Генерал ВСУ: армия лишь ждёт приказа Зеленского о наступлении на Донбасс

Вооружённые силы Украины готовы идти в наступление и возвращать территории востока страны, как только поступит соответствующий приказ Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.Об этом во второй части интервью в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал генерал Вооружённых сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.«Военнослужащие ждут, когда будет дана команда, чтобы начать наступление. На учениях прошлого и этого года вопрос наступления отрабатывался. Это дополнительно стимулирует людей, потому что мы не только отрабатываем вопросы обороны. В случае принятия определённых политических решений руководителем страны, верховным главнокомандующим, президентом Украины господином Зеленским при необходимости Вооружённые силы выполнят приказ об освобождении наших территорий», — заявил Кривонос.При этом замглавы СНБО признал, что армии Украины «необходимо существенно нарастить арсенал боеприпасов».Кроме того, Кривонос заявил о желании «приближения к НАТО не на словах, а на деле».Депутат Верховной Рады IX созыва от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook, комментируя провокационную риторику генерала, написал:«Украинский генерал Кривонос заявил, что основным мотивом наращивания военной мощи и последующее наступление является демонстрация НАТО своих серьёзных намерений. Генерала не беспокоит, что демонстрация НАТО и остальным западным „друзьям‟ своей преданности, принесут новые смерти украинскому народу.Я напомню, Зеленский в интервью BBC рассказывал, как он доволен миром и тишиной, а тут его генерал заявляет о желании начать наступление».Нардеп призвал президента Украины отреагировать на заявления Кривоноса. А также посоветовал Зеленскому сосредоточиться на критической ситуации в стране, вместо того, чтобы разъезжать по всему миру с пустыми визитами.