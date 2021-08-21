Генерал ВСУ рассказал, почему Украина не смогла удержать Крым в 2014 году

Генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) Игорь Гордийчук заявил, что в 2014 году Украина не могла удержать Крым от присоединения к РФ, поскольку попытки сопротивляться грозили «потерей всей страны».При этом, признался генерал, мало кто из украинских военнослужащих был готов стрелять в русских.Об этом он рассказал в интервью LB.ua.«Даже сегодня невозможно, а тогда все было гораздо хуже. Тогда мы потеряли бы просто всю Украину», — утверждает Гордийчук.Генерал отметил, что тогда для этого не было идеологически готовых военных. Генерал вспомнил, что, когда в 2013 году Россия начала строительство дамбы, чтобы соединить остров Тузла в Керченском проливе с материковой частью РФ, Украина была вынуждена поднять по тревоге один из отрядов, чтобы готовиться на случай агрессии.«Но идеологически против России мы не могли бы собрать даже один батальон. Многие офицеры просто не были готовы стрелять в русских. В 2014 году проукраинских офицеров был десяток, младшим офицерам вообще никакой разницы не было, где служить. В Крыму Россия платила военным в два-три раза больше, чем Украина», — посетовал Гордийчук.Генерал добавил, что тогда лично звонил некоторым командирам, но безуспешно.«Они либо не брали трубку, либо игнорировали все задачи. Говорили «хорошо-хорошо» — и ничего не делали. Даже если украинских военных и перебросили бы в Крым, они бы потерпели поражение, так как у России значительное преимущество в регулярных войсках», — резюмировал Гордийчук.Напомним, Украина не оставляет попыток вернуть Крым, однако, по факту делает все, чтобы полуостров не вернулся даже теоретически. Ряд блокад, в том числе, водная и продовольственная, это не тот рычаг, которым можно кого-то вернуть. При том, что блокады систематически сопровождаются массовым злорадством по любому поводу в отношении любой неудачи или бедствия, которые, как и везде по миру, случаются и в Крыму. Характерным примером стала реакция украинцев на крымский потоп в начале июня, когда ликования над трагедией не могли скрыть даже представители украинской власти. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов расценил стихийное бедствие как исполнение богом просьб жителей Крыма дать им воду.