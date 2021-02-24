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Генерал США: Вашингтон не хочет войны с Россией и Китаем

24 февраля 2021, 15:10  •  157 • Война
Генерал Джон Хайтен
Замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон менее всего хочет войны с Китаем и Россией. Его слова передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Штаты видят вызов в увеличении региональных потенциалов РФ и КНР, особенно — в росте вложений в ракеты средней дальности, как крылатые и гиперзвуковые, так и баллистические.
«Мы должны <…> изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать», — добавил генерал.
По словам Хайтена, сейчас потенциал американской системы противоракетной обороны (ПРО) сосредоточен не на Китае, России и Иране, а на КНДР. Тем не менее, Штаты начинают менять вектор своего внимания. Военачальник добавил, что Пентагон всегда рассматривал свои силы по отдельности — ядерную доктрину, космические войска и ПРО. Однако теперь необходимо «принять во внимание все в целом».
Размещая ПРО, США надеются удержать противников от развертывания своих вооружений. Однако систем Patriot недостаточно.
Наконец, Хайтен заявил, что пандемия COVID-19 обнажила «огромные уязвимости в цепи поставок» военного и медицинского оборудования. Эта проблема требует незамедлительного решения.
Около двух недель назад глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «дестабилизирующая политика», проводимая Российской Федерацией, — одна из главных угроз для НАТО. Кроме того, альянсу угрожают укрепление Китая, международные террористы, пандемия COVID-19 и глобальные климатические изменения. Важнейшая задача НАТО, по словам Остина, — защита своего населения и территорий. Для этого необходимо развивать и использовать «надежные средства сдерживания».
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сделать из альянса площадку для политического диалога, в рамках которой «единомышленники альянса» смогут вырабатывать меры по противодействию Москве и Пекину.
«Нам необходимо укреплять наше политическое и практическое сотрудничество с демократическими единомышленниками по всему миру. Таким образом мы можем защитить основанный на правилах порядок <…> и ценности», — добавил он.
В ответ на слова генсека НАТО глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что альянс — пережиток прошлого, изменение стратегических доктрин которого лишь подрывает мировую архитектуру безопасности.
«НАТО — это рудимент «холодной войны», военный блок, самим своим существованием нарушающий принцип неделимости и безопасности в Европе и неспособный решить ни одну из реальных глобальных проблем современности», — считает сенатор. Он добавил, что «натовские генералы» готовятся к войнам давно минувших лет.
В то же время в западных странах периодически звучат весьма пугающие «пророчества» по поводу возможного будущего отношений между Западом и Востоком. Так, 2 февраля американский адмирал Чарльз Ричард заявил, что США должны быть готовы к ядерной войне с Россией и Китаем, поскольку это «очень реальная перспектива».
Добавим, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал — в отличие от США, российская военная доктрина не содержит в себе положений о превентивном ядерном ударе.
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Генерал Джон Хайтен
Генерал Джон Хайтен
Генерал Джон Хайтен
Global Look Press

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