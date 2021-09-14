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Генерал США спрогнозировал разрушительные последствия войны с Россией

14 сентября 2021, 07:15  •  158 • Политика
Американский генерал Джон Хайтен спрогнозировал итоги войны США с Россией. По его словам, это будет "ужасным днём для планеты", который "разрушит мир". А потому цель США - не допустить подобной войны ни с Россией, ни с Китаем.
Несмотря на воинственные заявления, порой звучащие из США в адрес Москвы, американские генералы отдают себе отчёт в том, что война с Россией может обернуться не только для Вашингтона, но и для всего мира катастрофой.
Так, зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен во время своего выступления на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса, прямо предупредил, что Соединённые Штаты должны задаться целью никогда не вести войны с Россией. Плохо будет всем.
"Потому что этот день будет ужасным днём для планеты, ужасным днём для наших стран, - озвучил свой неутешительный прогноз генерал Хайтен. - Он разрушит мир. Он разрушит мировую экономику".
Он пояснил, что война в этом случае обернётся ядерным противостоянием двух держав, напомнив о том, что Вашингтон ведёт переговоры с Москвой в вопросах стратегической стабильности. И не только в области ядерного вооружения, но и в космосе.
"Какими бы разными мы ни были, у нас есть фундаментальная общая цель, - высказался генерал. - Это - никогда не воевать друг с другом, потому что война с ядерной державой - это плохо".

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