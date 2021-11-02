Генерал ВСУ "успокоил" пугающих войной с Россией: "Вопрос не суток – часов. Понимаете?!"

Экс-командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, депутат Верховной рады Михаил Забродский "успокоил" земляков-паникёров, которые пугают других войной с Россией и сами же боятся даже мысли об этом. Военный объяснил, что, собственно испугаться, по всей видимости, никто не успеет. Если Россию разозлят, это будет "вопрос часов". "Понимаете? Даже не суток, а часов", - уточнил он.

В эфире политического ток-шоу "Свобода слова" он рассказал о том, что России в случае реального желания атаковать Украину, необязательно проводить сухопутную операцию – ей достаточно будет использовать воздушные силы, передаёт "Политнавигатор". По его словам, с учётом того, что русские ракеты без труда смогут "накрыть" всю территорию Украины – весь вопрос займёт пару часов.

"Сегодня можно принять решение, а утром она уже начнется", - сказал он, отметив, что для этого русскому командованию не понадобится отслеживание перемещений ВСУ и прочего.

Генерал также добавил, что с учётом размещения в Крыму оперативно-тактических ракет – это будет вопросом "очень короткого промежутка времени".