесть территорий, считает экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.
Он назвал области, которые, по его мнению, могут войти в Новороссию, - Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская. В разговоре с интернет-каналом "Апостроф" Москаль признался, что с тревогой отслеживает сообщения Генштаба Украины о перемещении российских войск в Крыму.
Ранее другие украинские общественники и политики выражали тревогу по поводу выхода новых территорий из состава Украины. Так, бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев предупреждал, что если в Незалежной случится новый переворот, то она может потерять восемь областей.
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