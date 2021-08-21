Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Р...
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
Главная / Украина

Генерал ВСУ рассказал, почему Украина не смогла удержать Крым в 2014 году

21 августа 2021, 06:40  •  440 • Украина

Генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) Игорь Гордийчук заявил, что в 2014 году Украина не могла удержать Крым от присоединения к РФ, поскольку попытки сопротивляться грозили «потерей всей страны».

При этом, признался генерал, мало кто из украинских военнослужащих был готов стрелять в русских.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

«Даже сегодня невозможно, а тогда все было гораздо хуже. Тогда мы потеряли бы просто всю Украину», — утверждает Гордийчук.

Генерал отметил, что тогда для этого не было идеологически готовых военных. Генерал вспомнил, что, когда в 2013 году Россия начала строительство дамбы, чтобы соединить остров Тузла в Керченском проливе с материковой частью РФ, Украина была вынуждена поднять по тревоге один из отрядов, чтобы готовиться на случай агрессии.

«Но идеологически против России мы не могли бы собрать даже один батальон. Многие офицеры просто не были готовы стрелять в русских. В 2014 году проукраинских офицеров был десяток, младшим офицерам вообще никакой разницы не было, где служить. В Крыму Россия платила военным в два-три раза больше, чем Украина», — посетовал Гордийчук.

Генерал добавил, что тогда лично звонил некоторым командирам, но безуспешно.

«Они либо не брали трубку, либо игнорировали все задачи. Говорили «хорошо-хорошо» — и ничего не делали. Даже если украинских военных и перебросили бы в Крым, они бы потерпели поражение, так как у России значительное преимущество в регулярных войсках», — резюмировал Гордийчук.

Напомним, Украина не оставляет попыток вернуть Крым, однако, по факту делает все, чтобы полуостров не вернулся даже теоретически. Ряд блокад, в том числе, водная и продовольственная, это не тот рычаг, которым можно кого-то вернуть. При том, что блокады систематически сопровождаются массовым злорадством по любому поводу в отношении любой неудачи или бедствия, которые, как и везде по миру, случаются и в Крыму. Характерным примером стала реакция украинцев на крымский потоп в начале июня, когда ликования над трагедией не могли скрыть даже представители украинской власти. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов расценил стихийное бедствие как исполнение богом просьб жителей Крыма дать им воду.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





440
Источник
Похожие новости
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском языке
20 августа 2021, 05:45
Кулеба огласил полный перечень участников саммита «Крымской платформы»
20 августа 2021, 01:10
Кто опаснее всех для организаторов Великой пандемии
20 августа 2021, 07:35
Зеленский назвал «главную проблему» Путина
21 августа 2021, 06:40
Генерал ВСУ рассказал, почему Украина не смогла удержать Крым в 2014 году
20 августа 2021, 05:45
Муждабаев призвал уничтожить УПЦ и назвал её прихожан «пророссийскими зомби»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 августа 2021, 22:20
Россия "украла" военно-морской флот Украины, и восстанавливать его смысла нет - NI
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"
17 августа 2021, 07:10
Эмоции Байдена приняла папка. Трибуна устояла - видео
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
19 августа 2021, 06:50
Зеленский официально разрешил отбирать у людей землю
14 августа 2021, 12:15
Всё тайное становится явным: в Литве похищены секретные документы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.