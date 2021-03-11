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Генерал ВСУ раскрыл горькую правду: Бежавшие из Крыма украинцы осознали ошибки и вернулись

11 марта 2021, 23:15  •  253 • Политика
Уехавшие из Крыма украинцы бегут обратно, заявил генерал ВСУ. "Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда", - прямо сказал военный.
Борьба Украины за Крым потерпела крах: уехавшие с полуострова в Незалежную люди спешно возвращаются обратно. Об этом заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос ходе круглого стола "Крым и Донбасс: пути возвращения".
По его словам, в Крым возвращаются не только обычные люди, но и большое количество офицеров Военно-морских сил. При этом основной причиной является банальное отсутствие жилья.
Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда,
- прямо заявил украинский генерал.
Он указал, что на Украине приехавших крымчан никто не ждал и никто не поддержал. Поэтому борьба Киева за разум и сердце собственного народа потерпела крах, подытожил генерал ВСУ.
Напомним, ранее аналогичные мысли высказал крымский депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он заявил, что крымские татары, проживающие на Украине, на которых так надеялся Киев, также массово переселяются на российский полуостров и отказываются считать Крым украинским.

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