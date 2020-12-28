Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был пр...
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
"Это вам за пацанов!": Названы две причины провала эвакуации лётчика Ф...
Главная / Политика

Генерал ВСУ списал 6 областей Украины. Экс-депутат Рады увеличил список потерь ещё на две

28 декабря 2020, 13:35  •  151 • Политика
Экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль списал шесть областей Украины. По его словам, можно попрощаться с Одессой, Запорожьем и рядом других территорий, поскольку проект "Новороссия" ещё не закончился. Между тем экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев предупреждал о потере восьми территорий.
Проект "Новороссия" не закончился, поэтому Украина может потерять ещё шесть территорий, считает экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.
Он назвал области, которые, по его мнению, могут войти в Новороссию, - Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская. В разговоре с интернет-каналом "Апостроф" Москаль признался, что с тревогой отслеживает сообщения Генштаба Украины о перемещении российских войск в Крыму.
Ранее другие украинские общественники и политики выражали тревогу по поводу выхода новых территорий из состава Украины. Так, бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев предупреждал, что если в Незалежной случится новый переворот, то она может потерять восемь областей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



151
Источник
Похожие новости
28 декабря 2020, 00:45
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказался о "всероссийской болезни"
28 декабря 2020, 08:05
Украинские олигархи в руках русских следователей: компромат в 300 томов нашли в СКР
28 декабря 2020, 11:45
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurAsian Times
28 декабря 2020, 08:05
"Вот такие подарочки нам готовят": Мария Шукшина заявила о начале "великой перезагрузки"
28 декабря 2020, 02:35
Песков дал ответ на "рейдерскую атаку" на "Северный поток - 2"
28 декабря 2020, 09:55
Украине напророчили потерю большой территории
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 декабря 2020, 00:45
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказался о...
28 декабря 2020, 08:05
Украинские олигархи в руках русских следователей: компромат в 300 томов нашли в СКР
28 декабря 2020, 11:45
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurAsian ...
28 декабря 2020, 08:05
"Вот такие подарочки нам готовят": Мария Шукшина заявила о начале "вел...
28 декабря 2020, 02:35
Песков дал ответ на "рейдерскую атаку" на "Северный поток - 2"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 декабря 2020, 17:45
Американский морской пехотинец о русском десанте: "Гигантское разочарование..."
24 декабря 2020, 17:00
Дикие животные выходили умирать к людям: Раскрыты пугающие детали разработок США на Украине
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "доктрина Байдена" раскрыта
22 декабря 2020, 06:20
Экстремизм и захват власти. За Тихановскую в Белоруссии взялись всерьёз
23 декабря 2020, 02:30
Новый чиновничий тандем может затмить Грефа: Русским предложили перейти на "зелёнку"
22 декабря 2020, 22:50
Киев провалил спецзадание "Подарок Лаврову". Икона святого Николая не является достоянием Украины
23 декабря 2020, 08:55
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.